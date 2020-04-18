Рамзан Кадыров на два дня запретил выходить жителям Чечни из дома

Глава Чечни Рамзан Кадыров на два дня запретил жителям республики выходить из дома. Карантинные меры будут действовать 18 и 19 апреля. Об этом глава Чечни сообщил в эфире ЧГТРК «Грозный».

Выход на улицу будет разрешен только медицинским работникам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также тем у кого есть спецпропуск.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на очевидцев писала, что в Чечне, где с 29 марта начал действовать объявленный Рамзаном Кадыровым карантин, полицейским выдали полипропиленовые трубы, которыми они избивают людей без защитных масок. При этом отмечалось, что в регионе нет в продаже защитных масок.

С 5 апреля по распоряжению главы Чечни был ограничен въезд в республику транспорта из других регионов. Кадыров утверждал, что с этого дня в Чечню не будут пускать даже лиц с чеченской пропиской, чтобы избежать завоза коронавируса.