Дональд Трамп: США преодолели пик заражений коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные свидетельствуют о том, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден,и пообещал уже в четверг представить "новые основные принципы" возобновления экономической деятельности. "Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает", - сказал Трамп на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

12 апреля Трамп утвердил декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.

Президент США также сообщил, что его администрация пытается выяснить, не стала ли источником распространения коронавируса одна из китайских лабораторий в Ухане. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов вопрос о том, известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус был буквально "выпущен из бутылки" в результате случайного инцидента, передаёт Reuters.

Днем ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли заявил, что, по данным американских разведслужб, происхождение коронавируса, скорее всего, природное, хотя стопроцентно быть уверенными в этом нельзя.

В мире число инфицированных коронавирусом превышает два миллиона. Первое место по быстроте распространения инфекции занимают США. Там уже больше 610 тысяч зараженных. За последние сутки умерли 2569 человек. Общее число летальных исходов превысило 31 тысячу.