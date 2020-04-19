Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 136

Подтверждены 22 новых случая заражения COVID-19 в Кабардино-Балкарии, всего их теперь 136. В реанимации находятся семь жителей республики. Запрет на работу местных организаций продлен до 26 апреля.

О первых двух случаях заражения в Кабардино-Балкарии власти объявили 21 марта. В больницах находятся 57 человек с подтвержденным коронавирусом, а еще 71 зараженный - дома, под наблюдением медиков, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Оперативном штабе. Шесть человек находятся на обсервации, добавил представитель штаба. Выздоровело восемь человек. Официально подтвержденных случаев смерти от коронавируса в регионе нет.

Среди зараженных восемь детей, причем двое из них госпитализированы. Один подросток находится в тяжелом состоянии, отметили в штабе. В реанимации находятся семь человек, из них четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в республике протестированы 7800 человек. Тестированием занимаются три лаборатории. Одна из них частная, анализ там платный и стоит 2200 рублей.

Как сообщили в Оперативном штабе, вирус распространился в 28 населенных пунктах. Больше всего заболевших в Нальчике – 44. На втором месте поселок Кашкатау, где 12 заболевших. В поселках Шалушка и Чегем по 11 заболевших, в поселке Чегем Второй - 9, во всех остальных селах по 1-2 заболевших.