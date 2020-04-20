Стрельба по людям признана неосторожной

Правоохранительные органы Грузии задержали полицейского по обвинению в убийстве по неосторожности. Накануне, в 9 часов вечера в своей квартире от шальной пули, залетевшей с улицы, погибла женщина 50-ти лет. Как сообщает прокуратура, задержанный сотрудник МВД вел беспорядочную стрельбу со своего балкона.

В момент выстрела, как говорят родные убитой, она сидела на диване в гостиной. В комнате находилась и ее мама, которая смотрела телевизор. Было около 9 часов вечера. Члены семьи не сразу поняли, что звук, напоминающий звук битой посуды, оказался выстрелом. Шальная пуля, выпущенная с балкона жилого корпуса, находящегося напротив, попала женщине в затылок. Когда родные подошли к ней – она уже была мертва.

«Как нам известно, это оружие пистолет Макарова, из которого выстрелили с расстояния 560 метров. Больше у нас нет информации. От соседей мы знаем, что они слышали выстрелы, много выстрелов. Где-то 7-8 раз стреляли. Дома (мы) услышали лишь звук, похожий на звук разбивающейся тарелки, больше ничего. Ее пожилая мама смотрела телевизор, на звук обернулась, спросила, в чем дело, и не получила ответ. Когда из другой комнаты зашли муж и дочка, она уже была мертва. Насколько мне известно, (в квартире, откуда стреляли) было застолье, выпивали сотрудники. Насколько это точная информация – я не знаю», –- рассказал журналистам зять погибшей.

Сегодня днем прокуратура распространила заявление, из которого следует, что по делу задержан сотрудник МВД, некий С.Г. Ведомство заявляет, что из квартиры обвиняемого в ходе обыска были изъяты гильзы и огнестрельное оружие. Также были допрошены свидетели.

«Следствие, проведенное по делу, установило, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения С.Г. осуществил беспорядочные выстрелы с балкона собственной квартиры. Выпущенная пуля попал в голову Т.А., проживающей в соседнем жилом корпусе, в результате чего последняя скончалась. Учитывая, что преступление могло быть совершено сотрудником МВД, уголовное дело на первом же этапе было передано для расследования следственной части прокуратуры Тбилиси», – сказано в заявлении ведомства.

Сотрудник МВД задержан по статье 116 УК Грузии – о причинении смерти по неосторожности. Она предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

В то же время, как говорит юрист НПО «Права – Грузия» Арчил Чопикашвили, практика показывает, что зачастую, когда речь в подобных историях идет «о простых смертных», органы квалифицируют такие дела по статье об умышленном убийстве. При этом, объясняет юрист, это не означает, что человек обязательно должен был быть знаком с жертвой и хотел ее смерти. Дело в том, говорит он, что, стреляя из огнестрельного оружия по направлению в жилой корпус, где теоретически могли находиться люди, вероятность того, что кто-то мог погибнуть, изначально была весьма высока. Соответственно:

«У умысла в Уголовном кодексе есть две формы: это может быть прямой или непрямой умысел. Т.е. когда ты не хочешь, чтобы кто-то умер, но умышленно создаешь такие возможности и ведешь себя так, что за этими действиями следует смерть человека, но ты к (такой перспективе) относишься равнодушно – вот это и есть убийство, совершенное с непрямым умыслом. Во всяком случае, обычно дела такого типа квалифицирует как умышленное убийство. Очень странно, что прокуратура изначально так лояльно настроена к этому полицейскому. Я не знаком конкретно с этим делом, но по той информации, которая есть, – это стандартный случай, – к сожалению, есть такие полицейские, которым в голову ударяет наличие оружия, служебная машина и те полномочия, которыми они наделены, а наделены они ими на самом деле для того, чтобы защищать права людей, а не для того, чтобы начинать беспорядочную стрельбу и убивать людей».

108-я статья об умышленном убийстве предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.