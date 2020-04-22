Двое чеченцев получили огнестрельные ранения во Франции

Во французском городе Ницца произошла перестрелка, в которой были ранены двое уроженцев Чечни.

Местные жители вызвали полицию по адресу 22 boulevard Louis Braille. На месте происшествия, сотрудники полиции обнаружили двоих чеченцев с ранениями. Они были доставлены в больницу города Канны и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Информацию подтвердил в понедельник вечером прокурор Ниццы Ксавье Боном. Он заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "двойное покушение на убийство".

Прокурор добавил, что в данный момент причины перестрелки неизвестны, а очевидцы с места преступления отказываются давать показания.

Сотрудникам полиции на месте происшествия было оказано сопротивление. Местные жители стали кидаться в них различными предметами, а один из сотрудников полиции получил травму головы.

В Ницце проживает многотысячная чеченская диаспора, сформировавшаяся с начала 2000-х годах из числа тех, кто покидал Чечню из-за военных действий, - сообщает "Кавказ.Реалии".