Оппозиция критикует Иванишвили за ВИДЕО в Tik-Tok

«Тайное рукопожатие» - видео, опубликованное в видеохостинге Tik-Tok с участием экс-премьера Грузии, лидера правящей партии Бидзины Иванишвили и его сына Беры, стало накануне в Грузии самой обсуждаемой темой.

Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание, что Иванишвили впервые появился на публике с начала пандемии коронавируса.

Иванишвили стал объектом критики лидеров оппозиции. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что Иванишвили наплевать на страну. «Это видео – оскорбление всего общества», - отметил Бокерия.

«Они не поздравили [народ] с Рождеством, не выразили соболезнование из-за смерти людей, даже не заметили закрытие бизнесов, рост безработицы», - отметил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назвав видео циничным.