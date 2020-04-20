Жители Северной Осетии собрались на митинг и требует отставки власти

Во Владикавказе проходит несанкционированный митинг с требованием отставки региональной власти. Площадь Свободы перекрыта сотрудниками МВД и Росгвардии, передает корреспондент "Кавказ.Реалии"

Около 700 человек скопились на подходах к центру города. Немало и тех, кто наблюдает за ситуацией со стороны, стоя в медицинских масках.

Собравшиеся на митинге скандируют "Битаров выходи!" и требуют его отставки, а также роспуска парламента.

Сотрудники ОМОН задержали нескольких участников акции. Однако людям удалось пробоваться к зданию правительства и парламента республики. Они требуют, чтобы к ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Напомним, что на "мирный сход" людей созывал оперный певец и оппозиционный общественник Вадим Чельдиев. Сам активист был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Он обвиняется в распространении фейков о коронавирусе, а также в нападении на полицейского.