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СГБ Грузии: на руинах грузинского села при поддержке России строят свалку
Россия ведет против Грузии «гибридную войну», - говорится в докладе Службы государственной безопасности Грузии за 2019 год.
В ведомстве считают, что «главными инструментами «гибридной войны» являются вооружённые силы и спецслужбы, которые незаконно находятся на оккупированных территориях, а также местные де-факто режимы».
В докладе также говорится о строительстве мусорной свалки на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«С целью стереть след грузинского населения и исключить возвращение временно перемещённых лиц, в оккупированном селе Эредви, на руинах домов грузинского населения, при финансовой поддержке России продолжается строительство мусорной свалки», - сказано в документе.
СГБ Грузии отмечает продолжение процесса «бордеризации» и факты задержаний более чем 100 человек за пересечение разделительных линий.
Другие новости дня
На Северном Кавказе пять человек умерли от COVID-19 и 206 заразились
За минувшие сутки на Северном Кавказе число умерших от коронавирусной инфекции выросло на пять человек. В Дагестане зафиксировано три новых смертельных случая, в Адыгее и Ингушетии – по одному.
По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, за последние сутки в регионах Северного Кавказа выявлено 206 новых случаев заражения COVID-19.
Больше всего заражённых выявлено в Ингушетии – 63 человека, Дагестане – 49, Ставропольском крае – 28, Краснодарском крае – 21, Кабардино-Балкарии – 19, Адыгее – 16, Карачаево-Черкессии – семь, Чечне – три.
Fox News назвал сотрудника вирусологической лаборатории Уханя нулевым пациентом COVID-19
Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань, откуда началось распространение болезни по всему миру. Об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая на ранних этапах эпидемии. В Ухане расположен один из крупнейших вирусологических центров страны, сертифицированный для работы с самыми опасными вирусами.
Предполагается, что сотрудник Института вирусологии Уханя Китайской академии наук подхватил вирус от летучей мыши и вынес его в город. Канал настаивает, что у источников, знакомых с темой, есть "растущая уверенность", что вирус не был передан человеку из природы. При этом издание не пишет, что он может иметь искусственное происхождение.
По официальной версии, вспышка началась на рынке в Ухане. В одном из первых исследований болезни в авторитетном медицинском журнале Lancet ровно половина пациентов оказалась связаны с уханьским рынком. Однако в другом исследовании в том же журнале другая группа китайских учёных настаивает на том, что болезнь была впервые диагностирована у человека, не имевшего к рынку никакого отношения.
Источник Fox News настаивает, что переместить начало вспышки на рынок было стратегией Китая по защите от обвинений в лабораторном происхождении. По утверждению канала, на этом рынке никогда не продавались летучие мыши.
Гипотеза о лабораторном происхождении вируса появилась сразу после начала вспышки болезни. Её сторонники в основном базируются на том, что эпидемия началась в городе, в котором расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В Ухане, в частности, изучали вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу COVID-19.
После вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий, инциденты связанные с несоблюдением правил работы происходят и в других странах, что даёт возможность предположить, что содержащийся в лаборатории вирус теоретически мог покинуть её пределы.
В 2018 году американские чиновники предупреждали о неадекватных опасности мерах предосторожности в Уханьской лаборатории и приводящихся там опасных экспериментах с летучими мышами, — сообщила во вторник газета The Washington Post.
Учёные проверяли гипотезу о лабораторном проихождении вируса. Но не нашли ей подтверждений. В начале недели стало известно, что власти Китая наложили ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса. По данным CNN, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел министерства образования и рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы. Однако исследования по теме уже публикуются западными учёными.
В феврале в авторитетном научном журнале Nature была опубликована статья, в которой отмечается, что вирус выглядит логично для развитого эволюционно, но нелогично — для созданного искусственно. Там же утверждается, что в вирусе не обнаружено компонентов, из которых учёные могли бы "собрать" его в лаборатории (подробнее об этом можно прочитать в Science News).
Ряд учёных обращает внимание на то, что коронавирус плохо пригоден для военного использования. Fox News настаивают, что в институте вирусологии вирус изучался не для использования в качестве биологического оружия, а чтобы доказать, что научный потенциал Пекина в вирусологии не ниже американского.
О предварительном отказе от версии о том, что вирус возник не из природы сообщил ранее на пресс-конференции в Пентагоне и глава Комитета начальника штабов США Марк Майли.
"Я бы сказал, что версия о лабораторном происхождении вируса выглядит неубедительно. Но пока что мы не можем сказать об этом с полной уверенностью", — цитирует его журнал Newsweek.
STOP COVID: В Грузии запустили приложение для мониторинга распространения коронавируса
С сегодняшнего дня в Грузии запущено мобильное приложение STOP COVID для мониторинга распространения коронавируса.
«Это очень важная аппликация, которая была успешно использована в Южной Корее, Японии», - заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Приложение позволяет пользователям узнать, вступали ли они в контакт с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19. Bluetooth, GPS и другие технологии позволяют определить пользователей смартфонов, находившихся в непосредственной близости друг от друга, которых система распознает в качестве "контактов". При приближении двух устройств друг к другу они сохраняют идентификационные номера, а также дату, время и место такого взаимодействия. Если у пользователя диагностирован коронавирус, система предупреждает все свои "контакты" о риске заражения и распространения вируса.
Приложение доступно для устройств под управлением iOS - https://apple.co/2V92MXw и Android https://bit.ly/3bkYphX .
Рауль Хаджимба призвал жителей Абхазии оставаться дома на Пасху
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился к жителям Абхазии накануне праздника Пасхи и призвал их оставаться дома.
«Оставаясь дома и отмечая этот Великий праздник в кругу семьи, мы все можем сберечь данную нам Богом человеческую жизнь, а, возможно, и не одну. Обращаюсь к вам с просьбой не воспринимать мой призыв к самоизоляции, как попытку ограничения прав верующих. Никто не может запретить нам возносить молитвы Всевышнему и возрадоваться Великому Воскресению Иисуса Христа, отдавшему свою жизнь во имя человечества», - говорится в обращении, которое публикует «Нужная газета».
Хаджимба заявил, что в Абхазии уже предприняты меры, направленные на защиту населения от коронавирусной инфекции. Он надеется, что этот курс будет продолжен «после инаугурации нового президента 23 апреля».
Лавров рассказал о помощи «странам СНГ, Абхазии и Южной Осетии»
В условиях пандемии коронавируса Россия оказывает помощь всем странам СНГ и не только им, - заявил в интервью «Коммерсанту» глава МИД России Сергей Лавров.
«Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем, респираторов и многого другого. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие. Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран — все они рассматриваются. Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания»,— отметил министр.
При этом Лавров подчеркнул, что принимаемые решения о выделении соответствующих средств и оборудования в качестве помощи соотносятся с потребностями, существующими в России.
«Конечно же, учитывается, что сейчас в ускоренном темпе налажено производство всех необходимых нам аппаратов ИВЛ и другого оборудования. Мы в контакте с Министерством промышленности и торговли России, они этим занимаются день и ночь. Я здесь все-таки не руководствовался бы логикой самому не хватает — это искушение. По этой логике нужно перехватывать летящие транзитом через Россию гуманитарные грузы, как это сделали некоторые страны. Не думаю, что это добавляет авторитета»,— сказал Сергей Лавров.
- В самопровозглашенной республике Абхазия сообщается о трёх подтверждённых случаях заражения коронавирусом. Проведенные в Южной Осетии тесты случаев инфицирования не выявили.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Среди них - жительница Гальского района, у которой выявили коронавирус.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Число больных коронавирусной инфекцией в России превысило 25 тысяч
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 27938. Из них выздоровели 2304 человека. Таким образом, прямо сейчас в стране, по официальным данным, 25634 больных с подтверждённым диагнозом COVID-19.
По состоянию на утро 16 апреля в России зарегистрированы 3448 новых случаев заражения инфекцией в 78 регионах, включая аннексированный Крым. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. После того как первый случай подтверждён на Чукотке, Республика Алтай осталась последним регионом, где не выявлено ни одного заболевшего.
Рекордный суточный прирост держится пятый день подряд. Впервые за месяц менее половины новых случаев зафиксировано в Москве — 1 370 заразившихся. Выздоровели за последние сутки 318 человек.
Дональд Трамп: США преодолели пик заражений коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что данные свидетельствуют о том, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден,и пообещал уже в четверг представить "новые основные принципы" возобновления экономической деятельности. "Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает", - сказал Трамп на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.
12 апреля Трамп утвердил декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.
Президент США также сообщил, что его администрация пытается выяснить, не стала ли источником распространения коронавируса одна из китайских лабораторий в Ухане. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов вопрос о том, известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус был буквально "выпущен из бутылки" в результате случайного инцидента, передаёт Reuters.
Днем ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли заявил, что, по данным американских разведслужб, происхождение коронавируса, скорее всего, природное, хотя стопроцентно быть уверенными в этом нельзя.
В мире число инфицированных коронавирусом превышает два миллиона. Первое место по быстроте распространения инфекции занимают США. Там уже больше 610 тысяч зараженных. За последние сутки умерли 2569 человек. Общее число летальных исходов превысило 31 тысячу.
Кампанию против лаборатории Лугара назвали классическим примером дезинформации
Действия, направленные против Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси – классический пример дезинформации. Об этом говорится в докладе Службы государственной безопасности Грузии за 2019 год. Документ опубликован на сайте парламента Грузии.
«Центр, который представляет основу биологической безопасности страны, на протяжении многих лет является одной из главных мишеней информационных атак. Кампания приняла масштабный характер в начале 2019 года – при попытке связать с деятельностью центра сезонное распространение т.н. свиного гриппа (H1N1)», - говорится в документе.
В службе госбезопасности считают, что кампания была направлена против стратегического партнёра Грузии – США; ставила целью «демонизировать» Западный мир; снизить доверие к властям Грузии; посеять страх среди граждан Грузии к прогрессу, научному и технологическому развитию.
- Именно в лаборатории Лугара проводятся тесты на выявление в Грузии коронавируса. Со дня открытия в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Во Владикавказе на оппозиционного общественника завели дело за ложную информацию о коронавирусе
Во Владикавказе возбудили уголовное дело на оппозиционного общественного деятеля Вадима Чельдиева за неоднократные факты распространения ложной информации о коронавирусной инфекции. Дело по ст. 207.1 ("публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") ведет управление СКР по Северной Осетии.
"6 апреля в социальной сети подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Призывая население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, он формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении управления СКР.
В ближайшие дни бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, который постоянно проживает в Санкт-Петербурге, следователи ждут для дачи показания. Как сообщили в ведомстве, у него возьмут подписку о невыезде.
"Максимальная мера наказания по этой статье предполагает ограничение свободы сроком на 3 года. Но учитывая, что ранее он не судим, ему, судя по всему, назначат крупный штраф (от 300 до 700 тыс – прим. ред.), если, конечно, докажут его вину", - рассказали "Кавказ.Реалии" в следственных органах.
Ранее Чельдиев в своем телеграм-канале также призывал жителей республики 20 апреля выйти на митинг к дому правительства, чтобы потребовать отставки республиканских властей и смены руководства высшего совета осетин "Стыр ныхас".
В Северной Осетии выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной информацией. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Теперь в Северной Осетии заболевшими COVID-19 числятся 65 человек, - сообщает "Кавказ.Реалии".
В Грузии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
По данным правительственного портала StopCov.ge, в Грузии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 336.
Выздоровели 74 человека. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 5000 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 494.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
Жительница Гальского района остаётся в клинике – нужен еще один тест
50-летняя жительница села Саберио Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия остаётся в инфекционной клинике Зугдиди.
Как сообщили в больнице, один тест на наличие коронавируса был отрицательным, второй – слабоположительным. Согласно протоколу, через три дня необходимо провести еще один тест. Женщину выпишут из больницы, если окончательный тест покажет отсутствие вируса.
Женщина 29 марта прибыла из Москвы в Сочи, после чего пересекла де-факто границу по реке Псоу. Из-за плохого самочувствия она перешла на территорию, подконтрольную властям Грузии, где было подтверждено заражение коронавирусом.
- В Абхазии три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Два пациента находятся в Гудаутской центральной больнице, один - на самоизоляции.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Ряд стран заявили о важной роли ВОЗ после критики Трампа. ВИДЕО
Власти ряда стран, международные объединения и представители общественности указали на важную роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 после заявления президента Дональда Трампа о том, что США приостанавливают финансирование ВОЗ.
Накануне американский лидер обвинил ВОЗ в том, что она не справилась со своими задачами в ситуации с коронавирусом. По словам Трампа, организация допустила "губительные ошибки" и чересчур доверяла Китаю, откуда в декабре прошлого года заболевание начало распространяться. Как сказал Трамп, его страна временно прекратит финансировать структуру, пока в Вашингтоне не разберутся в "провалах управления" со стороны ВОЗ.
Бизнесмен и филантроп Билл Гейтс – один из крупнейших спонсоров ВОЗ – подверг решение Трампа резкой критике. Гейтс назвал его крайне опасным шагом.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что действиям Дональда Трампа нет оправдания в нынешней ситуации, при которой Всемирная организация здравоохранения нуждается в поддержке больше, чем когда-либо.
Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что у Лондона нет планов приостанавливать финансирование ВОЗ, поскольку эта организация выполняет важную функцию в глобальных усилиях по охране здоровья.
Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что решение президента США подорвёт международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что понимает критику Трампа, но ВОЗ, по его словам, делает "много важной работы".
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус подчеркнул, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы остановить вспышку, и время не должно быть упущено. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал, что ВОЗ должна продолжать получать ресурсы для своей работы.
Самого Дональда Трампа не раз критиковали за недостаточные усилия по сдержанию эпидемии в своей стране. США оказались на первом месте по числу заражений коронавирусом – более 600 тысяч человек, и по числу смертей – 26 тысяч умерших от COVID-19. "Сейчас президент Трамп делает всё, чтобы отвлечь внимание от того факта, что его администрация не справляется с кризисом", – заявил демократ Элиот Энгель, заседающий в Палате представителей. Многие республиканцы, сопартийцы Трампа, напротив, назвали решение президента по ВОЗ "точным и верным".
Компания Apple представила новый бюджетный iPhone SE
Компания Apple представила в среду iPhone SE второго поколения. Это первый бюджетный iPhone после модели SE от 2016 года.
При этом смартфон оснащен процессором A13 Bionic, который до сих пор ставился в дорогие модели iPhone 11 и 11 Pro.
В России предзаказ будет доступен с 23 апреля, продажи начнутся на следующий день. Стоимость нового смартфона в России – от 39 990 рублей, в США – от 399 долларов.
Смартфон будет доступен в трёх цветах – черном, белом и красном. По дизайну он напоминает устройства с шестого по восьмое поколения. Объём встроенной памяти – 64, 128 или 256 Гб.
Вместе с быстрым процессором iPhone SE получил поддержку двух сим-карт. Экран – 4,7 дюйма. У телефона широкоугольная 12-мегапиксельная камера, есть возможность переключаться в портретный режим.
Канцлер Германии объявила об отмене ряда карантинных мер
Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала постепенное ослабление карантинных мер, введённых в попытке сдержать коронавирус.
Начиная со следующей недели, как сказала Меркель, могут возобновить работу магазины площадью до 800 квадратных метров. Независимо от размера, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов, передаёт "Немецкая волна".
Но большинство ограничений на социальные контакты сохранятся по меньшей мере до 3 мая. Меркель также рекомендовала носить защитные маски в общественных местах. Канцлер подчеркнула, что благодаря строгим мерам удалось добиться хрупкого промежуточного успеха и теперь необходимо его сохранить.
С 4 мая в Германии могут возобновить работу школы, парикмахерские, но крупные общественные мероприятия, религиозные службы будут невозможны до конца августа. Бары, кафе, рестораны, кинозалы и музыкальные площадки тоже пока останутся закрытыми.
В Германии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 127 с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом и более 3200 смертей от COVID-19.
Ранее о снятии некоторых карантинных ограничений объявили еще несколько европейских стран. В Дании со вторника открылись школы и некоторые детские сады. В Испании возобновились строительные работы. В Австрии заработали небольшие магазины, и с 1 мая можно будет заниматься некоторыми видами спорта на открытом воздухе. В ряде регионов Италии, где до недавнего времени был самый высокий уровень смертности в мире от коронавируса, заработали книжные магазины и магазины одежды для детей.
Во Франции строгие карантинные меры продлены до 11 мая. В Бельгии они сохранятся по меньшей мере до 3 мая.
Паата Имнадзе: Если не останемся дома, не спасемся и будет множество жертв
«Сегодня вся Грузия в группе риска, мы перед опасностью того, что у нас повторится Италия», - заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. По его словам, дистанцирование необходимо и в семьях, а не только снаружи, и если мы всего этого не осознаем, «в Грузии нас ожидает ужас».
«Давайте не сделаем так, чтобы все сделанное до сих пор, - а мы максимально остановили распространение вируса, - оказалось напрасным. Это касается не только церкви, вирус распространяется и в семье. Вся Грузия знает наизусть статистику, в семьях по 5-6 заболевших. Давайте поймем, что дистанцирование необходимо даже в семье, не только снаружи. Если мы не осознаем это, скоро нас ожидает ужас в Грузии.
Оставайтесь дома, не ходите никуда и избегайте того, чтобы кто-то из семьи должен был уходить и возвращаться. Пусть будет изолирован от других членов семьи, так распространяется это коварное заболевание. Если мы не останемся дома, то не спасемся, и у нас будет много жертв», - заявил Имнадзе в эфире программы «Моамбе».
- В Грузии уже 306 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Число выздоровевших возросло до 71. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4990 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 462.
«Новая газета» по требованию властей заблокировала статью о Чечне
«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне.
Об этом сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. Он не исключил, что после получения разъяснений от прокуратуры по поводу материала спецкорра Елены Милашиной газета обжалует решение.
Пока же, как сказал Муратов «Интерфаксу», «в подарок своим читателям» издание оставляет на сайте комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу удаленной статьи.
Ранее сегодня, 15 апреля, редакция сообщила, что Генрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью «Смерть от коронавируса – меньшее зло». В документе, которые есть в распоряжении «Новой», говорится, что в материале Милашиной от 12 апреля прокуратура нашла «недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу общественной безопасности».
Что именно в статье трактуется как фейкньюс в письме не указано, отмечают в «Новой».
Как напомнили в редакции, в статье Елены Милашиной говорится о том, что врачам в Чечне не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Вскоре после публикации с критикой «Новой газеты» выступил Рамзан Кадыров. Он назвал информацию о проблемах в регионе «чушью», заявил, что газету якобы курирует ФСБ, а также публично угрожал журналистке.
Патриархия Грузии обнародовала правила проведения пасхальной литургии
«Мы решили, что прихожане придут в церковь до начала комендантского часа и покинут церковь после службы, в 06:00. Это самое приемлемое условие в этой сложной ситуации», - сказал глава пресс-центра патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе, который ознакомил общественность с позицией патриархии по случаю празднования Пасхи.
По поводу того, что касается расположения прихожан в храмах, священнослужитель сказал: «В больших храмах говорят о том, что нужно соблюдать расстояние в 2 метра, в маленьких храмах должно быть как можно больше прихожан во дворе, с соблюдением соответствующей дистанции. В некоторых храмах, где есть возможность, должна пройти и утренняя служба. Прихожанам, которые испытывают трудности с ночным пребыванием в храме, будет предоставлена возможность посетить утреннюю службу. Таким образом, паства будет распределена, и будет легче придерживаться дистанцирования. Если сказать коротко, то весь смысл нашего обращения состоит в том, чтобы соблюдать закон, соблюдать комендантский час, соблюдать правила безопасности, о чем мы слышим от Центра по контролю заболеваний, и отмечать праздник».
Как объясняет протоиерей, прихожане смогут в полной мере участвовать в пасхальном богослужении, однако обязательно должны быть учтены и другие ограничения.
«Это касается возрастной группы, всех людей, которые входят в группу риска, вне зависимости от того, больны ли они или имеют какие-либо симптомы, а также детей. Этим людям церковь рекомендует неукоснительно соблюдать рекомендации здравоохранительной системы. Это также важно для тех, у кого кто-либо из членов семьи подвержен хроническим заболеваниям или имеет ослабленный иммунитет. Им всем необходимо помнить, что эта болезнь, о которой известно далеко не все, представляет опасность, возможно, не для них, а для их близких, которые находятся дома. Поэтому мы должны проявлять гражданскую ответственность перед нашими близкими», - сказал Джагмаидзе.
По словам главы пресс-центра патриархии, пасхальная литургия пройдет без изменений. Граждане по-прежнему смогут присутствовать на службе в храмах.
Оперштаб: за сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 14 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 15 апреля.
В сообщении оперштаба говорится, что все три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз была предложена госпитализация, от которой он отказался.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех тест показал отрицательный результат. Оперштаб в очередной раз напомнил гражданам о необходимости продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
Иеромонах Иоанн Свинухов: Своим прихожанам объясняю, что не смогу их принять
Нейрохирург Республиканской больницы и настоятель храма села Одиши Сухумского района самопровозглашенной республики Абхазия Александр Свинухов (иеромонах Иоанн Свинухов) рассказал, что в связи с ситуацией с коронавирусом в республике он не будет принимать прихожан.
«Нужно соблюдать все, что рекомендовали власти. Это первое. Второе: по медицинской части тоже нужно опасаться заражения. Это эпидемия, это пандемия, поэтому надо стараться выполнять все рекомендации, которые будут способствовать недопущению распространения вируса. В этот период, который проходит сейчас, нужно пропустить немножко. Даже после революции сколько времени не ходили в храм, все было закрыто, в Великую Отечественную войну тоже было все закрыто. Люди не ходили в церкви. Сейчас какой-то короткий период необходимо переждать. В Китае уже вирус утих, сейчас в Соединенных Штатах идет спад. Все будет нормально, но меры безопасности необходимо соблюдать. Я своим прихожанам объясняю, что не смогу их принять. Единственное, придут местные жители, это два-три человека. Они на самоизоляции и никуда не выходят. А так массовых приемов я не буду делать», - сказал Александр Свинухов.
9 апреля исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории Абхазии с 11 апреля до окончания режима чрезвычайного положения, сообщает «Апсадгьыл-инфо». 10 апреля и. о. президента издал распоряжение до 20 апреля о приостановлении посещения гражданами религиозных организаций.
В Южной Корее прошли выборы при строгих мерах из-за COVID-19
В Южной Корее в среду прошли парламентские выборы – при соблюдении строгих мер предосторожности из-за эпидемии коронавируса.
За голосованием пристально следили во всем мире, поскольку многие страны из-за пандемии вынуждены менять свое политическое расписание, отмечает агентство Reuters.
Экзит-поллы предсказывают победу правящей партии президента Мун Чжэ Ина, которого впереди ждут еще два года на посту главы государства.
В целом по стране работали 14 тысяч избирательных участков. Все они были продезинфицированы. Избирателей обязали иметь при себе защитные маски, антисептики и перчатки для рук. У всех, кто приходил голосовать, измеряли температуру.
Рейтинг президентской Совместной демократической партии заметно вырос – на фоне успехов правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мун Чжэ Ин и его сторонники могут получить 177 из 300 депутатских кресел.
Всплеск COVID-19 в Южной Корее некогда считался самой серьезной вспышкой заболевания за пределами Китая. Сейчас же ежедневный прирост заболевших в стране составляет около 30 человек. Такие данные контролирующие органы получали всю последнюю неделю. При этом большинство новых заражений– это завозные случаи. В целом коронавирусом в Южной Корее заразились около 10,5 тысяч человек, умерли – 229. Власти одновременно предупреждают, что в любой момент может начаться новая водная заболеваемости, поэтому необходимо строго следовать всем врачебным предписаниям.
Явка на выборах составила более 66 процентов. Это самая высокая явка со времен парламентских выборов в Южной Корее в 1992 году.
В ЕС разработаны критерии снятия карантинов: точных дат нет
Еврокомиссия разработала три критерия для отмены карантинов в странах ЕС на фоне пандемии коронавируса нового типа. Однако точные даты снятия ограничений в Евросоюзе пока неизвестны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Согласно документу на сайте ведомства, первым критерием для снятия ограничений должно стать снижение распространения COVID-19, в частности сокращение новых случаев болезни и госпитализаций.
Вторым критерием Еврокомиссия называет достаточный потенциал местных систем здравоохранения. Он включает в себя достаточное количество мест для размещения пациентов, наличие медоборудования и необходимых препаратов.
Третий критерий — мониторинг болезни и контактов инфицированных жителей. Этот пункт предполагает широкие возможности тестирования.
4 мая Еврокомиссия проведет конференцию доноров для сбора помощи в борьбе с коронавирусом - в первую очередь для создания вакцины.
По последним данным число выявленных случаев COVID-19 в европейских странах превышает миллион. Это половина от всех заражений в мире. В некоторых странах количество заражений коронавирусом начинает снижаться, но о том, сто эпидемия пошла на спад заявлений пока нет. Власти время от времени делают небольшие послабления для жителей, однако карантинные меры в большинстве стран ЕС продлены до середины мая.
Владикавказ закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса
Столица Северной Осетии закрыта на въезд и выезд. Об этом жители республики узнали постфактум: утром 15 апреля сотрудники ДПС и Росгвардии ограничили движение. Проехать во Владикавказ могут лишь те, кто имеет спецпропуск или прописку в городе.
В пресс-службе МВД поясняют, что карантинные меры решили ужесточить по причине увеличения количества заражённых коронавирусной инфекцией.
Сотрудники полиции патрулируют зоны отдыха. Парки, скверы и набережные реки Терек обнесли сигнальной лентой. Всех гуляющих полицейские в вежливой форме просят соблюдать режим самоизоляции.
В Северной Осетии 52 лабораторно подтверждённых случая инфицирования коронавирусом.
Зурабишвили и Алиев поговорили по видеосвязи: «Необходима региональная солидарность»
В разгар кризиса COVID-19 необходима региональная солидарность, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после разговора по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Солидарность поможет нам преодолеть кризис и двигаться вперед, когда победим этот вирус», - написала Зурабишвили в Twitter.
Как сообщили в администрации грузинского лидера, Зурабишвили пригласила Алиева посетить с визитом Грузию после окончания кризиса. Она также поблагодарила Азербайджан за демонстрацию поддержки. Накануне здание Центра Гейдара Алиева в Баку окрасилось в цвета государственного флага Грузии.
В Тбилиси осудили действия цхинвальских властей, не выпускающих жителей Ахалгори на лечение
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия нарушают фундаментальные права жителей Ахалгори, не выпуская их лечиться на подконтрольную центральным властям Грузии территорию, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Накануне корреспондент «Эха Кавказа» сообщил, что в районной больнице Ахалгори на прошлой скончались два пациента. Жизни еще двух в опасности из-за того, что их не выпускают в тбилисские медучреждения. После закрытия границы на карантин власти не делают исключений даже для экстренных больных.
«Ситуация в Цхинвальском регионе принимает чрезвычайно тревожный характер», - заявила Кетеван Цихелашвили. По её информации, после закрытия пропускного пункта в Ахалгори (4 сентября прошлого года) в районе умерли 13 человек. «Это – результат действий режима, которые не соответствуют принципам гуманности и полностью незаконны», - отметила Цихелашвили.
Член грузинского правительства также напомнила, что жителей Абхазии и Южной Осетии в грузинских клиниках лечат бесплатно – вне зависимости от их этнической принадлежности.
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