Изгнание коронавируса из библиотеки Саакашвили

В Тбилиси по подозрению в поджоге Президентской библиотеки им. Михаила Саакашвили в день празднования Пасхи задержан 29-летний Бадри Катамадзе. По данным МВД Грузии, молодой человек ранее был судим. Оппозиция, в свою очередь, называет Катамадзе агентом Службы госбезопасности, не раз участвовавшим в нападениях на противников власти и постоянно уходившим от ответственности.

Огонь, сошедший на Президентскую библиотеку им. Михаила Саакашвили в Тбилиси в день празднования православной Пасхи, оказался отнюдь не благодатным. В результате пожара, устроенного 29-летним уроженцем Ткибули Бадри (Бачо) Катамадзе, выгорело порядка 80 кв. метров площади здания. Сам виновный был задержан полицией по горячим следам. Своей личности поджигатель не скрывал, устроив в социальной сети «Фейсбук» прямую видеотрансляцию с места преступления. На кадрах отчетливо виден момент возгорания и слышны звуки разбивающегося стекла.

Сам Катамадзе на видео объясняет свои действия так:

«Я обнаружил гнездо коронавируса, откуда он распространяется. Я просто хочу демонтировать это гнездо».

Как заявили в МВД, расследование ведется по статье 187, части 2, подпункту «а» Уголовного кодекса Грузии – «Повреждение или уничтожение предмета при его поджоге», и предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

При этом в оппозиционной партии «Единое национальное движение» случившееся называют заказом властей. ЕНД призывает аппарат Народного защитника, дипломатический корпус и представителей неправительственных организаций проследить за тем, чтобы Бадри Катамадзе был привлечен к уголовной ответственности. По словам члена политсовета «Единого национального движения» Тинатин Бокучава, Катамадзе не раз участвовал в нападениях на оппонентов власти и ни разу не понес за это ответственность, так как является агентом Службы госбезопасности:

«Бадри Катамадзе, который поджег вчера Библиотеку президента Саакашвили, является рецидивистом. Впрочем, он также является агентом Службы госбезопасности и именно по этой причине пользуется протекцией властей и полной неприкосновенностью. В 2018 году он нанес металлическим предметом физический вред Зауру Абашишвили, из-за чего отбывал условный срок. После, в 2019 году, он напал на Малхаза Мачаликашвили и его сторонников на проспекте Руставели. Затем в 2020-м напал на учредителя и директора «Мтавари архи» (Главный канал) Нику Гварамия, когда тот присутствовал в качестве адвоката на судебном процессе политзаключенного Георгия Руруа. Несмотря на то что нападение произошло во дворе суда при множестве свидетелей, дело не дошло до разбирательства. Сейчас его задержали, но следствие ведется по наименее тяжелой статье. Мы уверены, что его освободят под залог».

Сам третий президент Грузии Михаил Саакашвили, чье имя носит библиотека, видит в произошедшем руку своего главного политического противника – Бидзины Иванишвили.

«Для Иванишвили эта библиотека была как бельмо на глазу, но прямо закрыть ее он не мог, поэтому произошло то, что происходило с теми, кто мешал распространению его сети супермаркетов «Карфур». Вспыхнул пожар. Это его почерк. Этот человек ничего не делает, только разрушает. И самое печальное, что как раз это место в течение последнего времени молодые волонтеры в свободное время приводили в порядок и обустраивали. А какая-то наседка, подосланная СГБ, в один момент это уничтожила».

Но, несмотря на то, что Саакашвили считает произошедшее делом рук «Грузинской мечты», он, по его собственным словам, готов помочь правительству страны в привлечении иностранной финансовой помощи. Экс-глава государства считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Грузия может столкнуться с бедностью и голодом. И единственное, что спасет экономику страны, – это иностранная поддержка. А поскольку нынешнее правительство, уверен Саакашвили, не может привлечь ее, он предлагает властям свою посредническую помощь.

Михаил Саакашвили призвал отложить все юридические споры на будущее и установить мораторий на уголовное преследование в свой адрес до осени. По словам бывшего президента, для осуществления этих действий ему необходим официальный статус:

«Используйте меня, чтобы получить иностранную поддержку. Я готов посетить все иностранные столицы. Я знаю многих в международных финансовых организациях. В конце концов, Дональд Трамп на протяжении многих лет хвалил меня по всему миру и называл меня своим личным другом. В конце концов, я знаю всех, кто является лидером в современной Европе. Предоставьте мне статус временного и официального представителя правительства Грузии только по одному вопросу – поиску иностранной помощи. И я даю вам гарантию, что, даже если я не смогу привлечь 5,5 млрд долларов, то привлеку сумму, которая позволит спасти экономику Грузии».

Власти, однако, сочли предложения Саакашвили популистскими и «лишенными реальных оснований». Депутат от парламентского большинства, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили считает, что экс-глава государства не способен привлечь в Грузию деньги:

«Все прекрасно знают, что Саакашвили не сможет принести ни копейки. Он занят клоунадой. Его представительство и действия от имени Грузии угрожают имиджу страны, поскольку никто его не воспринимает всерьез».

Сесиашвили при этом добавил, что нынешнему правительству Грузии уже удалось мобилизовать три миллиарда долларов, «чего фактически ни одна другая страна не смогла сделать». А вот действия и «зачастую вредительские заявления» Саакашвили – напротив, могут помешать этой работе, уверен депутат.

Член «Грузинской мечты» считает, что правительство действует своевременно и эффективно. А оппозиция в этой сложной ситуации занялась популизмом и политическими манипуляциями.

Впрочем, по мнению одного из лидеров Республиканской партии Грузии Давида Бердзенишвили, «Грузинская меча» просто не может принять помощь от Михаила Саакашвили, так как ее лидер Бидзина Иванишвили охвачен страхом перед тем, что бывший президент может заработать на этом политические очки:

«Это экзистенциальный вопрос, так как «Грузинская мечта» не умеет и не может работать в команде. Они боятся, что кто-то может получить в результате поддержку населения. Вместо того чтобы в такой момент создать площадку для диалога и попытаться любыми методами вывести страну из кризиса, они думают лишь о том, как бы не поделиться политическими очками».

Ранее третий президент Грузии призывал власти забыть о разногласиях и обеспечить своевременное возвращение на родину граждан, которых пандемия COVID-19 застала за границей. Он предложил профинансировать выполнение украинской авиакомпанией SkyUp четырех чартерных рейсов из Варшавы, Берлина, Рима и Барселоны.

В правительстве на это ответили, что если бывший президент действительно хочет помочь в разрешении кризиса, то он может перечислить деньги в специально созданный фонд.