Азамат Багателия: «Каждый житель Абхазии должен быть медиаграмотным»

Фонд социально-культурных инициатив Абхазии в середине апреля начал проект по гражданскому образованию для молодежи из разных районов. В рамках курса участники узнают о том, что такое гражданская компетентность и демократическая культура, а также получат навыки в области медиаграмотности и конфликтологии. Проект реализуется при финансовой поддержке британской неправительственной организации International Alert.

На протяжении нескольких месяцев 30 молодых ребят из разных городов будут слушать лекции и участвовать в дискуссионных клубах, чтобы получить новые знания и навыки. Координаторами курса, Элоной Турава и учредителем фонда Азаматом Багателия, была разработана программа, затрагивающая различные области общественных наук. Среди приглашенных спикеров проекта – юрист Саид Гезердава, политолог Ираклий Хинтба и сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия.

О целях проекта и его наполнении рассказал Азамат Багателия: «Молодежь должна быть драйвером модернизации демократического общества, а для этого ей нужно не только обладать глубокими знаниями в своей профессиональной сфере, но и понимать более широко, как должно развиваться общество. Основная идея в данном проекте – это развитие молодого гражданина, который умеет критически осмыслять происходящие вокруг процессы и готов внести в них позитивный вклад. Поэтому в рамках курса будут затрагиваться такие темы, как типы политической культуры, роли и функции гражданского общества, концепция прав человека. Будут также проведены занятия по конфликтологии, медиаграмотности и развитию навыков критического мышления. На самом деле, мы выбирали темы, которые нам самим, как молодым организаторам, были тоже интересны. И я хочу отметить, что мы включили тему медиаграмотности и критического мышления, так как в наше время в интернет-сообществе много фейковой информации. Каждый житель Абхазии должен быть медиаграмотным и ориентироваться во всемирной глобальной паутине. Это касается и развития критического мышления, и проверки фактов. Все эти навыки очень важны для современного гражданина».

Уже давно так сложилось, что Сухум – это центр культурных, образовательных и социальных инициатив в Абхазии, а в других городах мероприятия и проекты проходят, как правило, редко. Поэтому одной из важных составляющих проекта стало желание вовлечь молодежь из разных районов страны.

Изначально координаторы проекта задумывали собирать всех участников для проведения семинаров в Гагре, Гудауте и Очамчире, но распространение эпидемии коронавируса внесло значительные изменения в этот план. Реальные встречи были заменены виртуальными: теперь, чтобы послушать лекции, участники проекта два раза в неделю «встречаются» на платформе для видеоконференций.

Азамат Багателия прокомментировал подобные изменения так: «Мы планировали реализовать его «вживую», в разных районах нашей страны: это Гагра, Гудаута и Очамчира. Но в связи с введением карантина, мы перешли на удаленный режим работы. Мы переформатировали проект и первый блок провели полностью в онлайн-режиме. Я хочу с уверенностью сказать, что мы были первыми людьми, которые в Абхазии в таком количестве привлекли участников в онлайн-режим работы. Это, конечно, первый опыт и очень сложный для нас, так как граждане Абхазии не привыкли работать удаленно, из дома. И думаем, что, если ситуация нормализуется, то мы, конечно, перенесем свой курс уже в режим реального ведения».

Теперь в режиме онлайн два раза в неделю «встречаются» 30 ребят из разных уголков Абхазии. Группа проекта получилась очень пестрая: среди участников есть студенты, директора благотворительных организаций, активисты и даже врачи. Несмотря на разницу в возрасте и профессиях, всех их объединяет желание учиться новому и стремление способствовать развитию своей родины.

Одна из участниц проекта – директор культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия. Она поделилась своими впечатлениями от курса и рассказала, почему, на ее взгляд, он важен для молодежи Абхазии: «Несмотря на условия, в которые мы сегодня поставлены, мы вынуждены учиться дистанционно, все равно очень полезно, есть обратная связь, есть возможность высказывать свое мнение. Интересно узнать, какой опыт у других стран, проводить аналогию с Абхазией и понять, что мы все-таки не уникальны, что мы совершаем те же ошибки, как и другие развивающиеся страны. Мы получаем много новых знаний, которые дают возможность расширить кругозор. Такой курс важен, потому что хочется, чтобы у нас в стране молодежь могла строить гражданское, сильное, правильное общество, где жители защищены, у них есть свобода слова, они знают свои права и обязанности и могут идти вперед, развивать наше государство».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия