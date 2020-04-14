Правительство запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней

Российская экономика из-за пандемии коронавируса сократится на пять с половиной процентов. Однако роста безработицы это не повлечёт. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). В 2021 году, согласно прогнозам, рост российской экономики возобновится и составит три с половиной процента.

Прогноз МВФ по России близок к оценкам ведущих российских экономистов. Однако в пессимистичном сценарии они допускали падение российского ВВП до девяти процентов. Центробанк и Минэкономразвития ранее подтвердили неизбежный спад экономики, но конкретных цифр пока не привели. Экономисты призвали российские власти оказать прямую финансовую поддержку гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Мировой ВВП из-за пандемии коронавируса сократится на три процента. Ранее предполагалось, что этот показатель вырастет более чем на три процента. Однако в 2021 году мировой ВВП составит 5,8 процента, говорится в прогнозе.

В МВФ отмечают, что мировая экономика во время COVID-19 переживёт худшую рецессию со времен Великой депрессии. Сильнее всего последствия пандемии затронут Италию. ВВП там сократится более чем на девять процентов. Экономика Испании сократится, по прогнозу МВФ, на восемь процентов. В ль США этот показатель составит почти шесть процентов, полагают в фонде.

Драйверами глобального роста останутся Китай и Индия, хотя экономика там будет расти медленнее, чем предполагалось ранее. Так, экономика Китая вырастет чуть более чем на один процент вместо шести, а Индии примерно на два процента вместо пяти.

Коронавирус нового типа начал распространяться из Китая в конце прошлого года. Вскоре центр распространения вируса переместился в Италию, а затем в США. Почти во всех странах сейчас введены серьезные ограничения. Сокращены объёмы производства, люди отправлены в отпуска или уволены. Многие предприятия малого и среднего бизнеса прекратили или приостановили свою работу.