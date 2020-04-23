Новости
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США из-за COVID-19
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно приостанавливает иммиграцию в страну из-за эпидемии коронавируса. Трамп объяснил это решение необходимостью сохранить рабочие места и медицинские ресурсы для американцев.
"Это послужит гарантией, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика начнет восстановление",— цитирует Reuters слова Трампа на ежедневном брифинге по коронавирусу .
Ранее Трамп сообщил, что указ будет действовать 60 дней с возможностью продления. Он вступает в силу в ночь 24 апреля, и затрагивает иностранцев, которые находятся за пределами США и ещё не получили права на въезд. Исключение будет сделано для медработников и представителей других нужных в борьбе с эпидемией специальностей, а также ближайших родственников граждан США.
В то же время любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну может быть оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Этот показатель уже приближается к 840 тысячам. Число летальных исходов превысило 46 с половиной тысяч.
Другие новости дня
Власти сообщили о замедлении распространения коронавируса в России
В России за последние сутки зафиксировано 4774 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По официальной информации, прирост заражённых сокращается второй день подряд. Накануне оперативный штаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев днём ранее.
Всего с начала вспышки заболели 62 733 человек. За сутки умерли еще 42 пациента с диагнозом коронавирусной инфекции. С начала вспышки умерли 555 человек. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что более 2300 больных коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжёлом состоянии, в том числе более 1300 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В мире число заболевших превышает два с половиной миллиона. Умерли более 184 тысяч пациентов. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 являются США. Там зафиксировано почти 850 тысяч заражений. С начала пандемии умерли более 47 тысяч человек.
Заседание комитета министров Совета Европы не состоится в рамках председательства Грузии
По информации МИД Грузии, заседание комитета министров Совета Европы, запланированное на 15 мая, не состоится из-за пандемии коронавируса.
«Встреча, которая должна была пройти в рамках председательства Грузии 15 мая в Страсбурге, состоится 4 ноября в Афинах – в рамках председательства Греции», - заявили в МИД.
Ранее заседание перенесли из Тбилиси в Страсбург. Решение было связано с участием в форуме делегации России.
- Грузия стала председателем Совета Европы в ноябре прошлого года. По традиции, страна-председатель принимает у себя заседание комитета министров.
Даур Кове провёл видеоконференцию с сопредседателями Женевских дискуссий
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел видеоконференцию с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Кове обратился к сопредседателям с просьбой оказать помощь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее Кове обратился с такой просьбой к постоянному представителю Программы развития ООН.
Во время видеоконференции глава абхазского МИД вновь упрекнул грузинские власти. По его словам, высшее руководство Грузии пытается исказить реальную ситуацию, заявляя, что вся международная помощь, оказываемая Абхазии в рамках борьбы с пандемией коронавируса, осуществляется по инициативе властей Грузии.
Кове упомянул видеоконференцию премьера Грузии и президента Еврокомиссии и выступил за прямой диалог Сухуми с международными организациями.
«Мы очень признательны всем международным организациям, откликнувшимся на нашу просьбу, за оказанную поддержку. Считаю, что в условиях проблемы пандемии, с которой сегодня столкнулся весь мир, крайне циничными выглядят попытки грузинских властей спекулировать на эти темы и придавать им политический окрас» - отметил Даур Кове.
По информации абхазского МИД, специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар подчеркнул важность координации действий в борьбе с распространением вируса.
Представитель ООН на Международных Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу заявила о необходимости «отодвинуть все разногласия». Специальный представитель ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольф Михалка сообщил, что ОБСЕ рассматривает возможность оказания помощи Абхазии, обсуждаются детали и механизмы, которые позволят определиться с доставкой помощи.
- 51-й раунд Женевских дискуссий по безопасности был отложен из-за коронавируса. Переговоры, в которых участвуют представители Грузии, Российской Федерации, США, ООН, ОБСЕ, ЕС и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, должны были состояться 31 марта-1 апреля. Переговоры сейчас запланированы на июль текущего года.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420, выздоровели 107
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 420, выздоровели 107 пациентов. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Пять пациентов в возрасте 86, 81, 76, 70 и 68 лет скончались. В карантине находятся 5223 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 584.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая инфицирования.
В Китае из-за коронавируса закрыли въезд в город Харбин
В Китае из-за увеличения числа заболевших COVID-19 закрыли въезд в Харбин для жителей и автомобилей из других городов. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, для выхода из дома жители Харбина должны иметь QR-код с подтверждением того, что они не инфицированы коронавирусом. На улице предписано носить медицинскую маску.
10-миллионный Харбин, как пишут агентства, стал центром второй волны распространения коронавируса в Китае — за последние 10 дней в городе подтверждены 57 случаев заражения.
Первые случаи заражения коронавирусом в мире были зафиксированы в конце декабря в китайском городе Ухань. В начале апреля китайские власти сняли ограничения на выезд из города.
На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае составляет почти 83 тысячи, умерли более четырех тысяч шестисот человек.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса в мире далека от окончания. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, в то время как в странах Западной Европы ситуация стабилизируется, тревожный рост числа заражений наблюдается в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе. Вирус по-прежнему очень опасен, и, новая вспышка заболевания может начаться в любой момент, подчеркнул глава ВОЗ.
По данным на утро 23 апреля, коронавирусом в мире заразилось более 2,6 миллионов человек, свыше 183 тысяч - умерли.
Еще одно грузинское село закрыто из-за коронавируса
Еще один населенный пункт в Грузии закрыт для предотвращения распространения коронавируса – строгий карантин объявлен в селе Гванкити Терджольского муниципалитета (регион Имерети). Об этом сообщает «Новости-Грузия».
Сегодня утром на въездах и выездах из населенного пункта были установлены блокпосты, которые патрулируют полицейские и военные. Жителям запрещено покидать село. В ближайшее время на место должны прибыть эпидемиологи, которые начнут обходы и массовый термоскрининг. Людей с симптомами респираторного заболевания будут тестировать.
Гванкити решили закрыть после того, как коронавирус подтвердился у нескольких его жителей. Только в среду в Инфекционную больницу Кутаиси оттуда доставили четырех человек с подтвержденным ковид-19. Все они являются членами одной семьи.
«Исходя из того, что вчера в Гванкити число инфицированных увеличилось, мы решили, что село будет полностью закрыто в течение определенного периода. Соответственно, с 6 часов утра началось обустройство блокпостов. Всего будет пять постов», — сказал журналистам губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.
В Гванкити проживает около 2,5 тысячи человек. Это более 700 семей. Местные власти обещают, что село будет регулярно снабжаться продовольствием, товарами первой необходимости и медикаментами.
Парламент Грузии накануне утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Власти считают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель. При этом ограничения, введенные в стране, будут поэтапно сняты, - заявляют в правительстве.
Литва выделит 100 тысяч евро для стран Восточного Партнёрства, в том числе Грузии
100 тысяч евро выделит Литва для стран Восточного партнёрства – Грузии, Армении, Молдовы и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс.
Вильнюс закупит медицинские товары у литовских компаний и передаст их вышеупомянутым странам в качестве гуманитарной помощи.
Накануне в Евросоюзе подтвердили, что предоставят Грузии более 183 млн евро. Сумма будет направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В Тбилиси также ожидают финансовую помощь от МВФ и других доноров.
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram в России
Депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект об отмене блокировки мессенджера Telegram. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По словам авторов документа, сейчас Telegram, несмотря на блокировку, используется, в том числе, оперативными штабами правительств Москвы и Московской области для информирования граждан о текущей ситуации с коронавирусом. У большинства пользователей мессенджер работает "без каких-либо помех", остальным же он доступен через бесплатные способы обхода блокировок. Таким образом, "дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти", – отмечают депутаты.
Накануне они направили законопроект на согласование премьеру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. В правительстве пока не комментировали инициативу, но подтвердили получение документов.
- Блокировку Telegram по решению суда Роскомнадзор начал в апреле 2018 года из-за того, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов. Это вызвало сбои в работе различных сайтов и сервисов. Telegram при этом продолжает работать. До блокировки официальные каналы в мессенджере имели многие российские министерства и ведомства.
Германия начинает тестирование вакцины от COVID-19 на добровольцах
В Германии начинают тестировать на добровольцах вакцину против коронавируса. На это дал разрешение Институт Пауля Эрлиха – институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. Создатель вакцины – компания BioNTech из Майнца. На первой стадии исследований в тестировании примут участие примерно 200 добровольцев.
Перспективные препараты сначала должны показать свою эффективность в клеточных культурах, потом у животных и только потом допускаются клинические исследования на людях. Эти исследования в свою очередь состоят еще из трех этапов. Германская вакцина готовится пройти первый из них – проверку на безопасность. Фактическое исследование эффективности делается на заключительном и наиболее масштабном третьем этапе.
Специалисты изначально оценивали разработку BioNTech как достаточно перспективную. Препарат создается совместно с фармацевтической корпорацией Pfizer. У компаний уже есть удачный совместный опыт разработки прививки от гриппа.
Германская вакцина относится к категории мРНК-вакцин. Это перспективный тип препаратов, которые фактически состоят из участков генетического кода вирусов. Попадая в организм, они провоцируют производство вирусных белков силами самих человеческих клеток. Белки в свою очередь вызывают иммунный ответ. Такие вакцины относительно дешевы и могут производиться быстро и в больших количествах, что очень важно в условиях пандемии. Однако ещё ни одна мРНК-вакцина в мире не получила официального допуска в клиническую практику.
Ранее весной Всемирная организация здравоохранения заявила, что всего в мире разрабатывается около 20 вакцин. Тогда же стало известно, что первые испытания на людях начались в США и Китае. Россия заявляла о тестировании шести вакцин. Однако, по мнению специалистов, для массового применения вакцина от коронавируса будет готова не ранее начала 2021 года.
Трамп распорядился открывать огонь по иранским катерам для самообороны
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морскому флоту открывать огонь по иранским боевым катерам, которые будут препятствовать их свободному передвижению в море.
На прошлом неделе в Персидском заливе было зафиксировано несколько инцидентов с участием катеров Корпуса стражей исламской революции, которые совершали маневры в опасной близости от американских боевых кораблей - в частности от эсминца «Пол Гамильтон».
«Я приказал военно-морскому флоту США открывать огонь и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут мешать нашим кораблям в море» - написал Трамп в твиттере.
И без того напряженные отношения между США и Ираном еще более обострились в начале года после операции США по убийству иранского генерала Кассема Сулеймани и последовавшего затем обстрела американских баз в Ираке с иранской территории, в результате которого пострадали десятки военнослужащих.
Иран сегодня, 22 апреля, заявил, что космические силы Корпуса стражей запустили в космос первый в истории страны военный спутник.
Амиран Гамкрелидзе: Число инфицированных коронавирусом выросло до 416-ти
Число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 416-ти, а количество выздоровевших до 107. Об этом руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил посредством Facebook Live.
«В течение дня добавилось еще пять случаев и большинство из них - контакты с ранее подтвержденными случаями, и их эпидисследование уже начато. Выздоровели 105 человек. К сожалению, есть и случаи смерти, в общей сложности их пять», - заявил Гамкрелидзе.
По его же словам, вновь большими кластерами являются больнисская и марнеульская группы, однако в последние дни инфекция COVID-19 подтвердилась лишь у трех пациентов из пятисот сделанных тестов.
- Сегодня, 22 апреля, в Грузии была зафиксирована пятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В Первой университетской клинике Тбилиси сообщили, что погиб 68-летний мужчина из «кластера Болниси». Состояние его здоровья было критическим на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний и перенесенного инфаркта миокарда.
- Первый случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Скончалась 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже умерли еще трое больных в возрасте 81 года, 86 и 70 лет.
В Абхазии за прошедшие сутки тест на коронавируст прошли 7 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 22 апреля.
В сообщении говорится, что за прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек. Ни у одного из них коронавирус не был подтвержден. Пациент 1925 года рождения продолжает лечение в Гудаутском госпитале. Ее состояние расценивается как тяжелое и нестабильное.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
Оперштаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Главы Очамчирского, Гудаутского районов и Нового Афона освобождены от должностей
И.о. президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба освободил от занимаемых должностей и.о. главы администрации Очамчирского района Геннадия Цвижба, главу администрации Гудаутского района Руслана Ладария, а также главу администрации г. Новый Афон Феликса Даутия. Указы опубликованы на сайте абхазского лидера.
Завтра в Сухуми состоится инаугурация Аслана Бжания, победившего на президентских выборах 22 марта.
Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства – пресс-служба
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе.
Ранее сам Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера.
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», - написал Саакашвили в Facebook.
Как сообщили украинские СМИ, кандидатуру Саакашвили представят завтра на заседании фракции «Слуга народа».
В Испании задержан один из самых разыскиваемых боевиков ИГ
На юге Испании, в городе Альмерия, задержан один из наиболее разыскиваемых в Европе боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщили власти.
По данным министерства внутренних дел, речь идёт о египтянине, воевавшем в Ираке и Сирии. Отмечается, что изображение этого человека появлялось на пропагандистских листовках о преступлениях «Исламского государства».
В Альмерии он укрывался в квартире с двумя другими людьми, которые также задержаны. Отмечается, что все трое прибыли в Испанию через Северную Африку и старались не привлекать к себе внимание в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Они всегда покидали квартиру по одному, носили защитные маски.
«Задержанный провёл на территории Сирии и Ирака несколько лет и имеет за собой список крайне жестоких преступлений, которые привлекли внимание полиции и спецслужб в Европе», - цитирует Reuters испанское министерство.
Источники агентства Associated Press сообщили, что имя боевика – Абдель Бари, и что он сын члена террористической организации «Аль-Каида», который был осуждён за события, связанные со взрывами в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. Жертвами тех нападений стали свыше 220 человек.
Парламент утвердил решение о продлении чрезвычайного положения в Грузии
Парламент Грузии утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. «За» проголосовали 97 депутатов, «против» - 10.
Часть депутатов от оппозиции требовала отменить режим ЧП, часть хотела выслушать от правительства антикризисный экономический план. В Кабмине же накануне заявили, что презентация плана состоится в пятницу, 24 апреля.
Власти считают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель. При этом ограничения, введенные в стране, будут поэтапно сняты, - заявляют в правительстве.
- Число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 411. Их них 98 выздоровели, 5 скончались.
Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства. Об этом Саакашвили написал в социальной сети Facebook.
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве.
Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах.
Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.
Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей.
Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране», - написал Саакашвили.
Как сообщили украинские СМИ, кандидатуру Саакашвили представят завтра на заседании фракции «Слуга народа».
Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили «придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением».
LIGA.net напоминает, что в июле 2017-го экс-президент Украины Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентября того же года Саакашвили проник в Украину из Польши без погранконтроля: его признали виновным в незаконном пересечении границы. В феврале 2018-го его задержали в Киеве и вернули в Польшу. В мае 2019-го президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Осенью того же года Верховный суд признал, что Саакашвили законно выдворили в Польшу.
Акция в Марнеули. Фермеры требуют помощи в реализации продукции. ВИДЕО
Фермеры в селе Шулавери Марнеульского района проводят акцию протеста, требуя от властей помощи в реализации сельскохозяйственной продукции. Тем самым они нарушают действующий в стране режим чрезвычайного положения (запрет на собрание более 3 человек), лишь немногие используют защитные маски.
«Радио Марнеули» опубликовало видео, на котором жители скандируют «Миша, Миша!» (Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии).
Губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили назвал акцию «политической», отметив, что власти работают над решением проблемы.
«Есть определенные трудности. В городах спрос на продукцию упал. Мы работаем над тем, чтобы наладить поставку товаров в регионы», - отметил Рехвиашвили.
- Марнеульский район был одним из эпицентров распространения коронавируса в Грузии, из-за чего в муниципалитете объявили строгий карантин.
Для фермеров в Грузии ослабили запрет на передвижение автомобилей
В регионах Грузии для фермеров ослабили запрет на передвижение легковых автомобилей. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани.
Граждане смогут продолжить сельскохозяйственные работы, используя личный транспорт с 06:00 до 08:00 утра и с 18:00 до 19:00 вечера. Разрешения будет выдавать местные власти.
При этом граждане должны учитывать правила переезда – не более трех человек в машине, двое из которых должны быть на заднем сиденье.
Как сообщили в правительстве накануне, запрет на передвижение легковых автомобилей продлён до 27 апреля. Чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса продлят до 22 мая.
Двое чеченцев получили огнестрельные ранения во Франции
Во французском городе Ницца произошла перестрелка, в которой были ранены двое уроженцев Чечни.
Местные жители вызвали полицию по адресу 22 boulevard Louis Braille. На месте происшествия, сотрудники полиции обнаружили двоих чеченцев с ранениями. Они были доставлены в больницу города Канны и сейчас их жизни ничего не угрожает.
Информацию подтвердил в понедельник вечером прокурор Ниццы Ксавье Боном. Он заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "двойное покушение на убийство".
Прокурор добавил, что в данный момент причины перестрелки неизвестны, а очевидцы с места преступления отказываются давать показания.
Сотрудникам полиции на месте происшествия было оказано сопротивление. Местные жители стали кидаться в них различными предметами, а один из сотрудников полиции получил травму головы.
В Ницце проживает многотысячная чеченская диаспора, сформировавшаяся с начала 2000-х годах из числа тех, кто покидал Чечню из-за военных действий, - сообщает "Кавказ.Реалии".
В России зафиксировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции
В России за последние сутки выявлено 5 236 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала вспышки болезни вирус на территории страны обнаружен у 57 999 человек.
Новых инфицированных за последние сутки несколько меньше, чем сутками ранее.
Большинство инфицированных — в Москве. Число заразившихся коронавирусом жителей города за сутки выросло на 2 548 до 31 981. В городе введён карантин и запрещены поездки на общественном и личном транспорте без уважительной, с точки зрения властей, причины.
За прошедшие сутки в России умерли 57 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Это рекордный показатель. Общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 в России — 513. Выздоровели 4420 человек, из них за сутки — 547.
- В России до 30 апреля действует так называемый режим нерабочих дней, в большинстве регионов введён карантин, который власти называют режимом самоизоляции. Представители властей заявляли, что в ближайшее время, возможно, в начале мая, Россия достигнет пика эпидемии, после чего начнётся так называемое "плато". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на этой неделе могут быть приняты решения о мерах после 30 апреля, но когда именно и о каких мерах идёт речь - неясно.
- Из-за эпидемии было перенесено голосование о поправках в Конституцию, которые должны были дать Владимиру Путину возможность баллотироваться в президенты ещё два раза. Оно должно было пройти сегодня, 22 апреля. Новая дата не определена.
- Также перенесены торжества по случаю Дня победы, 9 мая на Красной площади не будет парада.
- Оппозиционные политики критикуют власти за недостаточные, по их мнению, меры помощи гражданам и бизнесу во время карантина. Алексей Навальный собирает подписи под требованием, в частности, выплатить каждому гражданину России по 20 тысяч рублей.
Число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 72, выздоровевших – на 24
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 72, в общем составив 1473. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 24 и сейчас составляет 633.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил на своей странице в Facebook, что среди выздоровевших есть и пожилые пациенты. Как сообщил министр, самой пожилой выздоровевший от коронавируса является 93-летняя женщина. Среди выздоровевших есть также 90-, 88- и 86-летние пациенты, добавил Арсен Торосян.
«Для того, чтобы защитить наших пап и мам, бабушек и дедушек, надо оставаться дома», - написал министр здравоохранения Армении.
Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 816, а из проведенных тестов на коронавирус 14966 дали отрицательный результат.
Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 24 пациента с диагнозом COVID-19.
Грузия экстрадировала в Россию трёх граждан. ВИДЕО
Грузия выдала России трёх граждан, - сообщили в министерстве юстиции Грузии. Ведомство предоставило «Эху Кавказа» информацию об экстрадированных лицах.
Гражданин Азербайджана Теймур Гарибов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц.
Гражданин России Курбан Омаров обвиняется в пособничестве в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Гражданин России Максим Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотических средств, совершенном в крупном размере.
В министерстве юстиции Грузии указывают, что процедуры, связанные с экстрадицией, были проведены в соответствии с грузинским законодательством и международными нормами.
Пресс-релиз об экстадиции опубликовала и Генпрокуратура России. В нём говорится о деталях одного из преступлений.
«[Теймур] Гарибов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). По версии следствия, в апреле 2013 года в г. Петрозаводске Гарибов с сообщником пришли в дом к матери его сожительницы и, пока она спала, задушили ее. В дальнейшем труп женщины они вывезли в лес и сожгли. За убийство Гарибов расплатился с соучастником двумя обручальными кольцами», - сказано в сообщении.
В генпрокуратуре указывают на «организованное взаимодействие с компетентными органами грузинской стороны».
В связи с ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19, пересечение Государственной границы РФ экстрадируемыми было согласовано с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, - сказано в сообщении.
В Грузии зафиксирована пятая смерть от COVID-19, число инфицированных выросло до 411
В Грузии зафиксирована пятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на правительственном портале Stopcov.ge.
В Первой университетской клинике Тбилиси сообщили, что погиб 68-летний мужчина из «кластера Болниси». Состояние его здоровья было критическим на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний и перенесенного инфаркта миокарда.
Первый случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Скончалась 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже умерли еще трое больных в возрасте 81 года, 86 и 70 лет.
Число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 411. Из них 98 выздоровели.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.