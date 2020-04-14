Обзор грузинской прессы

Срок чрезвычайного положения в Грузии истекает 21 апреля, однако власти не исключают возможности его продления. Видят ли в этом необходимость специалисты в области здравоохранения, решили поинтересоваться в газете «Резонанси». Издание обратилось к иммунологу Бидзине Кулумбегову с вопросом, в каком случае будет необходимо продлить и ужесточить ЧП в Грузии.

«Необходимость в ужесточении мер или, напротив, их смягчении будет зависеть исключительно от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на следующей неделе. Внутреннее распространение началось в конце марта, поэтому есть предположение, что полностью картину можно будет увидеть в середине мая (с какой скоростью распространяется коронавирус)».

Не видит необходимости в продлении ЧП эксперт в сфере здравоохранения Серго Чихладзе:

«Факт – мы не сможем прожить еще полтора месяца в условиях ЧП. Китайцы смогли и три месяца в карантине прожить, но у нас нет таких экономических возможностей, а распространение не такое уж и масштабное. Приостановить распространение у Грузии получится быстрее, чем у Китая. Просто не нужно собираться толпами, скажем, на стадионах после отмены ЧП. Вообще, отменят режим чрезвычайного положения или нет будет зависеть от того, как пройдет Пасха. Решения будут приниматься исходя из того, как себя поведут люди в этот день».

Более того, некоторые ограничения, принятые во время ЧП, можно отменять уже сейчас, считает Серго Чихладзе. Например, он не видит смысла в комендантском часе: «Вирус не спит ни днем, ни ночью», – сказал эксперт в интервью изданию.

«Коронавирус и бездомные дети, в каком положении они находятся сейчас?» – статью под таким названием публикует газета «Квирис палитра». Более 10 лет проблемами детей, проживающих и работающих на улицах, занимается руководитель Центра гражданского развития Нино Тодуа. По ее словам, самая большая проблема заключается в том, что такие подростки не владеют необходимой информацией об опасностях, связанных с коронавирусом, и не стараются сохранять социальную дистанцию с окружающими:

«В сложившейся ситуации они больше остальных нуждаются в защите. В Тбилиси была обустроена карантинная зона для таких детей. Там они проводят 14 дней, после чего их распределяют по разным учреждениям. Сегодня на карантине находятся восемь детей. Я хочу обратиться к людям: если вы сейчас встретите на улице таких детей, не пытайтесь помочь им деньгами, сообщите о них по телефону 112 и потребуйте перевести ребенка туда, где о нем позаботятся. Только так им можно будет помочь».

Сегодня в Грузии не существует точной статистики по количеству бездомных детей, утверждает Нино Тодуа, согласно последним исследованиям, в 2007 году их насчитывалось около 1600. В приютах сегодня находятся 82 ребенка, пишет «Квирис палитра».

С введением в Грузии чрезвычайного положения значительно возросла роль работников курьерских служб, они доставляют людям, находящимся в самоизоляции по всей стране, продукты питания и медикаменты. Информационное интернет-агентство netgazeti пообщалось с несколькими из них о том, как изменилась их жизнь с начала распространения в Грузии нового коронавируса.

«Очень радует то, что люди действительно высоко ценят наш труд, – сказал в интервью изданию курьер Ника Гогуа, – вы стали замечать, что нужны окружающим, пока есть это чувство, значит, и миссия у тебя какая-то есть».

Ника работает ежедневно по девять часов и развозит заказы примерно по 120 адресам еженедельно. Времени на отдых в течение рабочего дня просто нет, говорит молодой человек:

«Сейчас курьеры всегда на первом плане, не то что раньше. Люди видят наш труд и очень ценят. Что касается того, как нас встречают, в основном все в масках и перчатках, многие вовсе просят оставить посылку возле дверей. Наверное, потому я и не особо боюсь, что меня могут заразить. Да и мы все постоянно в масках и перчатках, руки обрабатываем раствором перед выполнением каждого нового заказа».

Есть и другие положительные моменты, продолжает Ника, дороги разгрузились, и теперь доставлять посылки стало намного безопаснее – в обычное время грузинские водители не особо «жалуют» курьеров на мопедах, сказал респондент netgazeti.