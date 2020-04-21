«Усиление борьбы с криминалитетом». Чего ждут от Аслана Бжания

– На этой неделе пройдет инаугурация избранного президента Аслана Бжания, каких конкретных действий вы ждете от него в первую очередь?

Константин Тужба: Усиление борьбы с криминалитетом. Необходимо решить трудные вопросы материально-технической базы силовых структур. Неплохо было бы наконец повысить заработную плату врачам, учителям, другим социальным группам, которые работают. Недостаток заработной платы, который не позволяет создавать хоть маломальскую небольшую экономическую подушку. Я тоже, как и большинство населения, против продажи недвижимости, но не так все однозначно. Существуют цивилизованные формы, существуют квоты, много всяких механизмов защиты интересов коренного населения.

Алиса Пачалия: Это достаточно сложный вопрос, для ответа необходимо обладать полной и достоверной информацией об истинном состоянии дел в Абхазии. Как раз можно начать и с этого, а после разработать концепцию развития. Я бы еще усилила контроль за деятельностью исполнительной ветви власти, создала бы особую, компетентную комиссию по пересмотру и доработке ряда законов. В частности, закон о здравоохранении. И, конечно, уделила бы особое внимание сфере молодежной политики.

Джамила Ануа: На множественных встречах с населением он много чего не обещал, но сказал: «За дисциплину и криминогенную ситуацию я отвечаю!» Я очень надеюсь, что он правда сдержит свое слово. Улучшит ситуацию на дорогах, улучшит ситуацию с молодыми, которые, к сожалению, потребляют наркотики. И еще, так как он выходец из села Тамыш, хотелось бы, чтобы он все-таки обратил внимание на это село. Самое пострадавшее во время войны. И улучшил бы состояние дорог, чтобы он помог реабилитировать школу.

Белла: Я бы хотела, чтобы избранный президент в первую очередь обратил внимание на систему здравоохранения. В условиях распространения коронавируса наша медицина оказалась неготовой. Надо вовремя делать необходимые вакцины. Надо еще определиться, все-таки у нас медицина платная или нет.

Алина: Хотелось бы, чтобы новый президент объединил наш народ и чтобы не было расслоения в обществе по национальному, религиозному, социальному или политическому признаку. И только так можно развиваться и идти вперед.

Роза: Чтобы были стабильность, справедливость, достойный заработок, чтобы наша молодежь была трудоустроена. Мы живем в такое время, что в первую очередь надо думать о молодежи, о здоровой молодежи.

Эрик Микаа: Я желаю избранному народом президенту, чтобы у него получилось максимально создать занятость нашего немногочисленного общества, немного сдвинуть с мертвой точки проблему культурных ценностей, проблему родного языка, проблему экономического сектора. Чтобы система развернулась больше в политическое русло, чтобы не попахивало старой номенклатурной стилистикой правления. Консолидировать общество можно, лишь максимально задействовав специалистов среднетехнических, всех жителей, независимо от вероисповедания, независимо от национальности. Минимизировать их политизированность.

Асида Кортуа: Я могу ждать только одного, чтобы он стал примером для всего нашего остального госаппарата по декларированию доходов, по 20-й статье Конвенции ООН. Это было бы очень хорошим началом, и это бы вдохновило наш народ. И, конечно, я ему желаю мудрости и успехов в работе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия