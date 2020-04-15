Карантин карантином, а парад – по плану

По данным на утро 15 апреля, в Южной Осетии в самоизоляции находятся 165 человек, из них 19 –​ под наблюдением врачей в стационарах, заявила главный санитарный врач Марина Кочиева. Утешительные новости поступили сегодня из Владикавказа. Там впервые за последние дни не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сотрудники МВД республики продолжают контролировать соблюдение карантинных мер теми, кто после возвращения на родину находится в самоизоляции дома. Кроме того, они составляют протоколы о нарушениях в отношении владельцев торговых точек и объектов сферы обслуживания, которые, согласно решению правительства, должны быть закрыты до 20 апреля. Пресс-служба ведомства сообщает о трех нарушителях, в отношении которых будут применены денежные штрафы.

По данным Югосетпотребнадзора, в данный момент в самоизоляции по всей республике находится 165 человек, 19 из них – в стационарах. Их число накануне пополнили десять югоосетинских граждан, которых организованно привезли из Северной Осетии. Руководитель Республиканского многопрофильного медицинского центра Маир Кокоев сообщил журналистам, что все прибывшие на время 14-дневного карантина «заселены в палаты, им предоставят трехразовое питание, средства гигиены».

Накануне с соблюдением социальной дистанции на въезде в республику их встречали и югоосетинские журналисты. Правда, с соблюдением социальной дистанции, говорит председатель Госкомитета по информации и печати Мария Котаева:

«Вчера съемочная группа ГТРК ИР выехала на пункт пропуска «Рук», где встречали наших граждан, которые остались во время карантина в Северной Осетии, и власть им организовала перевозку домой. Мы получили четкие инструкции, чтобы к этим людям, которые могут быть носителями нового вируса, на интервью никто не подходил, только удаленная съемка, и потом уже брали комментарии у уполномоченных лиц: медики, врачи-эпидемиологи, которые на границе их регистрировали по спискам. В саму больницу (куда их отвезли) мы не смогли попасть, потому что там тоже карантин. То есть всем нам рекомендовано соблюдать элементарные нормы гигиены…»

В отличие от российских властей, Министерство обороны Южной Осетии пока не отказалось от планов провести в Цхинвале военный парад в День Победы:

«Военный парад в ознаменование Дня Победы с участием военной техники пройдет в центре города-героя Цхинвала 9 мая. Принимать парад будет министр обороны республики, генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев, командовать – начальник Генштаба ВC, генерал-майор Виктор Федоров».

По словам руководителя пресс-службы оборонного ведомства Инги Чехоевой, «до 25 апреля тренировки будут идти по плану… После 25 апреля будет решено, в каких условиях пройдет Парад Победы».

Сегодня прозвучали первые утешительные новости из Владикавказа – на 15 апреля в Северной Осетии не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших остается прежним – 52 человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия