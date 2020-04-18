Сопредседатели Женевских дискуссий осудили возобновление бордеризации у села Тахтисдзири

Сопредседатели Женевских дискуссий осудили возобновление бордеризации в зоне грузино-осетинского конфликта. Они призывают всех участников дискуссий отложить в сторону расхождения в позициях и воздержаться от действий, которые могут привести к обострению ситуации.

«Необходимо сфокусироваться на сотрудничестве, благополучии живущих в регионе людей во время угроз, связанных с пандемией COVID-19. Сообщения о возведении знаков вдоль оккупационной линии в Южной Осетии способствуют возникновению атмосферы напряженности на местах и мешают доступности людей к средствам существования.

Во время возникшего из-за коронавируса глобального вызова, который требует совместного подхода и сотрудничества, призываем все участвующие стороны избегать провокационных мер и акцентировать внимание на улучшении положения населения, пострадавшего от конфликта», - говорится в распространенном сопредседателями заявлении, которое размещено на сайте ОБСЕ.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также отреагировал на возобновление властями самопровозглашенной республики Южная Осетия процесса незаконной бордеризации вблизи села Тахтисдзири Карельского района. Он подчеркнул, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

«Россия использует коронавирус в качестве дымовой завесы для продолжения процесса «борберизации». Мы жестко осуждаем процесс милитаризации вдоль оккупационной линии Цхинвальского региона. Литва подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - написал глава литовского внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.