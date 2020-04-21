В грузинском регионе Кахети произошло землетрясение

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия выступили за прямой диалог с Европейским союзом по вопросу оказания помощи в условиях пандемии коронавируса.

Таким образом в Сухуми прокомментировали видеоконференцию с участием премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на которой, по информации правительства Грузии, была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях».

«Считаем необходимым в очередной раз подчеркнуть, что Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Республике Абхазия, то это может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза», - сказано в заявлении абхазского МИД.

В Сухуми заявили, что «даже угрожающая сегодня всему миру пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества».

Тезис об оккупированных территориях в ведомстве назвали «абсолютно надуманным и ложным».

«Печально, что подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС», - сказано в заявлении.