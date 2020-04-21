Идеальный штиль для риэлтора

Коронавирус фактически обрушил рынок недвижимости. Спрос снижается как на коммерческие площади, так и на жилые. Пока масштабного снижения цен на недвижимость не наблюдается, но, по мнению экспертов, оно неизбежно.

Напомним, с 21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение, в городах не работает ничего, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок и больниц. Когда нарушено транспортное сообщение не только между государствами, но и регионами Грузии, население воздерживается от аренды и покупки недвижимости и ждет снятия ограничений, говорят девелоперы.

Мариам Асатиани, глава агентства Remax, говорит о стагнации на рынке. Иностранцы, которые арендовали жилье или служебные помещения, еще до режима ЧП покинули Грузию и вернулись в свои страны, говорит она:

«Замер как рынок аренды, так и продажи недвижимости. Прошло пока немного времени, цены на жилую площадь еще не снизились, но это неизбежно. Как показывает опыт прошлых лет, в разгар кризиса в поисках подешевевшего жилья активизируются лишь покупатели инвестиционных активов», – сказала Мариам Асатиани.

Противоположного мнения придерживается Нели Гогуадзе, основатель агентства недвижимости Kibe; несмотря на приостановленную деятельность, из-за специфики своей работы компании не понесут значительных убытков, заявила она:

«Сейчас на рынке наблюдается полная стагнация, бизнес остановился. Лично я советую тем, кто связывается со мной, выйти на связь после окончания чрезвычайного положения. Думаю, небольшая пауза не повлияет на годовую прибыль, потому что даже в стабильной ситуации вы часто не сможете продать жилье в течение двух или трех месяцев, но в четвертый месяц вы продадите его с большой прибылью. Поэтому я бы не стала утверждать, что мы существенно пострадаем», – заявила Нели Гогуадзе изданию «Коммерсант».

Девелоперы считают неизбежным снижение цен на недвижимость. По словам Важи Мебагишвили – члена совета директоров Национальной ассоциации недвижимости Грузии, основателя компании Noble Real Estate, реальный расклад станет ясен после ослабления режима ЧП:

«Ничего утешительного нельзя сказать. Мы провели внутренний опрос среди членов нашей организации – более трети полностью приостановили деятельность, а остальные пытаются перестроиться в соответствии с новой реальностью. Учитывая специфику коронавируса, можно сказать, что на рынке аренды жилья до конца года продолжится серьезный спад. Некоторое оживление в этом секторе было в период, когда люди в срочном порядке искали жилье для изолированного проживания в условиях карантина. Эта тема уже исчерпана. Однако также можно подчеркнуть, что на рынке продажи жилья не все так драматично. Там, в отличие от кризиса 2008 года, когда цены просели более чем на треть, мы не ожидаем столь масштабного обвала».

Некоторой особенностью нынешнего кризиса на девелоперском рынке стало то, что в стране практически заморожены любые виды строительства жилья. По словам аналитиков отрасли, делать прогнозы в данных условиях лишено смысла.