Одни протестовали против карантина, другие – его нарушали

Несмотря на карантин, который действует в Южной Осетии до конца апреля, массовых мероприятий не удалось избежать – вслед за Пасхой последовала традиция посещения кладбищ в родовых селах. Между тем в Северной Осетии ОМОН разогнал стихийную акцию протеста против карантина, собравшую сотни людей. Они требовали отставки главы республики Вячеслава Битарова.

Несмотря на призывы властей и церкви в Южной Осетии соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещений храмов и кладбищ во время православных праздников, Пасха прошла при большом стечении народа. Особенно много людей было вчера на кладбищах. Как сказала одна из жителей Цхинвала: «Вчера яблоку негде было упасть. Сегодня народу было поменьше, но все равно много».

Весна – это и начало традиционных осетинских праздников, которые проводятся в селах. В эти дни жители столицы разъезжаются по родовым селениям. Накануне в нескольких из них прошли праздники святилищ. На одном из них в селении Хвце Дзауского района побывал югоосетинский блогер Алан Парастаев. По его впечатлениям в этом году паломников было не меньше, чем обычно, но при этом не наблюдалось большого скопления людней из-за того, что после посещения святилища они не засиживались за столом. Говорит Алан Парастаев:

«Это, кстати, соответствует тому, как по осетинской традиции должны проходить подобные мероприятия. То есть не надо сидеть там часами за столом. Поднимаются к святилищу, затем подходят к столу, произносят три обязательных тоста: Всевышнему воздают хвалу, потом Уастырджи, и третий тост – за изобилие. После этого уходят. Вот так ирония случилась – из-за коронавируса мы начали соблюдать обычаи наших предков.

– Впереди еще много традиционных праздников, которые будут отмечаться коллективно?

– Буквально на следующей неделе будет праздник плодородия и начала полевых работ. Ближе к июню праздников будет больше».

В отличие от западной части республики, в восточной православные праздники прошли безлюдно. В Ленингоре, где грузинская церковь вмещает до шестидесяти прихожан, пасхальная служба прошла в полупустом храме. По мнению гражданской активистки Тамары Меаракишвили, тому есть две причины. Во-первых, из-за карантина не приехали ленингорцы, проживающие в Церовани, а они составляют большую часть прихода. А во-вторых, все-таки люди послушались призывов грузинских экспертов, которые битую неделю уговаривали их отпраздновать Пасху дома. И на кладбище в эти дни было немноголюдно, говорит Тамара Меаракишвили:

«Одна моя знакомая сказала перед тем, как идти на кладбище: «Оставлю на могиле пасхальные яйца и сразу вернусь». Думаю, не только разъяснения по грузинским телеканалам здесь сыграли свою роль, из Тбилиси и Церовани местным старикам звонили дети и уговаривали их не выходить из дома. Кроме того, милиция предупреждала, что будет следить за порядком на кладбище. На посещение могил запрета не было, но они предупредили, чтобы посещения не превращались в многолюдные застолья, как это у нас иногда бывает».

Против режима самоизоляции и за отставку главы республики сегодня прошел несанкционированный митинг с участием нескольких сотен человек в центре Владикавказа. Это продолжение истории, о который мы рассказывали 10 апреля в материале «Советский характер против чужого вируса». Там мы говорили про особую страту в североосетинском обществе – «советских людей», которые не признают существования коронавируса. Они утверждают, что это дезинформация, которую затеяли Кремль или даже мировое правительство, чтобы под предлогом пандемии всех чипировать.

Как раз эти люди во главе со своим вождем – оперным певцом Вадимом Чельдиевым устроили митинг против чипирования и против коллаборациониста Битарова, который этому чипированию способствует. Естественно, все собравшиеся были без масок и перчаток.

Нескольких активистов задержала полиция. Остальных разойтись уговаривали и силовики, и сам Битаров. Когда договориться не удалось, ОМОН начал выдавливать митингующих с площади.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия