«Гагош»: «Сидеть дома скучно, но обстановка располагает к саморазвитию»

Его зовут Георгий Гагошвили, но под своими стенсилами он всегда подписывается «Гагош». Известный грузинский уличный художник, занимающийся трафаретным граффити, сегодня, как и большинство жителей страны, старается не выходить из дома. Гагош рассказал о том, как он справляется с самоизоляцией.
Серго Брегвадзе: Как проводите время в условиях чрезвычайного положения?
Георгий Гагошвили: В основном сижу дома, выхожу только за покупками. Вообще, я недалеко от набережной живу, стараюсь выезжать на велопрогулки, вот так в основном и провожу время. Еще до того как ситуация обострилась, я старался готовить стенсилы (трафареты, с помощью которых рисунок наносится на стены), в принципе, и сейчас этим занимаюсь. Своими работами я пытался как-то улучшить настроение людей, старался показать положительные аспекты. Успел сделать несколько стенсилов и пару анимаций. Вообще, дома развлекаюсь мало, в основном рисую, смотрю разные видео, читаю, на это у меня теперь очень много времени, так что стараюсь побольше читать. Можно сказать, что обстановка, в которой я нахожусь, располагает к саморазвитию, но в основном – сидеть дома скучно.
С.Б.: А с «внешним миром» у вас связи нет? Не встречаетесь с друзьями и близкими?
Г.Г.: В основном общаюсь с ними в чатах, в Facebook, например, наверное, как и все сейчас. Настроение у всех сейчас далеко не самое лучшее, но остается у всех доля позитива – надежда на то, что все скоро станет на свои места. И, действительно, я тоже верю в то, что, если мы все будем максимально стараться не выходить из дома, ситуация улучшится намного быстрее и распространение остановится.
С.Б.: Вообще, над чем сейчас работаете?
Г.Г.: Сейчас, вот делаю стенсил – это надпись, смешная фраза, чтобы у людей, прочитавших ее, хоть немного поднялось настроение. На улице сейчас уже сложно работать, дискомфорт доставляет тот факт, что тебе не могут помочь друзья, приходится работать одному.
С.Б.: Как вы выбираете места для стенсилов?
Г.Г.: Это зависит от самих стенсилов, бывает и так, что мне понравится какое-нибудь место, стена, и я готовлю трафарет конкретно для этого места. А бывает, когда у тебя готовый стенсил, тебе приходится искать для него место по всему городу. Это очень интересно, это часть творческого процесса – искать места для конкретных стенсилов, выбирать время, когда ты их будешь наносить на стену. И это отдельная тема, например, в людных местах всегда стараюсь рисовать по ночам, чтобы не привлекать слишком много внимания. Но бывают моменты, когда в процесс включены и жители тех районов, где я рисую, и если им это нравится, то стараюсь рисовать днем.
С.Б.: Вас изменила как-то сложившаяся ситуация?
Г.Г.: Естественно, я считаю себя очень социально активным. У меня много друзей, и я очень люблю проводить с ними время, скучаю по времени, когда не приходилось думать о вирусе. Все эти чаты – это совершенно не то. Что касается предпочтений и привычек… думаю, не изменилось ничего, слушаю ту же музыку, что и раньше, кушаю ту же еду. Думаю, пока о масштабных изменениях говорить рано, возможно, спустя время и я, и другие люди многое переосмыслим, возможно, даже работать будем не так, как раньше, другие методы появятся. Пока не так уж много времени прошло. Не дай бог, конечно, но если ситуация продлится на месяц или два, то многие экстраверты могут стать интровертами, а интроверты вдруг выйдут на улицы, чтобы просто увидеть наконец людей. Но это ведь не самое ужасное, сейчас нужно как можно реже выходить из дома. Давайте дадим шанс врачам справиться с лечением тех больных, которые сейчас находятся в больницах. У нас нет такой роскоши, чтобы все поголовно заболели и врачи нормально следили бы за всеми.
С.Б.: Чем займетесь сразу по завершении ЧП?
Г.Г.: Наверное, повидаю всех своих друзей и продолжу те проекты, которые сейчас пришлось приостановить. А чтобы эта ситуация побыстрее изменилась, я бы пожелал людям побольше терпения, давайте постараемся меньше выходить из дома, чтобы хоть как-то остановить этот вирус.