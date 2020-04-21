В Абхазии смягчили карантинные меры

С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Главный санитарный врач Людмила Скорик пояснила, с чем связано смягчение карантина, рассказала о новом режиме работы рынков и дала практические советы, как вести себя гражданам с учетом того, что карантин пока полностью не снимается.

17 апреля и.о. президента Валерий Бганба подписал распоряжение об изменении ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. И первым его пунктом значится возобновление с 20 апреля работы продуктовых и сельскохозяйственных рынков в г. Сухуме и в районах Абхазия по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, но не более трех дней в неделю. Главному санитарному врачу республики, санитарно-эпидемиологическим службам г. Сухума и районов Абхазии поручается организовать проведение дезинфекции рынков, возобновивших работу.

Главный санитарный врач Людмила Скорик обосновала смягчение карантина и проинформировала о состоянии пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция: «Все сроки, которые мы обозначали после закрытия границы, уже выдержаны, все 14-дневные карантинные периоды и так далее. И от того бесконтрольного пересечения границы, когда люди перемещались к нам из Москвы, Ростова, Краснодара, мы уже тоже сроки выдержали. И после первого больного, которого мы обнаружили в г. Гагре, он был благополучно госпитализирован, пролечен и уже выписан из Гудаутской больницы. В том числе, уже выписана с положительной динамикой его жена, у них обоих получен двукратно отрицательный результат на коронавирусную инфекцию».

Людмила Скорик сообщила о том, что планируется обследовать всех жильцов дома, в котором жили те трое граждан, у которых был диагностирован COVID-19: «Завтра мы будем обследовать и делать скрининг у всех жителей того дома, в котором был обнаружен наш первый больной. Карантин мы могли снять с них 20-го числа, но мы хотим подстраховаться и имеем возможность сделать им даже скрининг на коронавирусную инфекцию. В настоящий период времени у нас больных как таковых в Республике Абхазия нет, не зарегистрированы, скажем так. Поэтому как таковой эпидемиологической нагрузки или особо важной характеристики центральные рынки в настоящее время не представляют. То есть нельзя заболеть от того, что ты посетил рынок».

Всем работникам и покупателям рынка рекомендуется носить маски и перчатки, иметь при себе санитайзер и обрабатывать руки после контакта с деньгами или другими лицами, а, приходя домой, тщательно мыть руки с мылом и умываться.

Карантин пока не снимается, и опасность заражения существует, но вероятность заражения, по мнению главного санитарного врача, невелика, для этого должен быть очень тесный контакт между больным человеком и здоровым.

Кроме того, пересечение границы не может быть полностью прекращено, потому что люди должны иметь возможность вернуться домой, если они находились у родственников, получали лечение или едут на похороны к своим близким. В среднем ежедневно границу могут пересекать восемь-десять человек, но санитарно-эпидемиологическая служба, по словам Людмилы Скорик, контролирует всех пересекающих границу людей: «Каждого перемещающегося через границу Республики Абхазия отслеживает наша пограничная служба, его паспортные данные передаются участковым милиционерам и суммируются в государственной санитарно-эпидемиологической службе. Мы точно так же передаем их своим территориальным СЭС. Там находятся сотрудники, которые по каждому лицу 14 дней ведут пристальное наблюдение. Температурящих мы на территорию Республики Абхазия не допускаем. Если этот человек перемещается через границу без температуры, но, например, чихает или кашляет и это заметно, такого человека мы даже подвергаем обследованию. У нас на прошлой неделе были такие случаи, когда выдвигалась наша бригада для забора анализа, и такие лица были обследованы. Слава богу, у них не была выявлена коронавирусная инфекция».

Сухумский центральный рынок открылся вчера. Продавцов и посетителей на нем немало. Тех, кто соблюдает меры предосторожности, носит маску и перчатки – явное меньшинство. Дезинфекция, насколько можно судить, пока не проводилась.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия