Чъона разделения

МВД Южной Осетии призывает отказаться от некоторых пасхальных традиций. Например, чъона – когда дети ходят по домам, поют колядки и собирают яйца и сладости. Впрочем, многие родители не готовы следовать этому призыву, так как в республике пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В преддверии Пасхи сотрудники МВД обратились к родителям. В республике существует своя предпасхальная традиция, когда, собираясь толпой, дети ходят по окрестным домам или квартирам многоэтажек, чтобы собрать крашеные яйца и конфеты. Эта веселая традиция может стать в этом году опасной, говорит начальник управления охраны общественного порядка МВД Маирбег Гаглоев:

«Я хочу обратиться к родителям тех детей, которые собираются на пасхальные колядки. В целях наступления нежелательных последствий, в целях борьбы против заболеваемости COVID-19 обращаюсь ко всем родителям ограничить детей, чтобы они не выходили на улицы».

Обращение МВД посмотрели многие цхинвальские родители, но, по словам некоторых, так как в республике не выявлено больных коронавирусом, они пока не видят серьезной угрозы. Говорит жительница Цхинвала Екатерина:

«Если отпускать (детей) во время Пасхи, чъона (колядки), то только если по нашей улице. А так, чтобы они пошли на другую улицу или еще дальше – нет, так нет. По нашей улице, я думаю, что не опасно, не знаю, мне так кажется», – говорит она.

Между тем в Северной Осетии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 13, сейчас их 65 человек. В Южной Осетии из самоизоляции, по словам представителей Югосетпотребнадзора, вышли 50 человек, еще 116 остаются дома. В стационарах республики, согласно официальным данным, «находятся 24 человека, из них 12 граждан республики, прибывших из Владикавказа, восемь – водители большегрузных транспортных средств. Двое граждан, вернувшихся с лечения, остаются под наблюдением врачей, один из них в Ленингоре и еще два человека с различными клиническими проявлениями, им будут также сделаны тесты на коронавирус».

Главный врач республиканской больницы Индира Биченова сообщила журналистам, что все отделения, кроме эндокринологического, переделали для размещения граждан с подозрением на вирусную инфекцию. Всего подготовлено 58 палат, продолжает Биченова:

«Если даже сейчас у них, у условно больных, карантинных пациентов выявится положительный тест, это будет тест, скорее всего, на носительство без клинических проявлений. Но даже и такой больной будет немедленно эвакуирован в отдельный бокс инфекционной больницы. Другое дело, если выявится случай с клиническими проявлениями. На этот случай нами подготовлен БИТ: подготовлена бригада реаниматологов, которые будут в таком же режиме, в котором мы сейчас находимся, дежурить и лечить этого больного».

В неофициальных беседах врачи республиканской больницы выражают опасения, что из-за повышенного внимания к профилактике распространения и лечения больных коронавирусной инфекцией пострадают остальные пациенты: перестройка работы лечебного учреждения может повысить смертность среди них отнюдь не из-за вирусной инфекции.

Министерство обороны республики продолжает репетировать парад Победы 9 мая и подключается к весенней призывной кампании. По словам военного комиссара Роберта Бибилова, «в связи со сложившейся ситуацией в соседних регионах по распространению коронавирусной инфекции Минобороны в ходе призывной кампании намерено применять превентивные меры. Военно-врачебная комиссия в ходе медосмотра будет определять наличие симптомов гриппа и ОРВИ, а также других инфекционных заболеваний. В течение месяца призывники будут изолированы в учебном центре Минобороны, чтобы исключить любые контакты даже с родственниками». На действительную военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет сроком на один год.

Карантин в Южной Осетии будет действовать до 20 апреля. О продлении ограничительных мероприятий жителям республики пока не сообщали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия