Паата Имнадзе: Если не останемся дома, не спасемся и будет множество жертв

«Сегодня вся Грузия в группе риска, мы перед опасностью того, что у нас повторится Италия», - заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. По его словам, дистанцирование необходимо и в семьях, а не только снаружи, и если мы всего этого не осознаем, «в Грузии нас ожидает ужас».

«Давайте не сделаем так, чтобы все сделанное до сих пор, - а мы максимально остановили распространение вируса, - оказалось напрасным. Это касается не только церкви, вирус распространяется и в семье. Вся Грузия знает наизусть статистику, в семьях по 5-6 заболевших. Давайте поймем, что дистанцирование необходимо даже в семье, не только снаружи. Если мы не осознаем это, скоро нас ожидает ужас в Грузии.

Оставайтесь дома, не ходите никуда и избегайте того, чтобы кто-то из семьи должен был уходить и возвращаться. Пусть будет изолирован от других членов семьи, так распространяется это коварное заболевание. Если мы не останемся дома, то не спасемся, и у нас будет много жертв», - заявил Имнадзе в эфире программы «Моамбе».