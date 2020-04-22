Крестьяне выходят из карантина на революцию

Бунт в регионе Квемо Картли: жители пяти сел перекрыли главную автомагистраль, требуя снятия карантинных запретов. Участники стихийного митинга требовали принятия скорейших мер для реализации сельхозпродукции.

Сегодня с утра сотни фермеров в местечке Шулавери Марнеульского муниципалитета, не обращая внимания на карантин, перекрыли центральную автомагистраль, требуя от властей помощи в реализации продукции. Они говорили о трудностях, возникших из-за жестких карантинных мер. В знак протеста протестующие опрокинули повозку с огурцами, разбросав их прямо на дороге.

«Мы просим лишь одного – помощи в реализации урожая», – говорили участники акции. По мнению одного из них, власти не обращают на регион никакого внимания:

«Мы по уши в долгах, лично я должен банку 35 тысяч лари, а уже сгнило продукции на 20 тысяч. В то время как в тбилисских магазинах огурцы стоят 10 лари, мы предлагаем их по одному лари, но власти глухи, мы сидим по домам и скармливаем результаты наших трудов свиньям. И таких, как я, тысячи, мы все заложили дома под ипотеку в банках».

Спустя некоторое время к участникам акции вышел губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили. Прямо на трассе он вступил в жесткую полемику с Ахмедом Имамкулиевым, членом партии «Европейская Грузия» и кандидатом на пост мэра Марнеули на промежуточных выборах 2019 года. «Это политическая акция – я был в селах региона и имел деловые встречи с людьми, это не тот формат, в котором я буду разговаривать», – начал было губернатор, но был прерван частью митингующих, скандировавших «Миша, Миша!» «Нам не нужны твои пустые обещания, ты прекрасно знаешь о наших проблемах, а эти люди – твои провокаторы», – крикнул губернатору один из протестующих. После чего чиновник поспешно резюмировал:

«Похоже, что это акция «Нацдвижения»! Мы провели мероприятия по предупреждению заболевания коронавирусом в Марнеули, и, видимо, силы, которым это не понравилось, хотят, чтобы было много жертв, чтобы потом очернить власти! А теперь по делу: из Тбилиси в регионы уехало много людей, и у горожан нет потребности в больших объемах продукции, спрос упал. Но мы работаем над решением проблемы – мы обратились к компаниям, и они тремя машинами уже начали вывозить продукцию. От недоразумений, тем более в условиях форс-мажора никто не застрахован, мы работаем в тесном контакте с властями – это наш деловой подход. И у меня нет больше желания принимать участие в этом маскараде», – отрезал губернатор.

По словам политолога Георгия Гобронидзе, текущая ситуация является прямым индикатором того, что происходящее в одном из самых спокойных регионов Грузии может перекинуться и на другие регионы, если власти под предлогом борьбы с коронавирусом продолжат абсурдные ограничения:

«Регион, где выращивается сельхозпродукция для трети Грузии, ждет адекватной реакции правительства. И не надо себя обманывать политическими мотивами – люди устали от перспектив, а оппозиция просто реагирует, пытаюсь набрать на этом очки. Люди говорят: мы видим работающие гипермаркеты, забитые импортной сельхозпродукцией, когда на фоне запрета на передвижение автотранспорта мелкие продуктовые лавочки повсеместно закрыты. Люди хотят верить, что карантин введен для предотвращения эпидемии, а не обогащения кучки приближенных к властям бизнесменов. На фоне искусственных ограничений и сокращения торговых точек места высокой концентрации людей создаются искусственно. К примеру, стиральные порошки продаются в аптеках втридорога, при запрете на передвижение центральные проспекты буквально забиты автомобилями, и мы видим это из своих окон. Поэтому необходимо пересмотреть ограничения, введенные сегодня, чтобы избежать двойных стандартов. Сегодня цель карантина Марнеули была нарушена именно из-за бездействия властей. Мы рискуем получить новую вспышку эпидемии из-за митинга».

Но, несмотря на обвинения в политической направленности, выдвинутые властями, им все же пришлось реагировать. По словам руководителя аппарата Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиза Каландадзе, переговоры с протестующими в Марнеули завершены. «Мы договорились о закупочных ценах, этот процесс был решен положительно и протестующие больше не собираются протестовать», – заверил чиновник.