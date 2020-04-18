Королева Великобритании попросила отменить салют в честь ее дня рождения

Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить салют в честь ее 94-летия 21 апреля. По мнению королевы, торжества в условиях пандемии коронавируса являются неуместными. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец. Просьба отменить салют на день рождения исходит от Елизаветы II впервые за 68 лет ее нахождения на престоле.

В начале апреля королева выступила с обращением к нации. Она отметила, что Великобритания переживает непростые времена и призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность. Елизавета II выразила надежду, что нация с гордостью перенесет испытания. «Мы встретимся снова», - подчеркнула она.

Это было пятое обращение королевы к нации в истории правления. Последний раз это было в 2012 году по случаю ее 60-летнего пребывания на престоле. А первый раз – в 1940 году во время Второй мировой войны. Елизавете II тогда было 14 лет, она обращалась по радио к британским детям.

Великобритания несколько позже, чем большинство стран Европы, ввела карантин. Всем британцам старше 70 лет – а следовательно и королеве – власти рекомендовали самоизоляцию в течение 12 недель, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Королева вместе с супругом переехала из Лондона в замок Виндзор.

По последним данным, сейчас в королевстве выявлено более 108 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли от COVID-19 более 14 с половиной тысяч человек. Коронавирус перенес британский премьер Борис Джонсон. Его уже выписали из госпиталя для дальнейшей реабилитации дома.