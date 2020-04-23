В Китае из-за коронавируса закрыли въезд в город Харбин

В Китае из-за увеличения числа заболевших COVID-19 закрыли въезд в Харбин для жителей и автомобилей из других городов. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, для выхода из дома жители Харбина должны иметь QR-код с подтверждением того, что они не инфицированы коронавирусом. На улице предписано носить медицинскую маску.

10-миллионный Харбин, как пишут агентства, стал центром второй волны распространения коронавируса в Китае — за последние 10 дней в городе подтверждены 57 случаев заражения.

Первые случаи заражения коронавирусом в мире были зафиксированы в конце декабря в китайском городе Ухань. В начале апреля китайские власти сняли ограничения на выезд из города.

На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае составляет почти 83 тысячи, умерли более четырех тысяч шестисот человек.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса в мире далека от окончания. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, в то время как в странах Западной Европы ситуация стабилизируется, тревожный рост числа заражений наблюдается в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе. Вирус по-прежнему очень опасен, и, новая вспышка заболевания может начаться в любой момент, подчеркнул глава ВОЗ.

По данным на утро 23 апреля, коронавирусом в мире заразилось более 2,6 миллионов человек, свыше 183 тысяч - умерли.