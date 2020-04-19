В храмах Южной Осетии прошли пасхальные службы

В храмах самопровозглашенной республики Южная Осетия в ночь с субботы на воскресенье прошли пасхальные службы. Угроза распространения коронавируса по всему миру внесла в этом году свои коррективы в праздничные мероприятия церквей.

Аланская епархия также ограничила праздничные мероприятия, рекомендовала верующим не посещать места массового скопления, придерживаться карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса, принятых властями республики и молиться дома. Однако некоторые прихожане пришли в субботу вечером в храмы Рождества Пресвятой Богородицы и Пресвятой Троицы и приняли участие в ночном праздничном богослужении, крестном ходе, а также освятили куличи, яйца и другую пасхальную пищу.

В этот раз, в отличие от большинства прошлых лет, на праздничной службе не было президента республики Анатолия Бибилова. Глава республики встретил Великую Пасху дома. Он обратился накануне к православным с просьбой по возможности воздержаться от посещения храмов и соблюдать другие меры предосторожности на период карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Анатолий Бибилов поздравил всех православных с праздником Воскресения Христова и выразил надежду на то, что мир выйдет из непростой ситуации, и православные в скором времени будут иметь возможность собраться на службу без всяких опасений, сообщает информагентство «Рес».