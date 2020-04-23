Обзор абхазской прессы

В Абхазии состоялась передача власти. Журналист Надежда Ведениктова в своем блоге на сайте «Асаркьа» написала, что для основной массы населения «это уже давно рутинная процедура, вызывающая истинный интерес только у непосредственных участников, включая тех, кто с нетерпением ожидает раздачи кресел». Но дальнейшее развитие событий касается всех и предполагает три основных сценария.

Первый наиболее реален – ничего по-крупному не изменится, во власти появятся лишь несколько новых лиц, которые тоже будут «дудеть в старую дуду». Венедиктова пояснила: «В бытность Александра Анкваба президентом не было никаких реформ, все внимание уделялось строительству, что тоже неплохо, но сейчас и денег будет меньше, и коронавирус сделал подсечку всему миру, не обойдя нас, так что особо не разбежишься. Учитывая сильный характер и системную настырность Золотинсковича, можно предположить, что основная вода пойдет на его мельницу, а новому президенту останется красивая роль свадебного генерала. Насущные реформы будут пылиться на дальней полке».

Второй сценарий более оптимистичен – Аслан Бжания попробует проявить характер, закаленный «недавними происшествиями, из которых он вышел с честью, и все-таки сделает хоть что-то из обещанного для модернизации страны и наведения порядка». Она подчеркнула, что это будет очень непросто: «Сопротивление тех, кому это невыгодно, и обычная инерция, характерная для каждого организма, в том числе и общественного, будут тормозить реформы».

Третий сценарий будет общей пародией на первый и второй сценарии –бесцельное перетягивание каната наверху и очередной разброд в массах. «Не дай бог, но развитие событий может пойти по накатанной и закончится очередным штурмом правительственного комплекса. Кстати, и первый сценарий тоже чреват этим вариантом», – предположила Надежда Венедиктова.

Общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Аслан Кобахия на своей странице в Facebook опубликовал пост в связи с дискуссией по поводу села Аибга: «Не могу согласиться с депутатом парламента, с моим боевым другом Ильей Гуния, который заявил, что вопрос села Аибги не решен, вопрос спорный. Для меня, как для многих наших граждан, этот вопрос вообще не спорный, это суверенная территория Республики Абхазия. Там стоят и будут стоять абхазские пограничники. Если кто-то хочет у нашего государства что-то оспаривать, это его головная боль. Кстати, в Конституции Абхазии четко определены границы нашей страны. Восточный сосед вообще маниакально претендует на всю территорию Абхазии. И что, наше государство назовем спорным?!»

Недавние публикации в грузинских СМИ относительно помощи Абхазии в связи с коронавирусом прокомментировал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., сопредседатель партии «Народный фронт Абхазии» Беслан Агрба, сообщает «Апсадгьыл-инфо». Беслан Агрба заявил: «К сожалению, некоторые господа – политики в Грузии, на фоне событий, связанных с ситуацией, затронувшей весь мир без исключения – пандемии коронавируса, озвучивают заявления, направленные только лишь на пиар своей так называемой политической деятельности в преддверии парламентских выборов. В ход идут передергивание фактов, искажение информации и просто откровенная ложь. Но когда предметом политической спекуляции становится здоровье людей, подобные действия, кроме как откровенным цинизмом, не назовешь. Иначе как двуличие этих господ, в обычное время ратующих за повсеместную изоляцию нашей страны от всего мира, сейчас льющих крокодиловы слезы по поводу «тяжелой ситуации» во время пандемии в Абхазии, назвать нельзя».

Он отметил, что ситуация с распространением пандемии коронавируса в Абхазии на данный момент не столь катастрофична и лучше контролируется, чем в Грузии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия