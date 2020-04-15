Абхазские власти в войне криминальных кланов?

Вчера внимание многих в Абхазии привлекла публикация российского информагентства «Прайм Крайм» «Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми». (Именно в такой транскрипции дает название абхазской столицы это специфическое ИА, которое вот уже восемь лет освещает события в воровском мире на постсоветском пространстве). Сегодня информацию в ней под другими заголовками продублировали и другие российские интернет-издания…

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», сообщается в публикации, негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО применить, скажем так, самые жесткие меры воздействия к Тенгуляшу и Нанику, возложив на них ответственность за громкое двойное, точнее даже тройное, убийство в центре Сухума в ноябре прошлого года. По словам источника, решение Пызы поддержали остальные абхазские «законники», в том числе Станислав Цишба (Пака), Мурман Лемонджава, а также недавно приютившиеся на родине переселенцы из России – Юра Ахалая и Гия Мепория.

ИА напомнило, что ближайшие сподвижники Пызы гудаутские «воры в законе» Астамур Шамба (Астик) и Алхас Авидзба (Хасик) были расстреляны средь бела дня 22 ноября прошлого года в кафе на набережной Сухума. (При этом была смертельно ранена и официантка кафе.) Одним из наиболее вероятных мотивов преступления называлась политика Пызы, проводимая погибшими в отношении их коллег по цеху. В этой связи подозрение пало на протеже сухумского клана Джангвеладзе – Тенгиза Лакербая (Тенгуляш) как на одного из наиболее притесняемых. Также в числе подозреваемых оказался еще один оппонент Пызы – 55-летний житель Ткуарчала Вахтанг Пачулия, он же Наник, «тишайший из абхазских воров», как характеризует его ИА.

Стоит отметить, говорится далее в публикации, что новое руководство Абхазии, пришедшее на смену отставленному, демонстрирует полную преемственность в отношении Рауля Барцба, сохраняя неприкосновенность ему и преследование его недоброжелателей. В то же время залогом иммунитета для других титулованных особ служит соглашательская позиция с Пызой. В феврале и марте, соответственно, Наник и Тенгуляш были задержаны сотрудниками полиции за хранение оружия и боеприпасов. В настоящее время арестованные содержатся в СИЗО СГБ Абхазии отдельно от массы других заключенных во избежание расправы над ними. По словам того же источника, в места лишения свободы (в частности, в СИЗО Дранды) уже «высадился десант», готовый воплотить в жизнь призыв Пызы. В свою очередь, влиятельные сторонники Лакербая за пределами Абхазии пытаются разрядить напряженность, говоря, что обвинения Пызы голословны. Если у Пызы есть доказательства причастности Тенгуляша или Наника к убийству воров, ему предлагают предъявить их на сходке. В противном случае Пызе грозит лишение воровского титула. Однако Пыза, как известно, давно предпочитает не общаться с ворами, в лояльности которых он не уверен.

Я, как наверняка и другие журналисты Абхазии, работающие в обычных, неспецифических СМИ, не имею источников в криминальном мире. Поэтому и раньше, обращаясь к данной тематике (а криминалитет является, увы, частью любого общества), не раз ссылался на публикации «Прайм Крайм» и схожих с ним СМИ. Но вместе с тем у меня есть возможность находить и сопоставлять публикации разного времени, анализировать факты и суждения в них, в том числе, обращать внимание на неточности, логические нестыковки. В данном случае должен отметить следующее. Во-первых, «новое руководство Абхазии» еще не пришло на смену бывшему, инаугурация избранного президента должна пройти через неделю, 23 апреля, а потом будет формироваться и новая команда исполнительной власти. Во-вторых, и главное, менее пяти месяцев назад тот же «Прайм Крайм» со ссылкой на автора в «Фейсбуке» рассказывал об эпизоде, который прямо противоречит высказанному вчера утверждению, что власти Абхазии последовательно поддерживают сторону Пызы в войне воровских кланов. Вот цитата из той публикации от 28 ноября 2019 года под заголовком «Тенгуляш на свободе!» (мне она попалась на глаза лишь спустя несколько недель после появления):

«На днях соцсети негодовали в связи с историей выхода на свободу криминального авторитета Тенгиза Лакербая, в миру известного как Тенгуляш. Какой только грязью ни облили правоохранителей за то, что он столь «неожиданно» оказался на свободе, когда ему грозил довольно серьезный тюремный срок. И мало кто задумывался о том, что, поймав Тенгуляша, милиция передавала все свои полномочия прокуратуре. Генеральной. А вот как та ими распорядилась – вопрос уже не к милиции точно. Тенгуляш разыскивался за кражу, которую совершил в сентябре этого года. «Вор в законе» вместе с другом украл из квартиры туриста 60 тысяч рублей, два сотовых телефона, банковские карты и медицинский полис. Когда задерживали коронованного авторитета, у него обнаружили огнестрельное оружие – пистолет «Глок» с 48 патронами и капсулы «Лирики». Тенгиза Лакербая арестовали и закрыли в СИЗО МВД. Все это в итоге светило Тенгуляшу довольно приличным сроком, лет этак на 10 как минимум.

По факту кражи СО УВД по г. Сухуму по ч.3 ст.155 УК РА возбудил уголовное дело. Еще одно уголовное дело тоже подразделение возбудило по ч.1 ст.217 и ч.1 ст.223 УК РА. В итоге оба дела объединили, и «вору в законе» пришлось дожидаться в СИЗО обвинительного заключения прокуратуры, которое, надо сказать, все же родилось на свет. И тут началось самое интересное. Спустя короткое время данное уголовное дело Генеральной прокуратурой Абхазии было изъято из производства Следственного управления МВД для завершения предварительного расследования. И еще через пару деньков коронованный авторитет вышел на свободу. Обвинительное заключение куда-то исчезло, а само дело завалилось в самый дальний угол кабинета генерального прокурора. Теперь понятно, почему на встречу в парламент генеральный прокурор не пришел, вероятно, трудновато пришлось бы держать ответ за свои действия!

Почему когда все общество в прямом смысле сходит с ума от негодования, генеральный прокурор молчит в тряпочку и не расскажет своему народу, за какие такие заслуги он отпустил на волю криминального авторитета Тенгуляша?! И если можно отпускать одних за столь серьезные преступления, почему в наших тюрьмах сидят люди, совершившие намного менее опасные?! Рука руку моет, или все банально просто – цена вопроса?»

Как видим, если верить изложенным в той, ноябрьской, публикации «Прайм Крайм» фактам, Генпрокуратура Абхазии, которая является одним из структурных подразделений исполнительной ветви государственной власти, не только выступила на стороне «оппонента» пресловутого Пызы, но и совершила вопиющее нарушение законности, замяв без всяких объяснений обществу уголовное дело против Тенгуляша.

Дальнейшие события, в отличие от этого, широко освещались во многих СМИ. Бывший генпрокурор Зураб Ачба был освобожден от должности 2 декабря 2019 года. Утром того дня на площади Свободы в Сухуме собралось около трехсот человек, в том числе, родственники убитых в ходе стрельбы в центре столицы 22 ноября. Позже тогдашний глава государства Рауль Хаджимба провел совещание с силовыми структурами, на котором сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об отставке генерального прокурора. При этом, правда, отрицал, что его решение принято под давлением требований митингующих. На заседании сессии 12 декабря парламентарии одобрили тайным голосованием представление главы государства о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба. За него проголосовали 25 депутатов, против – шесть. 16 декабря он был представлен Раулем Хаджимба коллективу Генпрокуратуры.

Новый генпрокурор Адгур Агрба родился 15 января 1981 года. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 2002 года. С 8 декабря 2015 года занимал должность заместителя генпрокурора Абхазии – военного прокурора. Его деятельность на посту генпрокурора по исправлению того, что было до него, сразу же стала вызывать одобрительные отклики в обществе.

В частности, им были отменены процессуальные решения, принятые ранее в отношении Лакербая Т.М. о прекращении в отношении него уголовного преследования, и он был возвращен под стражу по ходатайству органа предварительного следствия. 27 марта 2020 года прокуратурой города Сухума было утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения в Сухумский городской суд уголовное дело в отношении Лакербая Тенгиза Мурмановича, пользующегося в криминальной среде высоким статусом. Лакербая Т.М. и его сообщник Гулия Омари Гивиевич обвиняются в хищении чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище. Кроме того, Лакербая Т.М. также предъявлено обвинение по трем эпизодам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и по двум эпизодам незаконного приобретения и хранения наркотических средств. В отношении обоих фигурантов дела в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

7 апреля 2020 года генеральным прокурором Республики Абхазия Агрба А.Н. подписан приказ об освобождении от занимаемой должности начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, старшего советника юстиции Смыр Нонны Владимировны. Согласно тексту приказа, Смыр Н.В. освобождена от занимаемой должности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и отсутствие надзора и контроля за организацией расследования ряда уголовных дел (у/д по похищению гр. Мирцхулава О.Д.; по обвинению в хищении имущества в отношении Лакербая Т.М. и Гулия О.Г.), находящихся в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

Все законопослушные граждане Абхазии, конечно, далеки от войн двух криминальных группировок, и для них, за исключением близких родственников авторитетов, как говорится, «обе хуже». В то же время аксиоматично, что в правовом государстве любое наказание должно исполняться по приговору суда, а не в результате уголовных разборок.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия