Число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии увеличилось до 114

22 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии за сутки. Всего в республике подтверждены 114 случаев инфицирования. В больницах находятся 52 пациента с коронавирусом. Шесть человек помещены в реанимацию, четверо из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. За период эпидемии всего выздоровели восемь человек, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в оперативном штабе республики.

По данным штаба, 73 зараженных, в том числе восемь детей, переносят болезнь в бессимптомной форме и находятся дома под наблюдением врачей. На обсервации - пять человек, 981 - на карантине. При этом за минувшие сутки 60 человек были сняты с карантина, отметили в оперативном штабе.

Накануне, 17 апреля, в Кабардино-Балкарии впервые был привлечен к ответственности нарушитель карантинного режима. По информации штаба, житель Баксанского района приехал из Москвы и должен был находиться на домашнем карантине в течение 14 дней. Однако 17 апреля он на машине выехал из Баксанского района и поехал в сторону Нальчика. Машину зафиксировали видеокамеры системы «Безопасная республика». Мужчину остановили сотрудники ДПС вместе с участковым. В отношении него составлен административный протокол. Нарушитель направлен на 14 дней в больницу для наблюдения, отметили в штабе.