Владимир Ленин: так проходит мирская слава

«Вождь мирового пролетариата», «организатор и вдохновитель Октябрьской революции», «основатель первого в мире социалистического государства», «самый человечный человек», «глашатай новой эры человечества», «величайший из живших на Земле людей», «тот, кто живее всех живых», «жил, жив, будет жить»… Слушатели и читатели старшего и даже среднего поколений прекрасно знают, что при желании я мог бы еще очень долго перечислять подобные определения, услышав любое из которых жители страны Советов мгновенно понимали, что речь идет о Владимире Ильиче Ленине. Том самом, 150-летие которого отмечается сегодня.

Вся жизнь советского человека, начиная с утренников в детском саду, была связана с Лениным. Его портрет присутствовал всюду: сперва, «с кудрявой головой» – на октябрятских звездочках, потом – уже в зрелом возрасте, с лысиной, на комсомольских значках и в партбилетах. Ну, и на банкнотах, конечно! («Уберите Ленина с денег – он для сердца и для знамен!» – восклицал поэт Андрей Вознесенский, и это звучало для тех времен очень дерзко и вместе с тем безопасно, ведь он не забыл про «сердце»). Обязательные портреты во всех «присутственных местах». Бесчисленные улицы и площади Ленина, памятники... «Лениниана» в литературе, кинематографе, музыке. А уж юбилеи! Столетие основоположника ленинизма вообще превратилось в СССР в какое-то нескончаемое сумасшествие. Я был тогда юн, и хорошо помню, что всевозможные «ленинские вахты», посвященные этому юбилею, начались, когда я еще учился в десятом классе школы, а закончились, когда был первокурсником университета.

Не помню, в каком году, но одной из недавних круглых дат со дня рождения Ленина (но менее круглой, конечно, чем сегодняшняя) была посвящена моя публикация на «Эхе Кавказа». И построил я ее главным образом на контрасте между тем, как отмечались ленинские юбилеи вплоть до поздней перестройки в СССР – как государственные праздники, с огромной помпой, и тем, как отмечают их на постсоветском пространстве, когда это стало, как правило, делом исключительно компартий, приверженцев марксистко-ленинской идеологии. В Абхазии, например, активисты КПРА отыскали в 2000 году единственный сохранившийся в Сухуме памятник Ленину (он, совершенно не видимый с улицы, стоит во дворе закрытого сейчас на ремонт детсада у здания 1-й городской школы), старательно почистили его и стали каждое 22 апреля возлагать к нему цветы. Кстати, в этом месяце, когда в Абхазии действовал режим чрезвычайного положения, то есть, конечно, не на съезде, в КПРА произошла смена руководства, ее возглавил 42-летний Бакур Бебия, руководитель Фонда социального страхования и охраны труда республики.

В целом же в обществах постсоветских стран отношение к этой исторической фигуре изменилось кардинальным образом; большинство стало воспринимать его или как очень спорную фигуру, или вообще как «злого гения», перевернувшего жизнь в огромной стране, ввергшего ее в братоубийственную гражданскую войну и поголовно навязавшего десяткам миллионов людей «новую религию» – марксистско-ленинскую.

К 150-летию «бывшего вождя», как называл его в конце 90-х тогдашний министр просвещения Республики Абхазия, это отличие в восприятии даты «22 апреля», которая еще тридцать лет назад была говорящей, стало еще более разительным. Честно говоря, сам я вспомнил о предстоящем полуторавековом юбилее Ленина только вчера. А сегодня утром обзвонил десяток своих сухумских друзей и знакомых и в ходе разговоров (темы их были самыми разными) не преминул спросить, знают ли они, чей сегодня день рождения. Вспомнили только двое – моя коллега по работе Анаид Гогорян и бывший комсомольско-партийный работник Борис Накопия.

И вчера еще я начал искать в Рунете публикации, посвященные юбилею. Удивительно, но на первом месте оказался десяток информаций в разных СМИ о том, что телеканал RT опубликовал видеоролики о самоизоляции, приуроченные ко дню рождения Ленина. На них актер, изображающий Ильича, то просыпается в мавзолее со свечкой в руках, но так никого и не дожидается, то кушает в одиночку торт к своему дню рождения… И это – лишнее свидетельство того, что Ленина часто стали изображать в комическом виде.

Сегодня, конечно, появилось немало публикаций в российских СМИ и о Ленине, и о том, как отмечался сегодняшний юбилей. Например, председатель КПРФ Геннадий Зюганов провел в формате видеоконференции торжественное собрание, посвященное юбилею Ленина. Он призвал коммунистов всех российских регионов, а также в странах бывшего СССР возложить цветы к имеющимся у них памятникам Ленину. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал арестовать коммунистов, если они решат собраться у памятников Ленину несмотря на режим самоизоляции. Но они все же собирались, правда, в Краснодаре их оштрафовали, и один из них назвал это «репрессией». А в Саянске открыли новый памятник «бывшему вождю». Возложили венки и к мавзолею Ленина в Москве, но соблюдая все необходимые меры безопасности, включая сохранение социальной дистанции.

Очень давно сказано: «Не сотвори себе кумира». Но так называемому простому человеку без кумира трудно прожить. И, по сути, портреты Ленина в советских кабинетах отличались от икон только тем, что на них не крестились. Помните у Маяковского: «Я себя под Лениным чищу»? Для советской идеологии оказалось очень удобно слепить образ идеального человека и воспитывать всех на его примере. Некоторые учителя, говорят, объясняли детям в школе: «Сахар в стакане чая надо размешивать так, как это делал Володя Ульянов, – чтобы не стукать ложечкой о его стенки».

Но что же случилось нынче? Почему в год 150-летия Ленина о нем почти забыли? Даже многие ностальгирующие по Советскому Союзу, коих в Российской Федерации очень и очень немало? На Красной площади до сих пор лежит забальзамированное тело человека, о 150-летии которого федеральные российские телеканалы если и упомянули сегодня, то мельком.

Дело, убежден, вовсе не в коронавирусной пандемии. Уж СМИ-то ничего не мешало уделить этой теме гораздо больше внимания, но ни в каких телевизионных ток-шоу его пока даже не вспомнили. Склоняюсь к мысли, что в последние годы на родине Ленина в России эту фигуру прочно заслонила фигура Иосифа Сталина, которого в СССР долго называли «верным учеником Ленина» и которому сейчас поклоняется самая ура-патриотически настроенная и невежественная часть российского общества. Как известно, рейтинги Сталина в РФ бьют сейчас все рекорды. «Простым» людям кажется, что уж Сталин-то, при котором бывшая Российская империя стала одной из двух доминирующих в мире держав, навел бы во всем порядок… Сталин – их кумир, Ленин же явно ушел в тень, и фигура его в общественном сознании резко уменьшилась в размерах.

В Абхазии Ленин никогда не был, но в одной из работ упомянул про «ткварчельские копи». И вот семьдесят лет двадцатого века во всех партийно-советских докладах в республике эти копи, то есть будущие шахты, к месту и не к месту вставлялись, это называлось «цитатная насыщенность». Сегодня про его 150-летие ни одно СМИ в Абхазии на момент отправки этого материала так и не вспомнило.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия