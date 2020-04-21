Коронный фейк

Миллиарды долларов на дискредитацию Грузинской православной церкви в связи с пандемией коронавируса, заговор 5G, секретное бактериологическое оружие Вашингтона и другие информационные вбросы, популярные в Грузии.

Дезинформация о коронавирусе на сегодняшний день стала одним из самых популярных направлений FakeNews. И Грузия – не исключение. Объединение Open Information Partnership, включающее в себя сеть неправительственных организаций, аналитических центров, а также представителей научных кругов, журналистов и фактчекеров, провело мониторинг информационных вбросов о COVID-19 в странах Восточной Европы с целью выявления фактов манипуляций общественным мнением.

Главный информационный тренд для Грузии – под предлогом борьбы с коронавирусом якобы идет компания по дискредитации Грузинской православной церкви. В частности, перед Пасхой в некоторых грузинских СМИ прошла информация о том, что международные структуры предоставляют правительству миллиарды долларов для создания отрицательного имиджа патриархии. Так, 17 апреля на сайте газеты «Алиа» было опубликовано заявление митрополита Руис-Урбнисского Иова, в котором говорится, что финансовая помощь МВФ в 3,5 млрд долларов, а также помощь ЕС направлены на борьбу не с коронавирусом, а непосредственно с Грузинской православной церковью:

«В условиях коронавируса Международный валютный фонд предложил деньги. Мы, например, должны получить три с половиной миллиарда долларов. От Евросоюза тоже сумма поступила. За счет чего? Все предельно ясно. С кем сегодня борются больше всего? С церковью».

Отвечая на призыв оставаться дома, священнослужитель заявил, что COVID-19 не опасен и верующие должны посещать храмы. Заявление было сделано накануне пасхальной литургии. Авторы отчета добавляют, что публикацией поделилась и страница в Facebook под названием «Сталин» с десятью тысячами подписчиков.

Примечательно, что в категории «Некомпетентность» отметился оппозиционный политик Георгий Вашадзе. Как говорится в тексте отчета, также 17 апреля лидер партии «Новая Грузия» заявил, что правительство скрывает реальное количество зараженных людей. Власти якобы планируют обвинить Грузинскую православную церковь в резком росте числа инфицированных после Пасхи. Это заявление было опубликовано в издании Tabula.ge и набрало около 6000 просмотров.

Вторая по популярности в Грузии – теория заговора, во главе которого стоят США. В частности, 18 апреля правый активист из «Грузинского марша» Бека Вардосанидзе на своей странице в социальной Facebook написал, что в 2015 году администрация президента США Барака Обамы предоставила лаборатории в китайском городе Ухань 3,7 млн долларов на проведение экспериментов с летучими мышами. Он также выложил снимок, показывающий расстояние между лабораторией Уханя и местным рынком морепродуктов. В результате «расследование» члена «Грузинского марша» получило 102 репоста.

При этом теорию об экспериментах Вашингтона с биологическим оружием активно поддерживают в Москве. На недавнем брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила:

«На территории Грузии в пригороде Тбилиси функционирует американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара, мы о нем говорили очень много раз. Данный лабораторный комплекс официально включен в состав американской военной системы глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний наряду с подобными структурами в ряде других стран. Более того, по имеющейся информации, там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований. Между тем нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе в военных целях».

Впрочем, согласно недавнему опросу Pew Research Center, в искусственное происхождение коронавируса верит и почти треть самих американцев.

Не остались в стороне и противники технологического прогресса. В первую очередь из числа самых ярых прихожан Грузинской православной церкви. 17 апреля на грузинском кликбейт-сайте Wnews.ge был опубликован конспирологический пост о технологии 5G. В материале, в частности, содержится призыв к населению Грузии отключить свои телефоны из-за запланированного теста этой системы в стране. Автор предполагал, что волна излучения от антенн 5G затронет всех владельцев смартфонов, в том числе тех, кто планирует посещать пасхальную литургию. Причем теория о предполагаемом вреде 5G для здоровья человека возникла не сегодня и существует уже несколько лет. Изначально конспирологи считали, что 5G вызывает рак, но с началом пандемии коронавируса переключили внимание на COVID-19.

Сегодня и многие ветераны войны с 5G, и недавно в нее вступившие утверждают, что за заболеванием стоит вовсе не вирус, а именно частоты 5G, заставляющие молекулы кислорода «колебаться с частотой 60 гигагерц в секунду», вследствие чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека.

«Подтверждение» своей теории конспирологи находят в том факте, что город Ухань в китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия, был одним из первых, где осенью 2019 года тестировали запуск 5G-сети.

Впрочем, теория не нова. Так, вспышку атипичной пневмонии в 2003 году связывали с распространением сети 3G, свиной грипп в 2009 – с 4G, и даже у эпидемии испанки 1918 года отыскивается причина – распространение радио.

Свою лепту в теории заговора внесли и представители грузинских властей. Так, заявление министра здравоохранения страны Екатерины Тикарадзе о необходимости научных исследований для того, чтобы установить, является ли причащение из одной ложки опасным в условиях эпидемии вируса, передающегося воздушно-капельным путем, дало основания адептам теории заговора против церкви утверждать, что призывы властей к гражданам не ходить в храмы являются попыткой давления на патриархию.

Так или иначе, администрация Facebook удалила из открытых и закрытых групп грузинского сегмента соцсети, а также со стен некоторых пользователей дезинформацию о коронавирусе COVID-19.

Впрочем, несмотря на то, что большинство конспирологических текстов в виде постов были удалены, они продолжают распространяться через личные сообщения. Кроме того, в некоторых случаях немного измененные тексты по-прежнему остаются доступными.