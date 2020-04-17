За справкой на самокате

Новый день – новые ограничения. Сегодня с 12 часов дня автомобильное движение в Грузии прекратилось. Согласно решению межведомственного координационного совета, теперь полностью запрещено передвижение легковых машин и нахождение в общественных закрытых пространствах без масок.

Вероятно, еще никогда на улицах столицы не было столь интенсивного движения пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, людей на самокатах, скейтбордах и даже лошадях. Сегодня самый престижный транспорт – это тот, на котором разрешено передвигаться. В условиях отсутствия такового – только на своих двух, и для некоторых – это «забег» на длинную дистанцию.

Так, мужчина, который держит небольшой магазинчик в Ваке, предупредил, что закроет его сегодня раньше обычного, примерно к четырем часам, чтобы успеть попасть домой на другой конец города – в спальный район Темка до наступления комендантского часа. «Вспомню молодость», – так он назвал пешую прогулку до дома, которая займет несколько часов.

Люди, которых на улицах было сегодня достаточно много – особенно это было заметно по очередям у магазинов, отнеслись к новому запрету по-разному:

«Я не думаю, что такая необходимость существовала, но что поделать – мы должны подчиняться правилам». «Это действительно имеет смысл, мы очень незаконопослушные люди. Люди вообще не должны выходить на улицу, власти должны принять еще какие-то меры. Нельзя так продолжать». «Машину припарковал, стоит. Столько лет не ездил на велосипеде, домашние все уговаривали продать, но видите, как пригодился сейчас?» – рассказывали люди на улицах.

Запрет, который, как заявляется сейчас, будет действовать до 21 апреля – т.е. до окончания действующего режима ЧП, предусматривает ряд исключений. Передвигаться по городам на автомобиле можно только по специальным пропускам. Такой пропуск, например, могут получить представители компаний, занимающихся дозволенной в условиях ЧП экономической деятельностью. Для получения разрешения следует позвонить по номеру 144. В перечне исключений также сказано:

«Если вам необходимо передвигаться с целью получения обязательных плановых медицинских услуг (например, диализ, онкологическое лечение и пр.), вы должны иметь при себе справку, выданную медучреждением. Если у вас нет справки, обратитесь к лечащему врачу, который в соответствии с целесообразностью передаст информацию Минздраву. На основании этого (обращения) вам будет выдано электронное разрешение на передвижение. В случае если электронную справку получить невозможно, справка будет доставлена по адресу представителями районного отделения Агентства социального обслуживания».

Специалист по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чихладзе считает, что здесь есть две проблемы: бюрократическая и практическая. Базу людей, которые нуждаются в медуслугах такого типа, по его словам, следовало составить заранее. И второе – за справкой из Глдани в Сабуртало не доехать.

«В первую очередь вводить этот запрет вообще не стоило. Но, хорошо, если государство посчитало это нужным и все-таки ввело, в таком случае этих людей надо было изначально поставить на учет. Чтобы люди не оказались поставленными перед фактом, когда у них уже возникла проблема и теперь им необходимо потратить несколько дней (на получение этой справки), а это время может быть для них жизненно важным. Это во-первых. А во-вторых, это проблема транспорта. Общественный транспорт уже давно не ездит. Теперь еще этот запрет. Это тоже необходимо было учесть заранее».

Межведомственный координационный совет сегодня принял решение закрыть на строгий карантин село Рачисубани и город Болниси. Как заявил советник премьера Созар Субари, это связано с распространением инфекции в этих населенных пунктах. По его словам, там сейчас проводится массовое тестирование людей.

«В целом люди там очень точно соблюдают правила карантина. Можно сказать, что население Болниси и Рачисубани не выходит на улицу. Очень скоро нам будет известна точная картина. Болниси, вероятно, один из наиболее пострадавших муниципалитетов, потому что число инфицированных там составило 47 человек».

Всего, по данным на семь часов вечера, в стране зафиксировано 370 случаев инфицирования. В режиме карантина – 5035 человек, под стационарным наблюдением – 540. Летальных случаев – три, а 79 пациентов выздоровели.