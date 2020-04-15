Тюльпану – штраф, вербе – амнистия

Грузинские соцсети всколыхнула история 73-летнего Миши Караулашвили из Телави. Чтобы купить лекарство, он в Вербное воскресенье 12 апреля решил продать тюльпаны. Полиция его оштрафовала на три тысячи лари. Но продавцов вербы и прихожан за аналогичное нарушение санкции не коснулись.

«Виноват я, закон есть закон, и не надо было мне его нарушать», – признается 73-летний Миша Караулашвили. Его история взволновала многих. Дедушка Миша, так его стали звать в грузинских СМИ и соцсетях, живет в Телави, у него маленький сад, в котором он выращивает тюльпаны, которые в это время года для его небогатой семьи с тремя внуками становятся дополнительным доходом. Грузинской службе Радио Свобода Миша Караулашвили рассказал, что не собирался нарушать правила пандемии. Просто, обнаружив, что у него закончилось необходимое лекарство, решил рискнуть в Вербное воскресенье, тем более что у церкви с утра было многолюдно, вопреки тем же ограничениям:

«Я вышел купить лекарство, было полчетвертого дня. Мне не хватало денег, и я решил продать тюльпаны, взял с собой 70 штук, встал у церкви, продал девять тюльпанов. Меня оштрафовали на три тысячи лари, я просил полицейских не штрафовать меня, что мне нужно прокормить троих внуков – сирот. Но они не учли мою просьбу. А за девять тюльпанов я получил шесть лари».

Гражданская активистка Анна Ингороква на своей странице Facebook разместила гневный пост с призывом помочь нуждающемуся пожилому человеку:

«73-летний продавец тюльпанов стал наглядным примером неравенства в стране. Его оштрафовали на три тысячи лари, когда дворы каждой церкви были переполнены людьми, но только он оказался нарушителем закона».

На призыв Анны откликнулись многие, за считанные часы для Миши Караулашвили было собрано пять тысяч лари. Теперь организатор фандрайзинга пытается доставить деньги до адресата так, чтобы из-за этой помощи семье Караулашвили не приостановили ежемесячное пособие для малоимущих. Этот риск стал еще одним поводом для возмущения.

Обеспокоенные судьбой пожилого человека пользователи соцсетей критиковали власть не только за избирательное применение закона, но и за несправедливую систему соцзащиты и невыполнение обещаний. Многие увидели недобрую иронию в призыве правительства, особенно к пожилым людям, – «оставайтесь дома, мы позаботимся о вас».

Но так получилось, что о Мише Караулашвили некому было позаботится ни в органах самоуправления, ни в службе по вопросам социальной защиты. В эти дни многие пенсионеры жалуются, что у них кончаются запасы медикаментов, которые им необходимо принимать ежедневно, а помощь от муниципальных органов или благотворительных организаций доходит очень поздно. Многие порой не знают, к кому обращаться за помощью. Поэтому в дискуссии об истории дедушки Миши отмечалась важность гражданской солидарности и помощи. При этом многие вспомнили другую, гораздо более счастливую историю с теми же тюльпанами.

В отличие от дедушки Миши, житель Гурджаани дедушка Како избежал штрафа и смог получить выручку от своих выращенных на продажу тюльпанов. После того как Радио Свобода рассказало о том, что из-за ограничений на продажу весь цветочный урожай фермера пропадает, многие решили его поддержать. И он за один день в онлайн-режиме продал сотни тюльпанов.

Но счастливых и благополучных историй за счет благотворительности и гражданского активизма не может быть много без четкого антикризисного экономического плана правительства, констатировали участники дискуссии. Они стали задаваться вопросом: «Как и когда другие будут платить штрафы, выписанные в эти дни за нарушения правил карантина и ЧП?» Накануне премьер-министр Георгий Гахария обещал:

«Ужесточение штрафов не планируется. Мы признаем, искренне, что на праздник Вербного воскресенья госинституты, в первую очередь МВД, должны были действовать более эффективно. Ужесточений санкций не будет, но планируется усиление в части эффективного администрирования».

Георгий Гахария несколько раз повторил, что перед законом все равны, но, судя по примерам Вербного воскресенья и Миши Караулашвили, и грядущие пасхальные праздники могут не обойтись без исключений – для более равных среди равных.

Финансовые санкции за нарушение ограничений ЧП введены с 21 марта. Для физических лиц они предусмотрены в размере трех тысяч лари, для юридических лиц – 15 тысяч. Несмотря на большую сумму, число штрафов за каждые сутки достигает до 200 случаев. МВД еще не обнародовало полную статистику, но по грубым подсчетам сумма выписанных штрафов перевалила за 10 миллионов лари, и из-за продления ЧП ожидается, что их будет еще больше. Правда, пока правительство не начало брать деньги с оштрафованных.

Теоретически власти могут это начать и с сегодняшнего дня, говорит руководитель службы юридической помощи Ассоциации молодых юристов Шорена Лоладзе. Как выяснили в ее НПО, есть лишь общее распоряжение правительства о приостановлении административного делопроизводства и рассмотрения исков на время действия ЧП, но ничего не сказано об администрировании штрафов. По словам правозащитника, они обратились к правительству с рекомендацией:

«Так как на данный момент граждане не могут обжаловать административный штраф, справедливее будет, если к административному исполнению приступят по завершении ЧП. Тогда граждане в течение 10 дней смогут эту санкцию обжаловать, а если не захотят воспользоваться этим правом, как предусмотрено законом, в течение 30 дней должны будут выплатить штраф».

По словам Шорены Лоладзе, в изученных ими случаях у представителей правоохранительных органов были весомые доказательства по факту нарушения ограничений, действовавших при ЧП. И сами оштрафованные, отмечает правозащитник, признают факт правонарушения, только жалуются на большой размер штрафа. «Но это неубедительный и, тем более, неправовой аргумент», – отмечает Шорена Лоладзе. Ее больше беспокоят факты, указывающие на неодинаковое реагирование полицейских. Как это было в случае 73-летнего Миши Караулашвили. Административный кодекс давал возможность представителям МВД не прибегать к финансовой санкции и ограничиться лишь предупреждением и составлением протокола об административном нарушении.

Блюстители порядка обошлись с пожилым человеком по всей строгости закона. Но никак не отреагировали на более опасную для распространения коронавируса ситуацию – многолюдность в самом дворе церкви, где продавали, приобретали и освещали вербу.