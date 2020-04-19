Express.co.uk: Грузинский бизнесмен пожертвовал 25,5 млн. фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом

«Бизнесмен пожертвовал 25,5 млн. фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом», - статью под таким заголовком опубликовало британское издание express.co.uk. Автор статьи - политический редактор Daily Express Дэвид Мэддокс отмечает, что грузинский бизнесмен является крупнейшим частным донором в мире в борьбе с коронавирусом.

Согласно статье, бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили вместе со своей семьей перечислил 100 миллионов лари в фонд правительства Грузии STOPCOV, что составляет около 25,5 миллиона фунтов стерлингов.

«Сегодня население Грузии может видеть, как работает эта страховка в реальной жизни. Эти деньги спасут множество жизней и помогут всем грузинам преодолеть этот кризис. Г-н Иванишвили и его семья через Фонд «Карту» пожертвовали более 3 миллиардов долларов на благотворительность в различных сферах Грузии, начиная со строительства театров и спортивных центров и заканчивая реставрацией объектов культурного наследия. Пожертвования Иванишвили только на здравоохранение составляют 500 миллионов долларов», - говорится в статье.