«Гагош»: «Сидеть дома скучно, но обстановка располагает к саморазвитию»

Его зовут Георгий Гагошвили, но под своими стенсилами он всегда подписывается «Гагош». Известный грузинский уличный художник, занимающийся трафаретным граффити, сегодня, как и большинство жителей страны, старается не выходить из дома. Гагош рассказал о том, как он справляется с самоизоляцией.

Серго Брегвадзе: Как проводите время в условиях чрезвычайного положения?

Георгий Гагошвили: В основном сижу дома, выхожу только за покупками. Вообще, я недалеко от набережной живу, стараюсь выезжать на велопрогулки, вот так в основном и провожу время. Еще до того как ситуация обострилась, я старался готовить стенсилы (трафареты, с помощью которых рисунок наносится на стены), в принципе, и сейчас этим занимаюсь. Своими работами я пытался как-то улучшить настроение людей, старался показать положительные аспекты. Успел сделать несколько стенсилов и пару анимаций. Вообще, дома развлекаюсь мало, в основном рисую, смотрю разные видео, читаю, на это у меня теперь очень много времени, так что стараюсь побольше читать. Можно сказать, что обстановка, в которой я нахожусь, располагает к саморазвитию, но в основном – сидеть дома скучно.

С.Б.: А с «внешним миром» у вас связи нет? Не встречаетесь с друзьями и близкими?

Г.Г.: В основном общаюсь с ними в чатах, в Facebook, например, наверное, как и все сейчас. Настроение у всех сейчас далеко не самое лучшее, но остается у всех доля позитива – надежда на то, что все скоро станет на свои места. И, действительно, я тоже верю в то, что, если мы все будем максимально стараться не выходить из дома, ситуация улучшится намного быстрее и распространение остановится.