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Королева Великобритании попросила отменить салют в честь ее дня рождения
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить салют в честь ее 94-летия 21 апреля. По мнению королевы, торжества в условиях пандемии коронавируса являются неуместными. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец. Просьба отменить салют на день рождения исходит от Елизаветы II впервые за 68 лет ее нахождения на престоле.
В начале апреля королева выступила с обращением к нации. Она отметила, что Великобритания переживает непростые времена и призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность. Елизавета II выразила надежду, что нация с гордостью перенесет испытания. «Мы встретимся снова», - подчеркнула она.
Это было пятое обращение королевы к нации в истории правления. Последний раз это было в 2012 году по случаю ее 60-летнего пребывания на престоле. А первый раз – в 1940 году во время Второй мировой войны. Елизавете II тогда было 14 лет, она обращалась по радио к британским детям.
Великобритания несколько позже, чем большинство стран Европы, ввела карантин. Всем британцам старше 70 лет – а следовательно и королеве – власти рекомендовали самоизоляцию в течение 12 недель, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Королева вместе с супругом переехала из Лондона в замок Виндзор.
По последним данным, сейчас в королевстве выявлено более 108 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли от COVID-19 более 14 с половиной тысяч человек. Коронавирус перенес британский премьер Борис Джонсон. Его уже выписали из госпиталя для дальнейшей реабилитации дома.
Другие новости дня
Даур Кове: Решения о демаркации границы не принимаются в одностороннем порядке
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове сегодня, 18 апреля, прокомментировал информацию о том, что Россия изменила пределы де-факто границы с Абхазией в селе Аибга. «Эта информация была распространена на сайте Росреестра. Сейчас выясняются обстоятельства, каким образом информацию распространили в Росреестре, и я думаю, в самое ближайшее время Росреестр ее удалит», – сказал Кове.
Он подчеркнул, что никаких изменений приграничной линии не было: «Что касается нашей стороны Аибги, никаких изменений там нет. Все договоренности, которые были по границе и по всем существующим линиям, сохраняются. Никаких решений об изменении в одностороннем порядке нет. А вот почему эта информация была размещена, будем выяснять». Сейчас абхазская сторона ожидает ответ от российских служб с разъяснением информации, которая была размещена на сайте Росреестра.
«С МИД не согласовывали ничего, но этот вопрос не может решаться на межведомственном уровне, это вопрос в компетенции руководства страны – президента. Более того, должна проходить ратификация в парламенте. У нас была создана двусторонняя комиссия, которая занималась этим вопросом, на сегодняшний день она приостановила работу. Никаких решений принято не было, и без возобновления работы комиссии, без обсуждения, демаркация не проводится исключительно по решению компетентного органа одной из сторон», – сообщил Кове «Нужной Газете».
В российских СМИ появилась информация об изменении пределов линии разделения между Россией и Абхазией. В соответствии с приказом ФСБ России от 17 января 2020 года № 12 «О пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края» изменены пределы действия соответствующих административно-правовых режимов вдоль полосы местности, прилегающей к де-факто границе по реке Псоу. На приграничной территории пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района города-курорта Сочи и уменьшена, с учетом развития объектов горнолыжного курорта «Красная поляна».
Китай передал в подарок Грузии наборы реактивы тесты для выявления коронавируса стоимостью 420 тыс. долларов
«Уже три раза была проведена организованная китайской стороной видеоконференция с участием специалистов здравоохранения и контроля заболеваний Грузии. Кроме того, в рамках своих возможностей, Китай оказывает Грузии медицинскую материальную помощь», - заявила в интервью «ИнтерпрессНьюс» посол КНР в Грузии Ли Ян.
По информации посла, для борьбы с эпидемией коронавируса Китай передал в подарок Грузии наборы реактивов для выявления коронавируса и быстрые тесты стоимостью 420 тысяч долларов США. По его же словам, это все уже в Грузии и используется по назначению. Кроме того, как сказала Ли Ян, в грузинское посольство в Китае направлены маски, защитная одежда и другое медицинское оснащение, и все это будет доставлено в Грузию.
«Китай, в рамках своих возможностей, оказывает медицинскую материальную помощь Грузии. Переданные в качестве подарка наборы реактивов для выявления коронавируса и быстрые тесты стоимостью 420 тысяч долларов США уже в Грузии и используются по назначению. Грузинская сторона подтвердила качество наборов реактивов. Еще одна партия подарков китайской стороны, в которую входят маски, защитная одежда и другие медицинские материалы уже направлены в грузинское посольство в Китае, и мы надеемся, что они вскоре будут транспортированы в Грузию», - завила Ли Ян.
Посол КНР в Грузии сказала и о существующих грузино-китайских отношениях, отметив, что обе страны проявили волю к сотрудничеству в процессе борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.
«Эпидемия является одним большим испытанием. Это «пробный камень» межгосударственных отношений… В процессе борьбы против коронавируса взаимодоверие и взаимная поддержка между Китаем и Грузией усилилось, а дружба между народами двух стран еще более упрочилась, что в будущем станет краеугольным камнем еще большего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в разных сферах», - заявила Ли Ян.
Умер депутат Мособлдумы Иван Жуков. По ряду сообщений, от COVID-19
Умер депутат Московской областной думы, заместитель главы фракции «Единой России» Иван Жуков. Ему было 63 года.
О смерти депутата сообщается на сайте Думы. В сообщении говорится, что Жуков умер «скоропостижно». Когда именно он скончался - не сказано.
Издание «Вести Подмосковья» и глава Богородского городского округа Игорь Сухин пишут, что у депутата была диагностирована коронавирусная инфекция. Источник «Коммерсанта», близкий к Ивану Жукову, отказался комментировать, был ли у депутата подтвержден коронавирус.
Жуков был депутатом более 20 лет, в нескольких созывах Московской областной думы возглавлял фракцию «Единой России».
По официальным данным, в Московской области от коронавирусной инфекции умерли 40 человек.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова) сошел Благодатный огонь. Из небольшой молельни, кувуклии, находящейся над местом погребения Иисуса, Благодатный огонь вынес Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины. Благодатный огонь впервые снизошел в Иерусалимском храме Воскресения Христова в III веке.
Небесный огонь сошел в храме Гроба Господня в 14:50 по тбилисскому времени, сообщает «ИнтерпрессНьюс». В отличие от предыдущих лет, в храме находились лишь несколько человек, представляющих восточные православные церкви.
В Грузию благодатный огонь доставят спецрейсом Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси. По данным МИД Грузии, самолет Georgian Airways также заберет из Израиля грузинских граждан, которые на фоне пандемии долгое время не могли вернуться на родину. В министерстве отметили, что среди пассажиров есть несовершеннолетние, студенты, люди с хроническими заболеваниями, а также граждане, которые возвращаются на родину из США транзитом. Уже известно, что самолет с благодатным огнем и грузинскими мигрантами должен приземлиться в Тбилисском международном аэропорту в 23:15.
Из-за существующих ограничений традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его в тбилисский Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Возглавит там службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
До 15 июня иностранцев в РФ можно принимать на работу без разрешений
В России на период до 15 июня станет возможным принимать на работу иностранных граждан без разрешения на работу и патентов - при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
В указе подчеркивается, что речь идет о временных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Документы иностранных граждан, дающие им право пребывания на территории России, если сроки их действия истекают до 15 июня, признаются действительными. Речь идет как о визах, так и о разрешениях на временное пребывание и видах на жительство.
Также до 15 июня в отношении иностранцев и лиц без гражданства не будут применяться решения об их административном выдворении или депортации.
В связи с эпидемией коронавируса Россия в конце марта приостановила авиасообщение с зарубежными странами и фактически закрыла границы. На территории страны остались сотни тысяч иностранных граждан, прежде всего из государств Центральной Азии.
Минюст США: «Досье на Трампа» могло быть российской дезинформацией
Так называемое досье на Дональда Трампа, составленное перед выборами 2016 года бывшим британским агентом Кристофером Стилом, могло содержать материалы, бывшие плодом российской кампании по дезинформации. Об этом свидетельствуют рассекреченные Белым Домом документы Министерства юстиции США - сообщает агентство Associated Press.
В составленном в декабре прошлого года отчете генерального инспектора Минюста, который изучал материалы расследования ФБР о возможном сговоре членов предвыборного штаба Трампа с Россией, говорится, что ФБР в свое время не приняло во внимание опасения, которые высказывались относительно надежности источников информации, включенной в досье.
ФБР осенью 2016 года запросило ордер на слежку за сотрудником штаба Трампа Картером Пейджем, опираясь в том числе на информацию из досье Стила о том, что Пейдж в Праге встречался с некими российскими представителями. При этом, как утверждается, уже тогда высказывались опасения, что информация в досье не только не верна, но и стала результатом сознательной дезинформации со стороны источников Стила, связанных с российским спецслужбами.
Расследование ФБР о возможном «российском следе» в кампании Трампа опиралось, как утверждается, не на досье Стила, создание которого финансировалось политическими оппонентами Трампа, а на другую информацию. Однако в ходе проверки генерального инспектора Майкла Хоровица выяснилось, что часть информации из досье все же была использована - в частности, для обоснования слежки за Пейджем.
Сторонники Трампа считают это серьезным нарушением, которое ставит под сомнение легитимность всего расследования. Сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон после публикации рассекреченных материалов выпустили совместное заявление, в котором попросили директора ФБР Кристофера Рэя предоставить все разведданные, полученные и проверенные федеральными агентами, занимавшимися российским расследованием.
Генеральный инспектор ранее пришел к выводу, что ФБР допустило значительные нарушения в своем расследовании, однако отверг утверждения, что они были мотивированы политически. Трамп настаивает на том, что само расследование было результатом действий его оппонентов, в том числе членов администрации Барака Обамы.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в расследовании, начатом уже после выборов президента США, не нашел достаточных доказательств сговора между членами команды Трампа и Россией. Картер Пейдж, который утверждает, что не только не встречался в Праге с россиянами, но и никогда туда не ездил, не был ни в чем обвинен.
- В досье Кристофера Стила, в частности, содержались утверждения о якобы предосудительном поведении Трампа во время его поездок в Москву. В ФБР и других спецслужбах утверждают, что никогда не опирались в своей деятельности на эти утверждения.
- В отчете Хоровица говорится, что ФБР допускало, что Россия сознательно снабжала Стила дезинформацией для включения ложных данных в его отчет. В частности, там сказано, что два человека, связанных с российскими спецслужбами, «знали о расследовании Стила в начале июля 2016 года». Это повышает вероятность того, что Кремль сознательно мог сливать Стилу дезинформацию, заранее зная, что она войдет в готовящееся досье, - отмечает «Голос Америки».
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Две больницы в Чехии подверглись кибератакам
Две больницы в Чехии, в которых проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, в пятницу заявили, что подверглись кибератакам.
Речь идет о больницах в городах Острава и Оломоуц. Днем ранее, 16 апреля, Национальное бюро кибернетической и информационной безопасности Чехии выступило с предупреждением о том, что существуют «обоснованные опасения о наличии реальной угрозы кибератак против важных целей в Чешской Республике, прежде всего в ее системе здравоохранения».
Каковы были цели кибератак и кто именно их осуществил - не сообщается. Представитель чешских властей, однако, заявил агентству Reuters, что по всей вероятности за ними стоял «серьезный и технически подготовленный противник».
Госсекретарь США Майк Помпео в связи с кибератаками заявил, что Соединенные Штаты не потерпят атаки на важнейшую инфраструктуру в условиях эпидемии коронавируса. «Все, кто занимается такого рода деятельностью, столкнется с последствиями». В его заявлении нет предположений о том, кто мог бы стоять за кибератаками.
- В Чехии, как и в большинстве стран ЕС, введены строгие меры для борьбы с распространением вируса. В последние дни число выздоровевших после инфекции превышает число новых инфицированных, и власти страны объявили план постепенной отмены карантинных ограничений.
- Спецслужбы Чехии ранее заявляли о ряде кибератак против государственных учреждений, совершенных российскими хакерами. В частности, была взломана база данных МИД Чехии.
В Армении число случаев коронавируса выросло на 47, скончался еще один пациент
В Армении за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 47, составив 1248, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте центра, по состоянию на 11:00, число выздоровевших пациентов увеличилось на 121 и сейчас составляет 523.
Скончался еще один человек. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 20 пациентов с этим диагнозом. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян сообщает, что у пациента были также сопутствующие хронические заболевания.
«У 75-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденное инфильтративное двустороннее воспаление легких. Кроме того, у женщины были сопровождающие хронические болезни - артериальная гипертония III степени, ожирение II-III степени. В ходе лечения развились острая дыхательная недостаточность III степени, дистресс-синдром, атеросклероз преимущественно с поражением сосудов головного мозга и коронарных сосудов», - написала Никогосян.
Согласно сообщению Минздрава, общее число проведенных тестов составляет 11796. На данный момент в Армении на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 705 человек, передает Радио Азатутюн.
Скончался известный грузинский кинорежиссер Резо Эсадзе
Известный грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, художник и поэт Резо Эсадзе скончался на 87 году жизни. Об этом члены семьи режиссера сообщили в комментарии Общественному вещателю.
Резо Эсадзе родился 18 февраля 1934 в селе Шемокмеди (Гурия). В 1956 году окончил физико-математический факультет Тбилисского университета по специальности «геофизика». Преподавал физику и астрономию в школе, младший научный сотрудник астрофизической станции Тбилисского университета.
В 1964 году Эсадзе окончил режиссерский факультет ВГИКа, уже через два года стал режиссером киностудии «Ленфильм», а с 1972 года - киностудии «Грузия-фильм». Актер Резо Эсадзе снимался в фильмах «Девять дней одного года» Михаила Ромма, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Городок Анара» Ираклия Квирикадзе, «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева.
В качестве режиссера работал над 11 картинами, среди которых «Четыре страницы одной молодой жизни» (1967), «Секундомер»(1970), «Любовь с первого взгляда» (1975), «Свадебный подарок» (1982) и другие фильмы. Последней работой Эсадзе стала кинокартина «Месяц, как один день», которую он снял в 2016 году вместе с режиссером Лашей Миндиашвили.
Резо Эсадзе - заслуженный артист Грузии, лауреат премии имени Шота Руставели, победитель многочисленных республиканских, всесоюзных и международных фестивалей, член Союзов художников России и Грузии. На XVII Тбилисском международном кинофестивале в 2016 году получил приз за лучший полнометражный художественный фильм («Месяц, как один день»). На этом же форуме удостоен приза «Золотого Прометея» за исключительный вклад в развитие грузинского кино.
В феврале 2019 года по случаю 85-летнего юбилея известного кинорежиссера перед кинотеатром «Руставели» была открыта его именная звезда.
За последние сутки полиция выявила в Грузии 321 факт нарушения режима ЧП
За последние 24 часа в Грузии выявлен 321 новый факт нарушения режима чрезвычайного положения. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, в масштабе страны полицией оштрафованы 85 граждан за нарушение т.н. комендантского часа.
«Полиция продолжает работу в 24-часовом режиме с целью выявления лиц, нарушающих ограничения, установленные правительством Грузии в рамках чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений.
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей страны выявлен 321 новый факт нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. С 21:00 часов 17 апреля до 06:00 часов 18 апреля в масштабе всей страны полиция оштрафовала 85 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы в общей сложности 140 граждан. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано еще 96 лиц.
МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры. Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - отмечается в информации.
- Накануне, 17 апреля, президент Грузии подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, в Грузии полностью запрещено передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
Верующие Северной Осетии отнеслись с пониманием к карантину в храмах
Православные Северной Осетии назвали введение в церквях карантинных мер в условиях пандемии необходимостью. В праздновании Пасхи дома нет ничего противоречащего вере, а ее глубина не зависит от регулярного посещения храмов, считают опрошенные «Кавказским узлом» прихожане.
В регионах СКФО из-за пандемии ограничено проведение религиозных обрядов. В частности архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам призвал православных Чечни, Дагестана и Ингушетии не посещать церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса, а в Дагестане запрещено посещение храмов и кладбищ для богослужений.
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 17 апреля, общее число зараженных коронавирусом в Северной Осетии составило 65 человек, трое выздоровели, двое скончались.
Православные верующие в условиях распространения пандемии могут освятить куличи самостоятельно, трижды пропев тропарь Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома, соблюдать введенные из-за коронавируса санитарные предписания, а пасхальную службу смотреть по видео-трансляции. Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи с 13 по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, в богослужениях примут участие только священники, сообщило сегодня, 18 апреля, агентство ТАСС.
Власти Северной Осетии с 1 по 19 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантинные меры. В частности образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, жителям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, запрещено покидать места проживания. Указ предписывает социальное дистанцирование, ограничивает передвижение для жителей и временно приостановил работу ряда объектов.
Несмотря на действующие до 19 апреля в Северной Осетии карантинные меры, в графике, размещенном на сайте Владикавказской и Аланской епархии, начало пасхальных богослужений указано на 18 апреля. В пресс-службе епархии отказались от комментариев о форме проведения службы.
Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставят благодатный огонь и грузинских мигрантов
Спецрейсом Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси в Грузию сегодня, 18 апреля, доставят благодатный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. В связи с пандемией коронавируса в этом году церемония схождения огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдет с ограниченным количеством священнослужителей и без паломников, которые традиционно приезжают из многих стран.
После схождения представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем они доставят огонь из Иерусалима в тель-авивский аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям стран, в том числе, и делегации патриархии Грузии. В этом году она будет состоять из двух священников.
«Этим рейсом, при организации посольства Грузии в Израиле, благодатный огонь доставят в Грузию из Иерусалима. Грузинский посол передаст благодатный огонь непосредственно представителям патриархии, которые прибудут самолетом из Тбилиси», - сообщили в МИД.
По данным ведомства, самолет Georgian Airways также заберет из Израиля граждан Грузии, которые на фоне пандемии долгое время не могли вернуться на родину. В министерстве отметили, что среди пассажиров есть несовершеннолетние, студенты, люди с хроническими заболеваниями, а также граждане, которые возвращаются на родину из США транзитом. Уже известно, что самолет с благодатным огнем и грузинскими мигрантами должен приземлиться в Тбилисском международном аэропорту в 23:15.
Из-за существующих ограничений традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его в тбилисский Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Возглавит там службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
Из-за эпидемии впервые от участия в традиционной литургии в Самеба отказались премьер-министр страны, члены правительства и президент – они заявили, что будут смотреть трансляцию службы по телевизору и призвали население поступить аналогичным образом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В России за сутки выявлено почти 5 тысяч новых случаев COVID-19
В России за последние сутки выявлено 4785 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд. Число новых случаев инфекции в России растет уже 7 дней подряд.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в России превысило 36 тысяч. По этому показателю она вышла на десятое место в мире. Темпы роста числа больных в России сейчас одни из самых высоких в мире. Накануне в стране было выявлено 4050 новых инфицированных, больше чем в Италии, Франции и Германии.
2649 новых случаев - более половины - зафиксированы в Москве.
Умерли от коронавирусной инфекции в России за сутки 40 человек, 21 - в Москве. Это также самый высокий показатель за все время. Всего с начала вспышки заболевания зафиксировано 313 летальных исходов.
Выздоровевшими за сутки признано 467 человек, за все время более 3 тысяч.
- Во многих регионах России с конца марта действует так называемый «режим самоизоляции», ограничено право людей покидать свои дома, до 30 апреля объявлены также выходные дни (многие предприятия и организации, впрочем, продолжают работу). При этом официально режим чрезвычайной ситуации не введен.
Минздрав Грузии получил от Кореи 20 тысяч PCR-тестов высшего качества
Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья получили 20 тысяч корейских PCR-тестов высшего качества, передает «ИнтерпрессНьюс».
По информации МИД, при процессе выгрузки полученных из Кореи тестов в Тбилисском международном аэропорту присутствовали замглавы Минздрава Грузии Георгий Цоцколаури и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.
«Эти тесты были приобретены и транспортированы при тесном сотрудничестве с корейской стороной, благодаря поддержке «Банка Грузии» и усилиям посольства Грузии в Корее. Тесты приобретены при активной вовлеченности и финансовой поддержке «Банка Грузии».
Представители дипломатических представительств Грузии за рубежом по поручению координационного совета, действующего под руководством премьер-министра, при сотрудничестве с Минздравом, активно участвуют в процессе снабжения медицинским оснащением и препаратами, необходимыми во время пандемии COVID-19.
Следует отметить, что в упомянутом процессе МИД находится в активной координации с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили, который по поручению премьер-министра курирует управлением запасов медицинского сырья», - заявляют во внешнеполитическом ведомстве.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 385
В Грузии число случаев заражения коронавирусом за 24 часа увеличилось на 15 и составило 385. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 5053 человека, а в стационаре под наблюдением медиков – 527 лиц. 85 из 385 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое гражданин Грузии.
- Накануне, 17 апреля, президент Грузии подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, в Грузии полностью запрещено передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
Рамзан Кадыров на два дня запретил выходить жителям Чечни из дома
Глава Чечни Рамзан Кадыров на два дня запретил жителям республики выходить из дома. Карантинные меры будут действовать 18 и 19 апреля. Об этом глава Чечни сообщил в эфире ЧГТРК «Грозный».
Выход на улицу будет разрешен только медицинским работникам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также тем у кого есть спецпропуск.
Ранее «Новая газета» со ссылкой на очевидцев писала, что в Чечне, где с 29 марта начал действовать объявленный Рамзаном Кадыровым карантин, полицейским выдали полипропиленовые трубы, которыми они избивают людей без защитных масок. При этом отмечалось, что в регионе нет в продаже защитных масок.
С 5 апреля по распоряжению главы Чечни был ограничен въезд в республику транспорта из других регионов. Кадыров утверждал, что с этого дня в Чечню не будут пускать даже лиц с чеченской пропиской, чтобы избежать завоза коронавируса.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 42, скончался еще один пациент
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 42, составив 1201. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Как отмечается в сообщении, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 19 пациентов с этим диагнозом.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 44 и сейчас составляет 402.
Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 780, а из проведенных тестов на коронавирус 10 793 дали отрицательный результат.
Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян, скончавшийся в ереванском медцентре «Сурб Григор Лусаворич» - 58-летний мужчина.
«У пациента было коронавирусное заболевание, подтвержденное двустороннее воспаление легких. У него также были хронические заболевания – ишемическая болезнь сердца, гипертония, ожирение. Во время лечения он перенес инфаркт миокарда», – сообщила пресс-секретарь.
По словам Никогосян, 8 апреля мужчине было сделано стентирование коронарной артерии, после чего у него развились симптомы дистресса, острая дыхательная недостаточность, сепсис, септический шок.
«Из-за долгого подключения к аппарату искусственного дыхания у пациента развилась полиорганная недостаточность», - добавила Алина Никогосян.
Пресс-секретарь министра здравоохранения также сообщила, что вчера были зарегистрированы первые роды у женщины, у которой тест на коронавирус был положительным. После родов тест роженицы дал отрицательный результат, ребенок будет протестирован сегодня.
В Нагорном Карабахе сегодня зарегистрирован один новый случай коронавирусной инфекции. Это медработник, контактировавший с зараженным пациентом. Таким образом, общее число инфицированных в Карабахе достигло семи, сообщает Радио Азатутюн.
Президент Грузии подписала указ о продлении чрезвычайного положения до 10 мая
Президент Грузии подписала указ о продлении чрезвычайного положения до 10 мая. Заявление об этом президент сделала на специальном брифинге некоторое время назад.
«Я вместе с премьером подписала продление чрезвычайного положения. Поверьте, я лично переживаю не меньше кого-либо, что из-за чрезвычайного положения мы не сможем встретить Пасху так, как того требует вера», - заявила президент.
Саломе Зурабишвили также отметила, что пик распространения вируса неизбежен, передает «ИнтерпрессНьюс».
Повторное тестирование первого пациента с COVID-19 в Абхазии дало отрицательный результат
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 17 апреля.
В сообщении оперштаба отмечается, что первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка.
Кроме того, двое других пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих – состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. Результат тестирования – отрицательный.
При этом в оперативном штабе подчеркнули, что, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, передает информагентство «Апсныпресс».
- В Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
Пресс-служба кабмина: подразделения РХБЗ Черноморского флота РФ направили в Абхазию колонну спецавтотехники
Пресс-служба кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия сообщает, что подразделения РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Черноморского флота Российской Федерации направили в Абхазию колонну спецавтотехники, предназначенной для осуществления локальной дезинфекции в рамках двустороннего сотрудничества оборонных ведомств.
Местом дислокации спецтехники в Абхазии станет 7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база Минобороны РФ в Гудауте. При необходимости техника по запросу абхазской стороны может быть использована в мероприятиях по дезинфекции площадей, фасадов зданий, прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дезинфекции могут принять участие в обработке внутренних помещений предприятий универсальными дезрастворами.
Ранее абхазское правительство направляло ряд писем в Российскую Федерацию с просьбой об оказании помощи по защите населения республики от коронавирусной инфекции. На данный момент на уровне межведомственного взаимодействия Минобороны Абхазии и Минобороны России устанавливается, направляется ли техника в ответ на запрос об оказании помощи в борьбе с коронавирусом.
«Карфур» и «Гудвил» оштрафованы за нарушение социальной дистанции
Сети гипермаркетов «Карфур» и «Гудвил» оштрафованы на сумму по 15 тысяч лари. Об этом «ИнтерпрессНьюс» стало известно неофициально. Причиной стало нарушение социальной дистанции, возложенной правительством на компании.
Сегодня с утра у магазинов было многолюдно. Чтобы купить продукты, населению приходилось стоять в длинной очереди. На месте была мобилизована полиция, пытавшаяся организовать соблюдение социальной дистанции между людьми.
Анатолий Бибилов из-за угрозы COVID-19 продлил своим указом нерабочие дни до 30 апреля
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в связи с распространением коронавируса продлил своим указом нерабочие дни до 30 апреля, при этом зарплата работникам будет сохранена. Ранее указом президента нерабочие дни были объявлены с 8 по 20 апреля.
По данным информагентства «Рес», президентский указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); стратегические предприятия и неотложные производства, перечень которых установлен Министерством экономического развития.
Госорганам, органам управления внебюджетными фондами поручено определить численность работников, обеспечивающих с 21 по 30 апреля включительно функционирование этих органов. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, поручено определить численность работников, обеспечивающих с 21 по 30 апреля включительно функционирование этих организаций.
Югоосетинское правительство сегодня, 17 апреля, также продлило срок ограничительных мероприятий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции до 26 апреля включительно. Общеобразовательные учреждения будут закрыты до 30 апреля, там продлено дистанционное обучение. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в республике не зафиксированы.
В Болнисском районе начнут массовый термоскрининг населения
В Болнисском районе, где выявлено уже 47 случаев инфицирования коронавирусом, будет проводится массовый термоскрининг и тестирование. Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам регионального развития Созар Субари.
Только за последние сутки в Болниси было выявлено 19 фактов коронавирусной инфекции, сообщает агентство «Новости-Грузия». Среди заболевших оказались священник и сотрудник муниципальной компании, который общался с большим количеством людей, а также родственники врачей «скорой», у которых коронавирус подтвердился ранее на этой неделе. Чтобы предотвратить распространение заболевания, местные власти закрыли село Рачисубани и райцентр Болниси.
«Это обусловлено тем, что рост числа инфицированных есть уже непосредственно в Болниси. Что самое главное, среди инфицированных много представителей медицинского персонала», - отметил Субари.
- За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло на 34 и достигло 370. Выздоровели 77 человек. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 5079 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 558.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, с сегодняшнего дня до окончания режима чрезвычайного положения, 21 апреля, в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
В Сухуми надеются на помощь ПРООН в приобретении компьютерного томографа
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове сегодня провел встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Луизой Винтон.
«В ходе беседы, министр обратился с просьбой к Луизе Винтон о возможности помочь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что вирус еще может прийти в республику и очень важно быть готовым к пику эпидемии и здесь безусловно помощь международных организаций будет неоценимой», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Даур Кове поблагодарил Луизу Винтон за оказание помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Накануне ПРООН в партнерстве с Европейским Союзом осуществила в Абхазию третью поставку защитного снаряжения и расходных материалов.
- В Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
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- МИД Грузии призвал Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
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