Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

Российская компания привезла из США штамм коронавируса для исследований и создания вакцины. Вирусные частицы задекларировали на Томской таможне. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления. Название компании не раскрывается.

Вирусные частицы, помещённые во флакон, весили 88 грамм. Их доставили в специальном охлаждающем контейнере.

В сообщении отмечается, что инспекторы таможни выпустили товар меньше чем за час, хотя обычно на это уходит около одного рабочего дня.

Это второй случай провоза вирусных частиц через Томскую таможню. До этого их декларировали 30 января.

4 апреля новосибирский центр "Вектор" заявил, что готов в мае перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции. Позже стало известно, что список из 60 добровольцев уже сформирован. В их числе оказался и главный разработчик препарата Ильназ Иматдинов.



Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавирусной инфекции в мире возможно только при наличии эффективной вакцины. Разработка вакцины необходима из-за риска повторной активизации COVID-19, добавил он.

Работа над вакциной против коронавирусной инфекции проводится во многих странах. Однако из-за длительности процесса, который включает синтез самого препарата и тщательные клинические испытания, вакцина может появиться не раньше чем через год.

В мире число заболевших СOVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли более 118 тысяч пациентов. В России с начала эпидемии зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа. Число смертей достигло 170.