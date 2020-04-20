«Всегда успеем посетить могилы родных, не стоит стремиться поскорее самому попасть на кладбище»

– Какие из ограничений и правил вы считаете самыми необходимыми?

Мари: Поддержание социальной дистанции, очень важно находиться от других людей на расстоянии не менее двух метров. Очень правильно в сложившейся ситуации было запретить массовые собрания, которые повышают вероятность распространения вируса. Зато считаю совершенно бессмысленным введение комендантского часа. Не понимаю и запрета на передвижение автотранспорта, а до того – запрета на нахождение больше трех человек в машине. Что делать тем, у кого в семье больше трех человек, скажем, несколько детей, и необходимо куда-то поехать? Вообще, все это привело к тому, что я просто боюсь выходить из дома, боюсь идти в магазин и даже заходить домой из магазина. Из-за всего этого я даже прекратила искать работу, для меня сейчас ничего нет.

Давид: Я не считаю ограничения излишними. Более того, было бы неплохо, если бы транспорт не передвигался бы еще какое-то время. Только так можно заставить людей оставаться дома. Понимаю, что так жить очень сложно, но это необходимо, чтобы эпидемия закончилась как можно быстрее. Что касается запрета на посещение кладбищ, это правильно, ведь мы, грузины, обычно устраиваем целые сборища на могилах наших родных. Могилы никуда не убегут, всегда успеем их посетить, поэтому не стоит стремиться поскорее самому попасть на кладбище.

Татия: Я не считаю принятые меры жесткими. Единственное, что было сделано неправильно, – о запрете на передвижение автомобилей могли бы сообщить заранее, скажем, за сутки до введения ограничения, многие люди просто не успели вернуться в свои дома из сел. Считаю, что нужно было запретить гражданам посещать церкви. Почему все население страны должно страдать из-за фанатиков? Хорошо хоть кладбища закрыли, ведь многие просто не понимают, что подвергают опасности окружающих. С ними невозможно бороться иными методами, приходится все запрещать и назначать штрафы, чтобы они боялись.

Ника: Считаю, что все ограничения в основном были необходимы. Но что касается запрета на передвижение автомобилей – это правильно в период праздников, однако если запрет продлят, мне кажется, в стране вообще остановится жизнь. У нас не так уж и много больных коронавирусом, чтобы принимать такие жесткие ограничения.

Софо: Я согласна со всеми решениями. Особенно эффективным (в направлении борьбы с распространением коронавируса) я считаю ограничение на передвижение автомобилей. Конечно, это приостановит распространение вируса, поскольку люди меньше будут посещать друг друга. Считаю, что власти должны еще больше ужесточить некоторые ограничения. Я, например, работаю из дома, практически нет никакого контакта с людьми, кроме как с мужем. Оставаться дома важно, хотя я тоже скучаю по людям и стала больше ценить общение и ту жизнь, которая иногда надоедала.

Георгий: Принятые меры необходимы! Мне даже кажется, что некоторые из ограничений будут ужесточены, ведь люди, несмотря ни на что, спокойно гуляют по улицам, обнимаются. Сейчас пандемия, и многие не понимают, что элементарно от сохранения дистанции с другими зависит здоровье и жизнь окружающих, кто-то заявляет, что для них это неприемлемо. Если все рядовые граждане должны соблюдать правила, то исключений не должно быть. Что касается запрета на передвижение автомобилей, это тоже важно, но, конечно, понятно, что это ударит по экономике.