Лавров рассчитывает на быстрое решение проблемы авиасообщения с Грузией

Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется на возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время, – сообщают российские СМИ.

«К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту проблему решить», – сказал Лавров, выступая по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.

«Для нас главное, чтобы не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси, эксцессы которой были во время проведения Всемирной ассамблеи православия. Они, конечно, заставили нас серьезно задуматься над проблемой безопасности россиян. Хотя потом грузинская сторона уверяла, что безопасность будет обеспечиваться, все-таки уже сейчас мы находимся в ситуации, когда авиасообщение заморожено», – цитирует Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что не Россия стала инициатором разрыва дипотношений с Грузией, и готова их восстановить. «Но, наверное, надо будет дождаться, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу», – добавил Лавров.

По его словам, Россия готова рассмотреть возможность открытия торгового представительства в Грузии.

«Не думаю, что это резко добавит каких-то преимуществ, но, если нам предложат, мы совершенно точно рассмотрим такую возможность», – сказал министр.