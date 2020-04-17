«Аэрофлот» закрыл продажи билетов за рубеж до августа

"Аэрофлот" остановил продажи билетов на международные рейсы до 1 августа. Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.

Российские власти с 27 марта закрыли международное пассажирское авиасообщение для предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Сейчас выполняются только рейсы по вывозу граждан России из зарубежных стран. Власти пока не объявляют дату возобновления международного авиасообщения: она будет зависеть от сроков преодоления пандемии.

Ранее в апреле "Аэрофлот" сократил количество полетов внутри России, объяснив это снижением спроса из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. Частота полетов была сокращена более чем по 60 направлениям.

Также с 1 апреля все полеты приостановила авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот".

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее подсчитала, что из-за введенных ограничений на полеты за рубеж российские авиакомпании теряют не менее 500 миллионов рублей в сутки.

Президент Владимир Путин предложил выделить на поддержку авиакомпаний 23 миллиарда рублей.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменена большая часть как международных, так и внутренних рейсов авиакомпаний. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на земле стоит не менее трети мирового флота гражданских судов.

В Грузии запрет на международные полёты продлён до 10 мая.