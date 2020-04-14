Грузия прокладывает путь Дракона

«Грузия готова стать альтернативой для международных компаний, желающих перенести производство из Китая и других стран», – заявила сегодня Натия Турнава, министр экономики и устойчивого развития Грузии. Ранее с подобными предложениями выступил лидер политической платформы «Лело» Мамука Хазарадзе.

По словам министра, посткризисный мир не будет таким, каким был прежде, – экономика изменится, и в этом смысле произойдут значительные географические сдвиги.

«Традиционные промышленные центры, которые были созданы в разных странах раньше, будь то Китай или любой другой регион, вероятно, будут преобразованы. Нынешняя ситуация показала, что высокая концентрации промышленного производства в одной стране или даже в одном регионе чревата определенными рисками, и неожиданная проблема, созданная сегодня коронавирусом, полностью парализовала мировую экономику», – сказала Натия Турнава.

По словам министра, правительство Грузии уже выступило с первой реакцией и налаживает активные контакты с международными компаниями, которые стремятся к диверсификации.

«Нынешний кризис подтолкнул международные компании к мысли о перемещении определенных предприятий в другие регионы мира для лучшей защиты и диверсификации любого бизнеса. Мы готовы, как одна из наиболее конкурентоспособных стран, предложить Грузию этому бизнесу в качестве альтернативной платформы для их деятельности», – сказала Натия Турнава.

По всей видимости, заявление министра основывается на информации, поступающей с промышленных рынков Востока. Согласно информации агентства Bloomberg, Япония выделила 2,2 миллиарда долларов из своего пакета экономического оздоровления, чтобы помочь своим бизнесменам перевести производство из Китая, поскольку коронавирус нарушил цепочки поставок между основными торговыми партнерами. Также Токио готов выделить около 200 миллионов долларов компаниям, желающим перенести производство в другие страны.

Необходимо отметить, что днем ранее с аналогичным предложением выступил грузинский оппозиционер и основатель «Консорциума развития Анаклия» Мамука Хазарадзе, который предложил план по привлечению японских инвесторов для строительства глубоководного порта.

«Наша страна должна со всей серьезностью использовать возможности, открываемые пандемическим кризисом. Для нас открывается новое окно для привлечения довольно серьезных инвестиций в страну. Конкретным примером являются порт Анаклия и свободная экономическая зона, связанная с портом, вместе с одноименным городом. Наша компания работала с японскими партнерами в течение последних двух лет, и мы услышали заявление премьер-министра Японии, в котором правительство этой страны выделяет очень серьезную сумму японским компаниям, покидающим китайский рынок, чтобы переориентироваться на другие регионы», – подчеркнул Мамука Хазарадзе.

В свою очередь, бывший советник госсекретаря США, а ныне независимый исследователь Пол Гобл полагает: Грузия правильно делает, демонстрируя готовность по привлечению потенциальных инверторов:

«Пандемия внесла некоторый хаос в международную повестку дня, и хотя точно неизвестно, в каком объеме Япония выполнит свои обещания, однако, думаю, Грузия должна проявить активность в этом вопросе. Считаю, что у японской стороны двойной интерес: с одной стороны, продвигать свои собственные маршруты и, с другой стороны, обеспечить, чтобы контроль над направлением Восток-Запад не оказался в руках Китая или России. Из-за пандемии никто не должен ожидать каких-либо серьезных прорывов до начала следующего года. Однако Грузия должна использовать все возможности, в том числе те, которые могут и не принести немедленных выгод. Теперь у Тбилиси есть шанс двигаться вперед, и Грузия должна действовать во всех возможных направлениях», – сказал аналитик.

Что касается внутренней повестки дня, то, согласно информации с веб-сайта МВФ, куда стекается информация о шагах, предпринятых различными странами в связи с пандемией, правительство Грузии разработало пакет экстренной помощи потерявшим работу в период кризиса. Субсидии будут распространяться на тех, кто платил подоходный налог и прекратил его выплачивать из-за кризиса. Пока неясно, как самозанятые граждане, которых, по различным данным, около 800 тысяч, будут вписываться в эту схему. Согласно той же информации, предприятия, которые не будут увольнять сотрудников в период кризиса, также будут получать субсидии.