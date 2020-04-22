Инаугурация в пандемию: дезинфекция, маски, дистанция

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия провел сегодня пресс-конференцию, на которой призвал граждан соблюдать остающиеся ограничения, введенные для защиты от коронавирусной инфекции. Он заверил, что по числу коек, персонала, медицинских препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких стационары Абхазии готовы к приему тяжелых больных. Абхазские медики предполагают, что пик эпидемии может возникнуть в конце мая.

В республике спокойная эпидемиологическая ситуация, выявлено всего три случая коронавирусной инфекции, распространение ее не фиксируется. Это связано с тем, что был введен карантин и перекрыта граница. Поток туристов из России, которые на время объявленных каникул буквально ринулись в Абхазию, был своевременно остановлен. На момент принятия строгих ограничительных мер случаи заражения COVID-19 уже фиксировались в сопредельных странах – в России и в Грузии. С 20 апреля ограничения частично сняты, но расслабляться, по мнению министра здравоохранения, нельзя. Тамаз Цахнакия просит выполнять все рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции, такие как: самоизоляция, дистанцирование, ношение масок и перчаток, а также использование санитайзеров.

23 апреля в Абхазии должна пройти инаугурация вновь избранного президента Аслана Бжания, он на днях вернулся из Москвы, которая сейчас является очагом эпидемии в России. Журналистов интересовало, насколько это согласуется с эпидемиологическими мерами, объявленными в связи с эпидемией, и отправятся ли сразу после инаугурации все ее участники на карантин?

Тамаз Цахнакия сообщил, что инаугурация закреплена в Конституции, ее должны провести даже в условиях эпидемии, но будут приняты все меры предосторожности: «Помещение, где будет проводиться в таком сжатом формате процесс инаугурации, будет соответствующим образом подготовлено с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Самое главное, что у человека нет симптоматики, и мы фактически все здесь находимся в режиме самоизоляции. Это нас всех касается. Будет проведена дезобработка специальными дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Там будут установлены дезрастворы для индивидуального применения, для рук. Естественно, соответствующее расстояние между людьми, которые будут присутствовать на этом мероприятии. И, конечно же, ношение масок».

На вопрос о том, какой прогноз есть у Минздрава для возможного развития эпидемии в Абхазии, руководитель ведомства предположил, что главное – пережить благополучно конец мая: «Пик в России еще не пройден. Если мы расслабимся и начнутся эти массовые контакты людей, тем более, не применяя меры профилактики, такие как ношение масок, перчаток, обработка рук, то мы рискуем получить наибольшее число инфицированных. Мы должны понимать, что такие риски существуют, и не относиться к этому серьезно мы не можем. Исключать контакты с людьми, избегать массовых мероприятий – все это уже много раз было сказано. Что касается прогнозов, то это не ранее, чем конец мая, по нашим данным, мы очень тщательно отслеживаем ситуацию, мы находимся в непосредственном контакте как с экспертами ВОЗ, так и с нашими коллегами из Роспотребнадзора. Конец мая для нас самый сложный период. Если мы его пройдем благополучно, то, я думаю, что мы избежим рисков».

На 18 апреля Минздрав получил лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование на сумму более 44 млн рублей. Из них 4,6 млн рублей составили средства целевых программ этого ведомства, 14 млн рублей собрала московская абхазская диаспора и почти 20 млн рублей поступили от движения «Мы вместе». Помимо этого, несколько партий гуманитарных грузов передали Абхазии международные организации ВОЗ и ПРООН (Программа развития ООН) на сумму около 6 млн рублей. ПРООН продолжает оказывать помощь, раз в неделю в Абхазию поступают гуманитарные грузы, в последнем поступлении было 1000 комплектов индивидуальной защиты.

О готовности и оснащенности медицинских учреждений оборудованием и лекарственными препаратами Цахнакия сказал, что все готово для госпитализации и оказания помощи необходимому числу возможных пациентов с коронавирусной инфекцией:

«Головным медицинским учреждением для оказания специализированной помощи определили гудаутскую центральную районную больницу. Там есть инфекционный корпус, который соответствует всем необходимым стандартам оказания помощи инфекционным больным на 350 коек. Мы организовали там отделение интенсивной терапии и реанимации на 35 коек и обеспечили их аппаратами искусственной вентиляции легких, то есть это 35 аппаратов ИВЛ. И, соответственно, у нас по республике есть еще 25 аппаратов ИВЛ для лечения тяжелых больных. Мы исходим из международной статистики, в соответствии с которой на 100 тысяч населения предполагается 20 тяжелых больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. С учетом нашего населения мы рассчитываем, что это порядка 40-45 койко-мест в отделении реанимации, это в худшем случае».

Помимо Гудаутской районной больницы пациентов с коронавирусной инфекцией смогут принимать сухумская инфекционная больница и инфекционное отделение гагрской районной больницы. В распоряжении медиков есть все необходимые препараты для лечения коронавирусной инфекции, рекомендованные ВОЗ на 650 тяжелобольных.

Аппарата компьютерной томографии (КТ) для диагностики пневмонии в гудаутской больнице нет. Они есть в других стационарах, но в условиях эпидемии обследовать там коронавирусных больных невозможно, поэтому на данном этапе степень поражения легких в гудаутской ЦРБ может определяться только с помощью рентгеновской установки. Все понимают, что аппарат КТ очень эффективен для своевременной постановки диагноза, поэтому правительство занимается решением и этого вопроса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия