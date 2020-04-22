Число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 72, выздоровевших – на 24

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 72, в общем составив 1473. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 24 и сейчас составляет 633.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил на своей странице в Facebook, что среди выздоровевших есть и пожилые пациенты. Как сообщил министр, самой пожилой выздоровевший от коронавируса является 93-летняя женщина. Среди выздоровевших есть также 90-, 88- и 86-летние пациенты, добавил Арсен Торосян.

«Для того, чтобы защитить наших пап и мам, бабушек и дедушек, надо оставаться дома», - написал министр здравоохранения Армении.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 816, а из проведенных тестов на коронавирус 14966 дали отрицательный результат.

Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 24 пациента с диагнозом COVID-19.