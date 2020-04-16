Коронавирус проник в госбюджет

Пандемия уже нанесла серьезный урон экономике Грузии – дефицит госбюджета до конца года возрастет более чем в три раза – с 2,5% до 8,5%, – говорится в отчете МВФ. Недосчитается бюджет и значительной части налоговых поступлений.

Председатель финансового комитета парламента Ираклий Ковзанадзе считает, что, несмотря на превышение плановых показателей поступлений в бюджет в первом квартале, данные за апрель не внушают оптимизма:

«Все планы были выполнены с точки зрения налогов, кроме небольшой потери в части акцизного сбора. В то же время Минфин уже выплатил 235 миллионов лари на борьбу с коронавирусом. Однако уже ясно, что во втором квартале ситуация радикально ухудшится. Проблемы с поступлениями очевидны в этом месяце, и проблемы будут усугубляться в мае, дефицит бюджета будет расти».

Между тем в заявлении главы миссии фонда МВФ Мерседес Веры-Мартин уже говорится о прогнозе бюджетного дефицита:

«Ожидается, что дефицит бюджета до конца года увеличится до 8,5% из-за снижения налоговых поступлений и увеличения расходов, связанных с пандемией. Правительство Грузии получит специальное финансирование из Международного валютного фонда и других международных партнеров для покрытия этого дефицита», – отмечает глава миссии МВФ.

Фонд выделит Грузии около 450 миллионов долларов США, из которых 200 миллионов долларов будут направлены непосредственно в бюджет, другая часть будет направлена на поддержание макроэкономической стабильности.

Спад наметился и по денежным переводам из-за рубежа. В марте 2020 года их объем сократился на 8,3% по сравнению с февралем. В основном из Италии, Греции, Израиля и Испании – от 9% до 20%.

На этом фоне грузинский бизнес продолжает ждать льгот от правительства. К недавнему заявлению пяти ведущих бизнес-ассоциаций сегодня присоединилась Грузинская ассоциация розничного бизнеса. Члены организации считают, что бизнес не выживет, если не ввести налоговые льготы. В 400 розничных магазинах и объектах ассоциации работают 8000 человек. «Через два месяца даже очень успешный бизнес останется без капитала», – говорится в заявлении.

Впрочем, по словам экономиста Ассоциации молодых бизнесменов и экономистов Андриа Гвидиани, ресурсы государства в разгар пандемии будут в первую очередь направлены на спасение людей, и бизнесу придется подождать посткризисного урегулирования:

«Послабления для туристического сектора в вопросе отсрочки выплат уже сделаны, и вряд ли государству под силу полностью отменить налоги, как этого требуют представители бизнеса. Параметры будущего бюджета согласованы с международными донорами, исходя из них сверстана программа первоочередной помощи в размере 200 миллионов долларов. Если эти средства направить на покрытие интересов бизнеса, мы получим негативную оценку финансовых институтов. Необходимо отметить, что до конца года Грузия получит дополнительную помощь извне, в том числе, на стимулирование бизнеса».

В свою очередь, по мнению бывшего главы президентской администрации Георгия Абашишвили, антикризисный план государства не может быть типичным в этой ситуации:

«На данном этапе очень трудно говорить о каком-либо конкретном плане. Это не типичный экономический кризис, пандемия носит динамичный характер, и решения со временем меняются. На мой взгляд, сейчас правительство во многом будет зависеть от объемов помощи международных финансовых институтов. На мировом рынке существует большая конкуренция за средства международных доноров. Ресурсы международных финансовых организаций тоже небезграничны, поэтому каждая страна должна лучше обосновать свои потребности».

По словам Абашишвили, в этих условиях бизнес сам должен адаптироваться к новым условиям и максимально восстановить работу на онлайн-платформах. В целом, по словам Георгия Абашишвили, определяющей будет динамика отношений государства и бизнеса в посткризисный период.