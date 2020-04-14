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Культура

Искусство на карантине

Карантинная реальность перестроила привычный уклад, изменила темп жизни, формы общения, и, вероятно, найдется мало сфер, которые бы она не затронула. Искусство – не исключение. Театры, кинотеатры, музеи и концертные залы ушли на карантин, но очень скоро вернулись. Правда, сделали это по правилам коронавирусной эпохи: онлайн.

«Вы не представляете, как мне нравится быть женщиной, как мне нравится быть матерью и женой. Мне очень нравится!»

Просьба о небольшом интервью – разумеется, дистанционном, застала певицу Нино Катамадзе как раз, когда она закончила варить борщ, а ее 11-летний сын «ушел» в школу на онлайн-урок. Несмотря на те «бонусы» карантинной реальности, которая в добровольно-принудительном порядке собрала всех членов семьи под одной крышей, Нино говорит, что ей все же сложно справляться со сложившейся ситуацией. Собрать внутри себя энергию на целый концерт и не иметь возможности «выпустить» ее наружу – непросто. Правда, 21 марта у Нино Катамадзе в рамках Leno Sessions все же был концерт. Не совсем обычный, онлайн – без аплодисментов и цветов, вернее, было и то и другое, но виртуальное – смайлики. Нино считает, что искусством надо делиться, и карантинная реальность, как ни одна другая продемонстрировала эту необходимость:

«Интернет-пространство стало таким открытым, добрым – для людей, для меня – это подарок. Я считаю, что человек, который живет на этом свете среди людей, – он должен быть максимально человечным. То, что он создает, – не имеет значения, какой это продукт – он должен быть для людей. А сегодняшнее пространство, которое так щедро открывает для всех свои творческие истории, меня очень радует. Можно посмотреть и послушать любой концерт, архивы открываются – это прекрасно!»

«Оставайся дома и смотри грузинское кино»: 24 марта Национальный киноцентр Грузии запустил онлайн-показы современного кино. Среди режиссеров, давших согласие на демонстрацию своих фильмов, – Леван Тутберидзе. Его «Мойру», «Там, за горами» и «Мне без тебя не жить» онлайн-киноклуб уже показал. А завтра, к примеру, 15 апреля в семь часов вечера можно будет посмотреть фильм Наны Джанелидзе «А есть ли там театр?!».

«Для меня не так уж и сложно быть дома, хотя и я, как все, хочу уже стать свободным. Думаю, что в существующих условиях, когда дома есть свет, интернет, много книг и прочего – не так сложно несколько недель или месяцев оставаться дома. Нужно помнить, что люди годами сидят в тюрьме, в одной комнате. Так что, я как-то свыкаюсь. Что касается отношений – все пытаются найти контакт друг с другом, что-то сделать. Это была инициатива киноцентра – на несколько дней открыть ссылки на наши фильмы и таким образом внести нашу лепту в эту т.н. акцию «Оставайтесь дома», – рассказал Леван Тутберидзе «Эху Кавказа».

Своего рода карантинный челендж запустил композитор Миша Мдинарадзе: на своей странице в Facebook опубликовал видео с аккомпанементом к композиции «Чайки» и предложил исполнителям записать соответствующее видео с вокалом. Вызов был принят: на странице композитора начали появляться «Чайки» в самом разном исполнении. Сейчас их уже 27.

Несмотря на то, что карантинной реальности не удалось кардинально изменить его образ жизни, Миша Мдинарадзе считает, что из нее можно извлечь пользу:

«В первую очередь это было важно для меня самого. В условиях отсутствия физических контактов, отношений музыка остается одним из способов коммуникации, в каком-то смысле дарующим свободу. Несмотря на то, что отношения между людьми это никогда не заменит, нужно искать какие-то способы, которые могут облегчить этот период. Я – композитор, и, так или иначе, мне часто приходится находиться дома, закрываться в комнате, и это продолжается годами. Поэтому я так остро не переживаю все это, как многие другие. И все же я считаю, что этот период дает нам возможность обдумать многое, заглянуть в себя. Мы можем очень плодотворно использовать это время».

Виртуальная выставка, приуроченная ко Дню грузинского языка, который отмечается сегодня, открылась в Национальной парламентской библиотеке. Доступ к своим экспонатам открыл и Национальный музей. А платформа электронных книг и литературная премия «Саба» предлагает к прочтению более шести тысяч книг бесплатно.

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