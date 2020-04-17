Российских военных перебрасывают в Абхазию: учения или помощь?

Сегодня российские информагентства сообщили, что Россия перебрасывает военных из Крыма в Абхазию. Данная информация стала неожиданной для местных журналистов, так как никаких сообщений от правительства на этот счет не поступало. Позже начальник пресс-службы Министерства обороны Роланд Джоджуа пояснил, что российские военные едут в Абхазию в соответствии со своим планом учебных мероприятий, и, в случае необходимости, по просьбе абхазского правительства, могут помочь в дезинфекции объектов. По его словам, этот вопрос был согласован с Министром обороны.

О том, что в Абхазию из Крыма перебрасывают военных для помощи в борьбе с коронавирусом, здесь узнали из сообщения российского информационного агентства ИНТЕРФАКС. Новость удивила, потому что эпидемиологическая ситуация на данный момент в Абхазии спокойная, зарегистрировано только три случая заражения коронавирусом, двое больных находятся в стационаре под наблюдением врачей, один заболевший – дома на самоизоляции. Каждый день в Абхазии тестируются несколько человек на наличие этой инфекции, но пока все результаты, как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса, отрицательные.

На этом фоне становится известно, что в Абхазию перебрасываются подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота, о чем ИНТЕРФАКСУ сообщили в пресс-службе флота.

В сообщении говорится о том, что: «В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. По прибытии на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции».

Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Абхазия Роланд Джоджуа, по его словам, подразделения направляются в Абхазию в соответствии с планом учебных мероприятий Черноморского флота России: «Это подразделения Минобороны России, это – 7-я военная база. Это именно подразделения Черноморского флота, подразделения РХБЗ. Они едут по своему плану для проведения учебных мероприятий. Мы знаем, что у них проводятся учебные мероприятия именно по их частям. Это не Министерство обороны Абхазии проводит учебные мероприятия. Они-то будут находиться здесь и в ходе проведения этих учебных мероприятий по необходимости, если наше правительство или Минздрав обратятся и нужна будет нам какая-то помощь в дезинфекции тех или иных объектов или чего-то другого по борьбе с коронавирусом, то они, соответственно, готовы и окажут нам эту помощь. Наше Минобороны у российской армии никакой помощи не просило, потому что это – их план. Если быть точнее, то они действуют по плану подготовки частей и подразделений Черноморского флота».

Роланд Джоджуа сообщил, что Министерству обороны Абхазии было об этих планах известно: «Это согласовывается между министрами. Министр наш и, соответственно, министр обороны России. Руководство, конечно, было в курсе, это все согласовано, потому что просто так ни с того ни с сего заехать сюда в таком количестве они, конечно, (не могут). Мы-то были поставлены в известность, но они действуют согласно своему плану подготовки».

Ближе к вечеру Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия распространило сообщение «О российском содействии в борьбе с коронавирусной инфекцией», в котором извещает, что ввод российских войск в Абхазию осуществляется по просьбе руководства страны: «В связи с появившимися в ряде СМИ публикациями относительно прибытия в Абхазию российских военных для борьбы с коронавирусом сообщаем, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Российской Федерации направляются в страну в ответ на соответствующее обращение и.о. президента Республики Абхазия В.Р. Бганба на имя председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 13 апреля с.г. В нем абхазская сторона, в частности, просила оказать содействие «в дезинфекционной обработке учреждений здравоохранения, улиц и дорог с помощью специальной техники и обученного персонала Министерства обороны Российской Федерации».

В ответ на заявление посольства пресс-служба кабинета министров Республики Абхазия сообщила: «Ранее правительство Абхазии направляло ряд писем в Российскую Федерацию с просьбой об оказании помощи по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. На данный момент на уровне межведомственного взаимодействия Минобороны Абхазии и Минобороны России устанавливается, направляется ли техника в ответ на запрос Абхазии об оказании помощи в борьбе с коронавирусом».

Ранее в Абхазии на территории российской военной базы был развернут полевой пневмокаркасный госпиталь на 200 мест, оснащенный современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе, аппаратами искусственной вентиляции легких.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия