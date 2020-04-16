«Многие не пойдут в церковь – боятся»

– Вы собираетесь пойти в церковь на Пасху?

Таира: Нет, я в церковь на Пасху не пойду, и вообще никогда не хожу. Тем более в связи с рекомендацией точно не пойду. А в гости пойду, пойду к брату, мы всегда там собираемся – племянники, брат, я. Мы собираемся отмечать Пасху дома, как всегда.

Азамат: Нет, я не пойду в церковь в субботу, ведь в ночь с субботы на воскресенье ходят. Я не пойду, потому что в принципе в церковь и не хожу. Это никак не связано с коронавирусом.

Фатима: Хотелось бы, конечно, очень, но нет. Ради безопасности – нет, не пойду. Хотя очень хочется, такой светлый праздник! В гости тоже не пойду, наверное. Изначально были такие планы – пойти в гости на Пасху. Но не пойдем. Сладости отправим, наверное, а так, сами не пойдем. Я думаю, что многие не пойдут, если и будут делать, то только узкий круг. Это мое мнение, мало кто пойдет, наверное. Все боятся.

Николай: По мере необходимости мне нужно выходить и в продуктовый магазин, и в аптеку. К сожалению, я не могу знать, являюсь я носителем или нет. Для того чтобы и самому не заразиться, и других не заразить, я бы и сам не ходил в церковь, и не рекомендовал бы другим тоже. Идя в церковь, человек должен сохранять эту искру, свет в себе. Это можно делать и дома. Без острой необходимости я бы не стал выходить. В гости я тоже идти не собираюсь, но если пригласят и мое присутствие будет необходимо, то я пойду. Но по возможности воздержусь от хождения в гости. Многие люди устали сидеть дома и решили сходить в гости.

Марина: Обычно я каждую Пасху хожу на вечернюю службу, пеку куличи, забираю их осветить. Но там бывает слишком много людей, очень много. Я в этом году, наверно, не пойду и буду следовать рекомендациям и предписаниям нашего правительства. У нас Пасха – это не только праздник. Люди поминают в этот день своих усопших. Возможно, придется пойти в гости к родственникам, но я над этим тоже пока думаю, потому что ситуация в мире каждый день все накаляется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия