В Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси произошел пожар

Пожар произошел в Президентской библиотеке Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одном из помещений библиотеки на 15 квадратных метрах горел офисный инвентарь.

На месте были мобилизованы четыре группы пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар локализован. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Что стало причиной пожара, пока не известно.

Основанная третьим президентом Грузии библиотека открылась в 2013 году, за месяц до завершения срока полномочий Саакашвили на посту главы государства. В начале марта там начал работу штаб политика, к работе которого он подключен дистанционно.