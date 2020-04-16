Обзор абхазской прессы

О том, как будут праздновать праздник Пасхи в условиях карантина православные христиане Абхазии, в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

«Христос даст нам Царствие Божье. Поэтому идите в церковь, исповедуйтесь, причащайтесь и ничего не бойтесь. Исповедь – это ключ от болезней, причастие – дорога в жизнь вечную. Со всеми болезнями и скорбями идите в Церковь. Здесь наша лечебница душевная и телесная. Прежде всего ищите Царство Божие, остальное приложится. Сегодня во всех церквях Абхазии идут богослужения. И в день Воскресения Христова везде будут проходить праздничные литургии» – сказал иерей Виссарион (Аплиаа).

Он подчеркнул, что неслучайно это испытание послано во время Великого поста. Государство запретило все увеселительные мероприятия. Самоизоляция, по его словам, не означает то, что надо изолироваться от Бога. Он внес предложение издать закон, который запретит во время Великого поста проводить свадьбы, юбилеи, пышные поминки и другие увеселительные мероприятия.

Теме распространения коронавируса посвящен пост блогера Тенгиза Джопуа, который он написал на своей странице в социальной сети Facebook: «Когда, вы думаете, мы сможем преодолеть проблему распространения вируса и снять все ограничения? Правильнее, наверное, сформулировать вопрос иначе. Когда это произойдет в России? В мае, июне... А если в августе? Три месяца, четыре. На летний сезон в курортно-туристической сфере можно поставить крест. Даже если все ограничения будут сняты в июне месяце, людям будет не до отдыха. Да и отдохнули все с избытком. Пополнения бюджета в республике упадут до критических значений, так как экономика будет находиться в состоянии тяжелой депрессии, низкий уровень внешнеторгового оборота, безработица из-за закрытия объектов малого и среднего бизнеса, высокий уровень инфляции и низкая покупательная способность населения из-за резкого сокращения доходов, возникнут задержки по социальным выплатам и заработной плате в бюджетном секторе. Если аналогичным образом ситуация будет развиваться и в самой России, то последствия кризиса у нас усугубятся».

Республиканский наркологический диспансер в связи введением в стране чрезвычайного положения и угрозой распространения коронавируса COVID-19 усилил меры безопасности и изменил режим работы, пишет «Апсныпресс».

Главный врач Ирма Ануа сообщила, что диспансер перешел в основном на амбулаторный прием пациентов. Также работает дневной стационар и оказывается неотложная наркологическая помощь.

Ирма Ануа пояснила: «Если раньше каждый врач консультировал пациентов в своем кабинете или ординаторской, то теперь мы выделили отдельное помещение для консультаций, чтобы не заводить пациентов в кабинеты, где мы находимся целый день. Пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, мы заводим не через центральный вход, а через запасной, в отдельное помещение. После ухода посетителя палата приводится в порядок и дезинфицируется».

Некоторые сотрудники диспансера переведены на дистанционную работу, врачи работают по очереди.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия