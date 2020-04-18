Даур Кове: Решения о демаркации границы не принимаются в одностороннем порядке

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове сегодня, 18 апреля, прокомментировал информацию о том, что Россия изменила пределы де-факто границы с Абхазией в селе Аибга. «Эта информация была распространена на сайте Росреестра. Сейчас выясняются обстоятельства, каким образом информацию распространили в Росреестре, и я думаю, в самое ближайшее время Росреестр ее удалит», – сказал Кове.

Он подчеркнул, что никаких изменений приграничной линии не было: «Что касается нашей стороны Аибги, никаких изменений там нет. Все договоренности, которые были по границе и по всем существующим линиям, сохраняются. Никаких решений об изменении в одностороннем порядке нет. А вот почему эта информация была размещена, будем выяснять». Сейчас абхазская сторона ожидает ответ от российских служб с разъяснением информации, которая была размещена на сайте Росреестра.

«С МИД не согласовывали ничего, но этот вопрос не может решаться на межведомственном уровне, это вопрос в компетенции руководства страны – президента. Более того, должна проходить ратификация в парламенте. У нас была создана двусторонняя комиссия, которая занималась этим вопросом, на сегодняшний день она приостановила работу. Никаких решений принято не было, и без возобновления работы комиссии, без обсуждения, демаркация не проводится исключительно по решению компетентного органа одной из сторон», – сообщил Кове «Нужной Газете».

В российских СМИ появилась информация об изменении пределов линии разделения между Россией и Абхазией. В соответствии с приказом ФСБ России от 17 января 2020 года № 12 «О пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края» изменены пределы действия соответствующих административно-правовых режимов вдоль полосы местности, прилегающей к де-факто границе по реке Псоу. На приграничной территории пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района города-курорта Сочи и уменьшена, с учетом развития объектов горнолыжного курорта «Красная поляна».