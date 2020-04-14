– Понятны ли вам действия властей по борьбе с коронавирусом? Как вы их оцениваете?

Даниил Убирия, член Общественной палаты: Я считаю, что действия властей своевременные и правильные. Единственное, что я бы хотел сказать: чрезвычайное положение не будет действовать, пока исполнительная власть, те институты, которые есть для выполнения этого положения, – это правоохранительные органы, которые должны контролировать. Один день контролировали вокруг Сухумского центрального рынка – был порядок, но милиция ушла. Но то же самое творится, еще хуже, чем в самом рынке. Это просто опасно для нашего населения.

Юлия Дубицкая, педагог-психолог: Действия властей обоснованы, хотя сейчас это вызывает немало споров в нашем обществе, насколько целесообразен карантин и жесткое закрытие границы. Но все-таки, учитывая опыт соседних государств, карантин, конечно, необходим. Необходимы меры, другое дело, что многие сейчас остались без работы. Это сказывается негативным образом на экономике страны. И здесь нужно более продуманную помощь оказывать населению, и малому бизнесу в том числе. Но в целом действия правительства, на мой взгляд, достаточно грамотные и скоординированные.

Тея Аршба, зампредседателя «Партии экономического развития Абхазии»: Мне понятны все действия, которые предпринимает правительство в борьбе с распространением вируса нового типа. Мы пошли по общепринятому пути, и оценивать я их могу только в положительном ключе. Да, такой образ жизни нам непривычен, но правительство не могло бы иначе поступить.

Эмма: Что-то понятно, а что-то непонятно. Мы привыкли верить в то, что нам говорят. Говорят, что надо сидеть дома. Мы и сидим дома. Но, к сожалению, не могу сказать, что все выполняют предписания. А что с этого, я тоже не могу понять, что дает это. Мы просто напуганы всей информацией и вот сидим. Если это нас спасет и если дает какой-то положительный результат, мы – только за!

Женщина: Понятны, конечно, действия властей. Но мы все должны оставаться адекватными людьми. Все хотят быть здоровыми. Но что-то происходит в политике мира и земного шара такое, что надо людей усадить дома. Наше государство за нами не смотрит, нам не оплачивают зарплаты. Тем более, бюджетники что-то получат от государства, а те, кто не работает в государственных службах? У людей кредиты.

Геннадий Цулая: Меры, которые сегодня приняты нашими властями, безусловно, правильные, потому что самый главный вопрос – это вопрос безопасности, сохранения жизни людей, чтобы ослабить проникновение вируса в Абхазию. Наверное, каждый гражданин сегодня должен быть ответственным, от него зависит судьба других людей. К сожалению, это общая беда, очень опасна для нашей страны. Будем надеяться, что все это пройдет в скором времени. Главное, не паниковать, не поддаваться фейковым новостям и т.д. А всем дружно делать одно общее дело во благо народа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия